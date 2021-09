Ääni

+ Äänenvoimakkuudella voidaan tarkoittaa äänenpainetasoa, jota mitataan suhteellisesti desibeleinä (dB) tai absoluuttista äänenpainetta, jota mitataan Pascaleina (Pascal = Pa).

+ Äänen taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). Taajuus kertoo ääniaaltojen värähtelyjen lukumäärän sekunnissa. Mitä enemmän värähdyksiä ääniaalloissa on, sitä korkeampi ääni syntyy.

+ Äänen nopeus mitataan metreinä per sekunti. Nopeus ei ole vakio, vaan se riippuu väliaineesta ja lämpötilasta. Äänen nopeus 0 °C:n lämpöisessä ilmassa on 331,4 m/s ja kasvaa jokaista astetta kohden lämpötilan noustessa. Huonelämpötilassa (22 °C) äänen nopeus on noin 345 m/s.

Lähde: Rossing, Moore and Wheeler: The science of sound.