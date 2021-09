Nummelassa puolisonsa murhannut perheenisä tuomittiin elinkautiseen – oikeuden mukaan teossa kunniaväkivallan piirteitä

Nainen oli pelännyt miestä usean vuoden ajan.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi perheenisän elinkautiseen vankeusrangaistukseen vaimonsa murhasta.

Rikos tapahtui perheen kotona Vihdin Nummelassa 6. toukokuuta. Käräjäoikeuden mukaan 36-vuotias mies murhasi samanikäisen naisen lyömällä teräaseella 78 kertaa.

Uhri kuoli haavojen aiheuttamaan verenvuotoon. Uhrissa todettiin myös puolustautumiseen liittyviä vammoja. Käräjäoikeuden mukaan rikos oli erityisen raaka sekä julma, minkä lisäksi se oli tehty vakaasti harkiten. Rikos oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Ilta-Sanomat ei poikkeuksellisesti julkaise tekijän nimeä. Syynä on se, että oikeuden mukaan on mahdollista, että myös perheen lapsiin kohdistuu turvallisuusriski. Tämän vuoksi oikeus on päätynyt hyvin poikkeuksellisesti salaamaan asiakirjoista sekä uhrin että lasten nimet.

Mies oli tekoa edeltävänä kahtena vuotena kohdistanut naiseen väkivaltaa ja uhannut tätä tappamisella, käräjäoikeus totesi. Käräjäoikeuden mielestä asiassa oli kunniaväkivallan piirteitä.

Käräjäoikeuden mukaan mies oli pakottanut naisen matkustamaan Irakiin, jossa tämän veljen ja sedän oli määrä tappaa nainen. Mies oli kertonut vaimonsa sukulaisille, että tämä olisi huono nainen.

– Se, että vastaaja on yrittänyt saada vaimonsa tapetuksi Irakin matkan aikana, osoittaa hänellä olleen surmaamistarkoitus jo ennen syytteessä mainittua ajankohtaa. Kun uhrin kuitenkin onnistui palata Suomeen, on vastaaja jatkanut väkivaltaista käyttäytymistään uhria vastaan, käräjäoikeus kirjoitti.

Mies pysyy vangittuna. Hänen passituspaikkansa on Vantaan vankila. Mies joutuu maksamaan kullekin lapselleen 15 000 euron korvaukset.

Pariskunta tuli Irakista Suomeen vuonna 2015. Heillä on kolme lasta, jotka olivat kotona rikoksen tapahtuessa.

Nainen oli kertomansa mukaan pelännyt miestään usean vuoden ajan.

Muutamia vuosia ennen kuolemaansa nainen yritti saada ainakin kahteen otteeseen Suomen viranomaisilta apua miehensä takia. Miestä epäiltiin vaimonsa pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Syytteitä ei kuitenkaan nostettu, koska syyttäjän mielestä näyttöä rikoksista ei ollut riittävästi.

Jälkimmäisen rikostutkinnan yhteydessä poliisi määräsi miehen perhettään kohtaan väliaikaiseen lähestymiskieltoon. Nainen haki lähestymiskiellolle jatkoa oikeudesta, mutta jostain syystä perui hakemuksensa. Reilua puolta myöhemmin mies murhasi vaimonsa.