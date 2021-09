Keski-Karjalan pelloilla häärii jo seitsemän hanhipaimenta.

Valkoposkihanhien karkottamisessa on nyt syksyllä Pohjois-Karjalassa käyttävissä kaksi laserasetta, joita oli määrä kokeilla jo keväällä, mutta silloin ne katosivat kuukaudeksi matkalla Hollannista Suomeen.

Myös keväällä aloitettu Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen rahoittama hanhipaimenkokeilu jatkuu. Hanhia Keski-Karjalan pelloilta hätistelee nyt seitsemän hanhipaimenta, aseistuksenaan käsilaserien lisäksi muun muassa paukkupatruunoilla ladatut haulikot.

Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston valkoposkihanhitutkimukseen liittyen pelloilla on myös neljä kiinteää lasertykkiä. Keväällä niitä oli kokeilussa kaksi.

Keski-Karjalassa hanhipaimenvastuussa ovat Värtsilän Riistamiehet. Seitsemän miestä hätistelee valkoposkihanhia pelloilta kahdessa vuorossa aamukahdeksasta iltakymmeneen. Hätistelee niiltä pelloilta, joilla lupa siihen on.

Käsilasereista on paimentoiminnan vastuuhenkilönä olevan Mika Piiroisen mukaan saatu hyviä kokemuksia.

– Kirkkaalla auringonpaisteella tällä ei juuri ole käyttöä, mutta pilvipoudalla ja iltahämärässä lasersäde karkottaa hanhet jopa puolen kilometrin etäisyydeltä.

Syysmuuttoon Varsinais-Suomen ely-keskus on myöntänyt luvat myös 15 700 valkoposkihanhen ampumiseen. Pohjois-Karjalassa lupia on käytettävissä noin 10 000. Lisäksi Luonnonvarakeskuksella on lupa 1 700 hanhen metsästykseen tutkimustoimintaan liittyen.

Piiroinen ei kuitenkaan usko, että hanhia tultaisiin metsästämään paljoakaan. Lahtaamaan niitä ei ainakaan ryhdytä. Metsästykselle on asetettu niin tiukat määräykset, että niiden ampuminen ei ole mielekästä. Edelleenkään metsästettyjä hanhia ei saa käyttää ravinnoksi, vaan ne pitää hävittää hautaamalla tai polttamalla.

–Tämä on sitä tyypillistä suomalaista byrokratiaa. Muualla Euroopassa hanhia metsästetään niin kuin muutakin riistaa, ja jopa tutkimuskäyttöön ammuttavat linnut kelpaavat ravinnoksi.