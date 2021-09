Kuntapaikkoja on kasassa 402.

Yhteensä 26 kuntaa on valmistautunut vastaanottamaan Suomeen evakuoituja afganistanilaisia. Kuntapaikkoja on kasassa 402, mikä on enemmän kuin niitä tarvitaan, kertoo Uutissuomalainen.

Kuntapaikka tarkoittaa, että oleskeluluvan saanut pakolainen saa kunnasta asunnon, pääsee kunnan asukkaaksi ja saa kotoutumispalveluita.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioitiin Uutissuomalaiselle, että afganistanilaiset pääsevät muuttamaan vastaanottokeskuksista kuntiin aikaisintaan lokakuussa.