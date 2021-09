7 merkkiä paluusta normaaliin – mitä näistä olet jo tehnyt?

Moni asia alkaa Suomessa olla jo lähellä sitä tilannetta, jossa oltiin viimeksi helmikuussa 2020.

Suomi on hiljalleen palaamassa kohti uutta normaalia. Yhteiskunnassa on vielä rajoituksia päällä, mutta monessa suhteessa elämä on jo liki samanlaista kuin ennen pandemian alkua.

Mistä sen näkee? Ilta-Sanomat listasi seitsemän asiaa, jotka alkavat olla ennallaan, vaikka pandemia ei vielä ohi olekaan.

1. Etätöistä takaisin konttoreille

Teleoperaattori Telia julkaisee säännöllisesti tietoja ihmisten liikkumisesta.

Telian keräämä matkapuhelindata osoittaa selvästi, että ihmisten paluu työpaikoille on lisääntynyt koko syksyn ajan. Etätöitä tehdään nyt vähiten sitten vuoden 2020 kesän ja syksyn rauhallisen epidemiavaiheen sekä lyhyen, noin kolmen viikon jakson tämän vuoden toukokuussa.

– Ihmiset ovat lähitöissä nyt noin 75 prosentin tasolla verrattuna koronaa edeltävään aikaan. En välttämättä usko, että lukema edes palaa takaisin 100 prosenttiin koskaan, Telian sosiaalisen median sisältöjohtaja Janne Kaijärvi sanoi.

Monet yritykset päivittävät parhaillaan ohjeistuksia läsnä- ja etätyön suhteesta jatkossa.

– Oma havaintoni on se, että koko kevään aikana ei tarvinnut miettiä, onko neukkareita vapaana. Nyt joutuu jo vähän pohtimaan, mistä löytyy tila palavereita ja kokouksia varten, Kaijärvi kuvasi.

2. Väki palannut kauppakeskuksiin

Uuden normaalin läheisyys näkyy myös kauppakeskuksissa. Yhden Suomen suurimman kauppakeskuksen, Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Sellon kauppakeskuspäällikkö Sanna Kouvalainen sanoo, että vielä ollaan kävijämäärissä noin 20 prosenttia jäljessä pandemiaa edeltävästä ajasta, mutta muutos kovimpiin epidemiapiikkeihin on huomattava.

– Jos peilataan vaikka kevääseen 2020, niin muutos on aivan valtava. Myös tämän vuoden kevättalven hetkellisestä notkahduksesta on tultu ylöspäin, Kouvalainen sanoo.

Väki on palannut kauppakeskuksiin. Kuva on Isosta Omenasta Espoosta.

Kouvalaisen mukaan Sellon kävijämäärät ovat viime viikot olleet hyvin tasaiset.

– Selvästi näkyvä vaikutus on ollut se, että vaikka heinäkuussa tartuntamäärät lähtivät kovaan nousuun, sillä ei ollut vaikutusta kävijämääriimme – niin kuin aikaisemmissa tartuntapiikeissä aina oli. Ihmiset selvästi luottavat rokotusten antamaan suojaan, osaavat jo elää viruksen kanssa ja toimia oikein, Kouvalainen sanoo.

Sello on myös iso joukkoliikenteen solmukohta, sillä kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä ovat bussi- ja juna-asemat.

– Jos yleinen etätyösuositus höllentyy tai päättyy syyskuun lopussa, ohikulkuliikenteen kasvu varmaan näkyy kävijämäärissämme, samoin ihmisten paluu lähialueen toimistoihin.

3. Ravintolat virkistyneet

Majoituspalvelu- ja ravintolatoiminta on piristynyt sekin kovimmasta alhosta, mutta alaa piinaavat yhä asiakaspaikka- ja aukiolorajoitukset.

– On näkynyt asiakasmäärissä selvästi heti, kun rajoitukset ovat lieventyneet. Näkyi jo kesällä, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Alan liiketoiminta on silti vielä kaukana vuoden 2019 tasosta. Lappi toivoo, että kaikki loputkin rajoitukset voitaisiin purkaa mahdollisimman nopeasti.

– Vaikeimmassa tilanteessa ovat olleet henkilöstö- ja opiskelijaravintolat etätöiden ja -opiskelun johdosta sekä koko yöravintolatoiminta. Ei näillä rajoituksilla yökerhoja tai karaokeravintoloita voi saada kannattaviksi. Pikaruokaravintolasektori puolestaan on toipunut hyvin, Lappi sanoo.

Ravintolatoiminta on pahimmista ajoista virkistynyt, vaikka alaa rasittavat edelleen kovat rajoitukset.

Lappi korostaa, että loput ravintolarajoitukset pitää saada purettua kuukauden sisään, sillä pikkujoulukausi kolkuttelee jo ovella.

– Pikkujoulukausi on dramaattisen tärkeä! Sen kotiin saaminen on alan kannalta aivan välttämätöntä, Lappi toteaa.

Majoitusliikkeiden osalta Lappi sanoo, että tilanne on parempi kuin vuosi sitten, mutta alaa jäytää yhä ulkomaisten turistien ja liikematkailijoiden puute.

– Ihmiset ovat valmiita palaamaan hotelleihin. Hotelleista ja muista majoitusliikkeistä ei ole tiedossa yhtään koronavirustartuntaa, Lappi korostaa.

4. Elokuvateattereissa täysiä saleja

Elokuvateattereissa lyötiin viime viikolla koko korona-ajan katsojaennätys. Elokuvateatterien osalta oleellinen muutos oli kahden metrin turvavälivaatimuksen poistuminen.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo, että tällä hetkellä elokuvateattereihin saa ottaa täydet salit paitsi Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla, missä kapasiteetti on 50 prosenttia paikoista.

Monet näytökset esimerkiksi viime viikonloppuna olivat loppuunmyydyt.

Elokuvateattereissa saa taas esittää elokuvia täysille saleille paitsi Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla.

– Ihmiset ovat palaamassa elokuviin. Tällä hetkellä kiinnostavat oikeastaan kaikki elokuvat: perhe-, nuoriso- ja suomalaiset elokuvat, Wolf-Mannila luettelee.

Hän sanoo, että elokuvateatterit olivat niin pitkään kiinni, että jonossa on paljon vielä näyttämättömiä elokuvia, eli uutta tarjontaa riittää jatkossakin. Vuoden 2019 tasolle voidaan kuitenkin päästä vasta sitten, kun Lahden ja pääkaupunkiseudun loputkin rajoitukset poistuvat.

Wolf-Mannila muistuttaa myös siitä, että sarjalippujen voimassaoloaikaa on jatkettu sen ajan, kun teatterit ovat olleet kiinni.

– Vaikka sarjalipun päivämäärä olisi mennyt umpeen, lippu voi silti olla yhä voimassa, Wolf-Mannila sanoo.

5. Tuhansia katsojia sarjapeleissä

Ihmiset ovat alkaneet palata urheilukatsomoihin. Jääkiekon SM-liigan kauden yleisöennätys on 16. syyskuuta pelatusta Tampereen paikallispelistä Tappara–Ilves, jossa oli paikalla 5 733 katsojaa.

Jalkapallon Veikkausliigan Stadin derbyä HJK–HIFK seurasi 22. syyskuuta 4 650 katsojaa, ja Superpesiksen pudotuspeleissäkin on päästy yli 2 000:n katsojamääriin.

– Ammattitaitoisesti järjestetyt tapahtumat pystytään hoitamaan terveysturvallisesti. Sen voisivat päättäjätkin todeta, että ”on ihan ok mennä urheilutapahtumaan”. Sellainen viesti olisi tärkeä, SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi sanoo.

HJK:n ja HIFK:n välisessä Veikkausliigan ottelussa oli yli 4 600 katsojaa. Kuvassa HIFK:n fanit juhlivat hallitsevasta Suomen mestarista HJK:sta tullutta 2–0-voittoa.

Kallioniemen mukaan tilanne on vielä sen verran epäselvä, että esimerkiksi seuroille tärkeät yritysasiakkaat ovat epävarmoja, voiko otteluihin osallistua vai ei.

Myös urheilupuoli odottaa kiivaasti viimeistenkin rajoitusten poistumista, jotta otteluihin voitaisiin ottaa ”täysi tupa”.

– Valoa on toki näkyvissä, mutta jokainen lippu, joka jää maksimimäärästä myymättä, on pois seurojen liiketoiminnasta.

– Tässä meni puolitoista vuotta melkein kokonaan ilman yleisöä. Olemme tietysti ihan eri tilanteessa kuin vuosi sitten ja hyvä, että otteluihin on voitu ottaa yleisöä tämänkin verran, mutta silti... Jokaisella myydyllä lipulla on merkitystä, Kallioniemi lisää.

6. Parturi-kampaamoala virkistynyt

Parturi-kampaamoalaa edustavan Suomen hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Marja Pahkala sanoi, että alan stoppi kevättalvella 2020 pandemian alkaessa oli totaalinen.

– Niin totaalinen, että yrittäjällä saattoi olla 0–2 asiakasta päivässä, Pahkala kuvaa.

Niistä ajoista ala on virkistynyt paljon. Kevättalvella epidemian pahentuessa tilanne jäätyi Pahkalan mukaan hetkellisesti uudelleen mutta virkistyi taas kesällä ja on sen jälkeen jatkunut melko vakaana.

Asiakkaat ovat taas palanneet parturi-kampaamoiden tuoleihin.

Pahkalan mukaan alaa pitävät alamaissa etätyöt sekä kaikenlaisten juhlien vähäisyys.

– Ihan selvästi asiakaskäyntisykli on pidentynyt. Ihmiset ajattelevat, että kun olen kotona, parturissa tai kampaajalla ei tarvitse käydä niin useasti. Moni on tuunannut tukkaansa myös kotona.

– Ala on surffannut aallonpohjalta aallonharjalle eikä ole vieläkään normalisoitunut täysin, Pahkala kuvaa.

7. Junaliikenne palautumassa

VR:n matkustajaliikennejohtajan Topi Simolan mukaan kesä sujui kiskoilla hyvin, mutta se mikä on jäänyt kesän jälkeen puuttumaan, on vilkas työmatkaliikenne.

– Jos kuitenkin katsoo ihan viime päiviä, niin sarjalippujen myynti on piristynyt. Etätyösuosituksen päättyminen on iso asia meille, Simola kuvaa.

Simola povaa, että pandemian jälkeinen junamatkustaminen ei ole täysin samanlaista. Etätyöt jäävät jollakin tasolla voimaan, eli työmatkailu vähentynee. Vastaavasti arki- ja asiointimatkailun odotetaan lisääntyvän.

Kesä sujui VR:ltä hyvin, ja nyt työmatkaliikennekin on vilkastumassa etätyösuosituksen päättyessä.

– Isossa kuvassa junamatkustaminen lisääntyy. Positiivista on se, että ympäristön kannalta junamatkustaminen on paras vaihtoehto.

Simola sanoo, että kaukoliikenne on yhä noin 30 prosenttia alle pandemiaa edeltävän tason. Se on pakottanut myös VR:n muokkaamaan omaa toimintaansa. VR on kehittänyt muun muassa yöjuna- ja lomalippupalveluita, jotka ovatkin Simolan mukaan olleet menestyksekkäitä.