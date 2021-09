Jyrki Lehtolan kolumni: Mikä ei tapa saa tunteilemaan

Sosiaalinen media antoi kaikille äänen, eikä tuo ääni aina tukenut evoluutioteoriaa tai käsitystä koulutetusta kansasta, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kaikille on varmasti kerrottu, ettei nykyinen keskustelukulttuuri tyydytä niitä, jotka ovat tottuneet monologeihinsa.

Internetiä tästäkin saa syyttää.

Sinne pääsevät kaikki keskustelemaan, ja suurin osa niistä keskustelee väärin. Väärinkeskustelijat ovat niitä, joilla ei ollut ennen ääntä, ja nyt kun niillä on sellainen, voisivat olla hiljaa.

Onneksi keskustelu on nousemassa korkeammalle tasolle. Yhtenäisyyskulttuurisissa harhoissaan elävässä Yleisradiossa on meneillään viisivuotinen hanke Hyvin sanottu – Bra Sagt, jonka päätteeksi jokainen suomalainen puhuu niin kuin on sovittu tai vaikenee.

Ylen Hyvin Sanottu-hankkeessa pyritään luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä, joissa Pikku Kakkosen puhetapa kohtaa uutislähetyksen asiallisuuden. Hankkeella on lukuisia yhteistyökumppaneita MTK:sta Hollolan kuntaan ja Tasavallan presidentin kansliaan.

Yhteistyökumppaneiden listalta löytyy myös kaksi yksityishenkilöä, terapeutti Maaret Kallio ja Kallion veli, työelämäprofessori Jarno Limnéll. Sisaruksilla on Hyvin sanottu -hankkeeseen liittyvä radio-ohjelma Menikö tunteisiin, jonka perusajatus on se, että jaarittelu omista tunteista on mainiota keskustelukulttuuria.

” Maaret Kallio tuotteisti tunnepuheen viisaudeksi.

Suomalaisessa keskustelukulttuurissa on ollut aina monenlaisia ongelma. Ensin äänessä olivat lähinnä miehet, jotka jyrisivät ainoaa mielipidettään. Naiset saivat puhua siitä, millainen mies on kotioloissa. Sitten sosiaalinen media antoi kaikille äänen, eikä tuo ääni aina tukenut evoluutioteoriaa tai käsitystä koulutetusta kansasta.

Tähän väliin tunkeutui Maaret Kallio, joka tuotteisti tunnepuheen viisaudeksi. Kahden palikan avulla Kallio alkoi rakentaa televisiossa, lehdissä, kirjoissaan ideaali-ihmistä, jolle kestämättömyys ja sitä seuraava omiin tunteisiin jumittuminen olivat tavoiteltavia arvoja.

Kallio paisutteli ihmisen yksiön kokoisen sisämaailman loputtomaksi avaruudeksi. Kallion tunnelmointi oli kuin huolimaton tekoälyprojekti, jossa tekoälylle on yritetty opettaa tunneilmaisuja, mutta se juuttuu jatkuvasti hokemaan samoja sanoja, joiden edessä Kallio toistuvasti liikuttuu.

Lopulta Kallio kasvoi korona-ajan valtakunnan filosofiksi, joka historiaan tai muiden ajatuksiin tutustumisen sijasta kierrätti omia sanojaan.

Puolitoista vuotta sitten Kallio vertasi etuoikeutettujen korona-aikaa myrskyisään lentomatkaan, jonka laskeutumisaikataulu ei ole tiedossa.

Kalliolla oli puolitoista vuotta aikaa hahmottaa, että olipa paska vertaus. Sen sijaan Kallio muisteli tuoreimmassa HS-kolumnissaan liikuttuneena vertaustaan ja toivoi, että kun vapaus nyt koittaa, alkaisimme käsitellä korona-ajan tunteitamme.

Toinen vaihtoehto olisi mennä eteenpäin, mutta Kallio ei kauppaa kurssia tai kaksisivuista kirjaa ”Eteenpäin!”, koska niissä olisi vaara, että kasvaisi ihmisenä ja jättäisi Kallion taakseen.