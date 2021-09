Palon leviäminen koko taloon yritetään estää.

Palo on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Sammutustyöt ovat kesken.

Helsingin Tapulikaupungin Porvarinkujalla on käynnissä suurehko rakennuspalo. Ilmassa on paljon savua, ja paikalla on useampia pelastuslaitoksen yksiköitä. IS:n lukijan mukaan sammutustöihin saapuu koko ajan lisää henkilöstöä.

Palosta kohoava savu näkyy kauas.

Helsingin keskuspelastusaseman tilannekeskuksesta kerrotaan, että tuleen syttynyt rivitaloasunto on tällä hetkellä täyden palamisen vaiheessa.

– Siellä on hommat käynnissä täysin, ei ole henkilövahinkoja.

Tulipalon syttymissyy ei ole vielä selvillä.

Tilanne on tällä hetkellä pelastuslaitoksen hallinnassa.

Sammutusyksiköitä on paikalla useampi.