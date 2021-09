Ilkka Kanerva paljastaa, miksi USA:n ja Venäjän salainen tapaaminen järjestettiin juuri Suomessa

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja sanoo, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ja Venäjä tapaavat tällä kokoonpanolla Suomessa.

Venäjän ja USA:n asevoimien komentajilla on ollut tänään salainen tapaaminen Helsingissä.

Helsingissä pidetyssä tapaamisessa olivat mukana Yhdysvaltain asevoimien komentaja kenraali Mark Milley ja hänen venäläinen kollegansa kenraali Valeri Gerasimov.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen vahvistaa IS:lle, että tapaaminen on järjestetty tänään Helsingissä. Hän ei voinut kommentoida asiaa enempää.

Myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) on ollut tietoinen salaisesta huipputapaamisesta.

– Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ja Venäjä tapaavat tällä kokoonpanolla Suomessa. Tapaamisella täytyi ymmärrettävästi olla valtiojohtomme siunaus. Ketä sitten valtiojohto on delegoinut asiaa hoitamaan, siitä en voi sanoa enempää, Kanerva sanoo IS:lle.

– Tapaaminen on tältä päivältä ohi. En tiedä, koska he lähtevät Suomesta.

Hän ei osaa sanoa, ovatko Milley ja Gerasimov tavanneet henkilöitä Suomen päästä tapaamisessaan.

– Tuon tasoisten toimijoiden tapaaminen on niin iso tapahtuma, että helposti olisi valtava kohu ympärillä, jos asia olisi etukäteen julkisesti tiedossa Suomessa. Tämä on tapaaminen, jota on järjestelty pitkään. Vastaavaa asiakokonaisuutta ei järjestetä viikossa tai kahdessa.

Kanervan mukaan Milleyn ja Gerasimovin tapaaminen ”ei johdu viime päivien tai viikkojen tapahtumista”.

Keskustelujen aiheena oli Wall Street Journalin mukaan pohtia uusia keinoja taistelussa terrorismia vastaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat liittolaisineen vetivät joukkonsa pois Afganistanista elokuussa.

Aiempi vastaava tapaaminen on järjestetty Helsingissä vuonna 2018. Tuolloin Valeri Gerasimov tapasi Mark Milleyn edeltäjän Joseph Dunfordin.

Tapaamispaikkana heillä oli tuolloin Königstedtin edustuskartano Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä. Venäläismediat ovat uutisoineet, että tapaamispaikka olisi ollut sama myös tänään. Tiettävästi keskusteluaiheena oli vuonna 2018 Lähi-idän tilanne.

Kanerva ei kommentoi, mikä Gerasimovin ja Milleyn tapaamispaikkana oli tänä vuonna, eikä hän itse ollut tapaamisessa mukana. Hän sanoo, että komentajilla oli tapaamisessa yhteisiä intressejä.

– Näillä kahdella taholla on selkeästi yhteisiä intressejä. On pelkästään myönteinen asia, että käsitellään terrorismintorjunnan merkeissä näitä asioita. Minusta lähtöviritys on myönteinen, Kanerva kommentoi.

Miksi tapaamispaikaksi valittiin juuri Suomi?

– Suomi on koettu maaksi, jossa vastaavanlaiset tapaamiset ilman isompaa hälinää ovat mahdollisia, Kanerva perustelee.

Hänen mukaansa tapaamisella on myönteinen merkitys Suomelle.

– Suomi on rauhallinen, turvallinen ja tasapainoinen maa. En näe tässä tapaamisessa minkäänlaisia hälyttäviä piirteitä. Toivon mukaan Helsinki säilyykin hyvän maineen paikkana ja vastaavia tapaamisia tulisi tänne myös tulevaisuudessa, hän sanoo.