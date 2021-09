Usein flunssa johtuu rinoviruksista. Tauti on tyypillisesti lievä ja menee nopeasti ohi.

Syksy on saapunut ja se tarkoittaa, että myös flunssakausi on alkanut. Sitä, millaisiksi flunssa- ja influenssakaudet muodostuvat, on mahdoton sanoa etukäteen.

Koronapandemian aikana kaikkien tavanomaisten hengitystieinfektioiden määrä väheni.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula kertoo, että on vaikea sanoa, millainen virus maassa lähtee nyt kiertämään. Flunssakauteen vaikuttaa myös koronarajoitusten purkaminen, mikä saa ihmiset olemaan enemmän tekemisissä keskenään.

– Ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Koivula pitää mahdollisena, että flunssakaudesta tulee ”tavanomainen”.

Kuopion yliopistollisen sairaalaan infektioylilääkäri Irma Koivula.

Suomessa yleisimmin flunssan eli nuhakuumeen aiheuttaja on rinovirus. Koivula kertoo, että yleensä sen aiheuttama tauti on lievä. Oireet riippuvat kuitenkin yksilöstä.

– Voi olla nuhaa, nenän tukkoisuutta, kurkkukipua, kurkun karheutta ja yskää, hän listaa.

– Sama virus eri ihmisillä voi aiheuttaa eri oireita. Se voi olla oireeton tai muistuttaa jopa influenssan kaltaista kuumetautia.

Koivula kertoo, että rinoviruksen aiheuttama tauti menee normaalisti ohi melko nopeasti. Joskin on mahdollista, että rinoviruksen aiheuttama tauti kestää pidempään. Koivulan tuttavapiirissä on ollut tänä syksynä sitkeää flunssaa, joka on kestänyt yli viikon. Oireet eivät ole olleet vakavia.

– Olisiko entisaikaan edes oltu pois töistä, hän pohtii.

– Nyt varmasti kyllä ollaan, hän jatkaa.

Hän muistuttaa, että flunssaoireita ei voi erottaa koronaoireista. Koska sitten pitää jäädä pois töistä ja hakeutua testiin? Koivula kertoo, että harkinta pitää tehdä tapauskohtaisesti, mutta pieni kurkkukipu ei ole välttämättä syy jäädä töistä pois. Sen sijaan Koivula suosittelee kotiin jäämistä, kun tauti on tartuttavimmillaan.

– Eli kun nenä vuotaa, aivastelee ja pärskii. Silloin ei ole syytä mennä töihin.

Maskia hän suosittelee käyttämään aina, kun on pieniäkään oireita.

– Vaikka ei olisi koronaakaan, voi olla, että maskin käyttö tulee yleistymään Suomessakin flunssakaudella.

Flunssaan ei ole varsinaista lääkettä. Koivula suosittelee flunssaiselle oireiden mukaista hoitoa ja lepoa.

Koronatestauksen linja muuttui Suomessa viime viikolla. Enää ei tarvitse mennä testiin lievien oireiden vuoksi, jos on täysin rokotettu. Jos on koronaviruksen oireita tai epäily tartunnasta, jatkossakin on edelleen mahdollisuus päästä testiin.

Koivula kertoo, että testiin kannattaa hakeutua ainakin, jos taudinkuva on tavanomaista vaikeampi tai olisi muutenkin hoidon tarpeessa. Myös rokottamattomien kannattaa hakeutua testiin.

– Ja varsinkin, jos kuuluu koronan riskiryhmään ja on rokottamaton, hän korostaa.

Keinot ehkäistä flunssaa ovat jo tuttuja kaikille suomalaisille, sillä flunssan ja muiden hengitysinfektioiden ehkäisyyn pätevät samat keinot kuin koronan.

Myös tulevaa influenssakautta on vaikea ennustaa. Viime syksynä ja talvena influenssa-aalto ei saapunut Suomeen ollenkaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tänä vuonna influenssakausi ei ole vielä alkanut, eikä maassa ole todettu yhtään influenssa A eikä B -tartuntaa heinäkuun puolivälin jälkeen.

Koivula uskoo, että kausi-influenssarokotteita annetaan ”samassa mittakaavassa kuin ennenkin”.

– THL on rokotteet tilannut ja listannut, kenelle se kuuluu valtakunnallisen rokotusohjelman mukana.

Suomessa influenssarokote annetaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, 65 vuotta täyttäneille ja alle 7-vuotiaille lapsille.