Syyttäjät luopuivat osasta Katiska 2:n syytteitä

Niko Ranta-ahon siskon ja luottoystävän vapauttavat tuomiot jäävät voimaan.

Syyttäjät ovat luopuneet ajamasta osaa Katiska 2 -huumejutun käräjäoikeudessa hylätyistä syytteistä. Syyttäjät tyytyvät muun muassa Niko Ranta-ahon siskon ja luottoystävän vapauttaviin tuomioihin.

– Olemme rajanneet hovioikeuteen tekemässämme valituksessa osan syytteistä pois, erikoissyyttäjä Heli Vesaaja kertoo.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi heinäkuussa Ranta-ahon siskon huumerikossyytteen. Vapauttava tuomio jää hänen osaltaan nyt lainvoimaiseksi. Syyttäjät olivat vaatineet siskolle peräti yhdeksän vuoden vankeutta.

Myös Ranta-ahon luottoystävän Krister Wallendahlin uudet syytteet menivät nurin käräjillä. Hänelle syyttäjät olivat vaatineet 13 vuotta aiemman vankeusrangaistuksen päälle.

Sikseen jätetyt hylätyt syytteet liittyivät väitettyyn aikeeseen tuoda Suomeen jättierä amfetamiiniöljyä. Käräjäoikeus katsoi, että amfetamiiniöljyä koskenut viestittely oli vain puhetta eikä konkreettista suunnitelmaa ollut.

Wallendahlia syytettiin lisäksi sadasta kiloa marihuanaa, jonka väitetty tuontiaikomus oli samalla tavalla viestittelyn tasolla.

Niko Ranta-aho ja Krister Wallendahl (oik.) poliisin tarkkailukuvassa.

Syyttäjät valittavat hovioikeuteen Niko Ranta-ahon käräjäoikeudessa saamasta rangaistuksesta, joka jäi kahteen vuoteen vankeutta.

– Pääasiana valituksessa on kysymys rangaistuksen mittaamisesta. Aikaisemman tuomion vaikutuksen osalta käräjäoikeuden johtopäätös on kovin erilainen kuin miten syyttäjät asian näkevät, Vesaaja sanoo.

Syyttäjät olivat vaatineet Ranta-aholle 13 vuoden vankeutta aiemman 11 vuoden vankeusrangaistuksen päälle, mikä olisi voinut tarkoittaa Katiska-vyyhdin pääsyytetylle jopa yli 20 vuoden vankilassa istumista.

Syyttäjien mielestä Ranta-ahon aiempaa tuomiota ei pidä ottaa tavalliseen tapaan yhteisrangaistusta mitattaessa huomioon, koska Ranta-aho syyllistyi uusiin huumerikoksiin kesken Katiska 1:n oikeudenkäynnin päästyään vapaaksi tutkintavankeudesta.

Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, ettei yhdistetyn rangaistuksen 13 vuoden maksimia voi tässäkään tapauksessa ylittää eli Ranta-aho sai tehdä uusia rikoksia ikään kuin samalla maksimilla.

Sama kysymys rangaistusten yhteen sovittamisesta koskee paria muutakin Katiska 2:n pääsyytettyä, joilla oli allaan pitkä vankeustuomio Katiska 1:stä. Heistä Wallendahl vapautui nyt kokonaan uudesta rangaistusuhasta. Ensimmäisessä Katiska-oikeudenkäynnissä hän sai kymmenen vuoden vankeustuomion.

Syyttäjien ohella hovioikeuteen ovat valittaneet Katiska 2:n tuomituista Juha-Matti Ruissalo (käräjäoikeudessa 6 vuotta 3 kuukautta), Timo Huuskonen (2 v 6 kk), Niko Otava (2 v 4 kk) ja ehdollista vankeutta avunannosta saanut 29-vuotias nainen.

Ranta-ahon siskon osalta syyte- ja oikeusprosessi oli poikkeuksellinen. Hänelle vaadittiin käräjillä kovaa yhdeksän vuoden tuomiota törkeästä huumerikoksesta, josta epäiltynä hän ei missään vaiheessa ollut edes vangittuna. Nyt syyttäjät luopuivat hänen huumesyytteestään kokonaan.

Sisko (oik.) käräjillä avustajansa Riitta Leppiniemen kanssa.

Siskon syyte perustui hänen veljensä kanssa käymään WhatsApp-keskusteluun, jossa viitattiin kofeiiniin. Syyttäjät väittivät, että sitä olisi ollut tarkoitus hankkia amfetamiiniöljystä valmistetun amfetamiinin jatkeaineeksi.

– Sisko on luonnollisesti tyytyväinen, etteivät syyttäjät valita hovioikeuteen. On kuitenkin tavatonta, että hänelle on vaadittu yhdeksää vuotta vankeutta. Edes syyttäjien mielikuvissa häntä ei missään vaiheessa epäilty huumausaineiden hankkimisesta, vaan syyte koski vain kofeiinia, siskon asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo.