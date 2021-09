Ilves ja henkilöauto törmäsivät Pohjois-Karjalassa – poliisi pohti, mitä tehdä kuolleelle suurpedolle

Ilvesonnettomuudet ovat melko harvinaisia. Suomen ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen mukaan hienoisessa nousussa.

Ilves on yksi Suomen neljästä suurpedosta. Kuvan ilves ei liity Juuan onnettomuuteen.

Ilves törmäsi maanantai-iltana autoon Pohjois-Karjalan Juuassa Kutostiellä, Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan.

Ilves juoksi tielle noin 500 metriä ennen Räksiinalavan risteystä ja osui henkilöautoon, jonka kuljettaja oli matkalla Joensuusta Juukaan. Kello oli 21.20 ja aurinko jo laskenut.

Eläin jatkoi matkaansa välittömästi onnettomuuden jälkeen ja ylitti tien mutta kuoli kymmenen metrin päähän ojaan.

Auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Tilannekeskuksen päivystävä komisario arvelee, että auto tuskin vahingoittui pahoin, sillä ilves ei ole erityisen painava eläin.

Ilvesuros painaa noin 17,5−21 kiloa ja -naaras 14,5−17 kiloa eli selvästi enemmän kuin kotikissa. Aikuinen ilves on noin 80–130 senttimetriä kuonosta hännänkärkeen.

Juuassa oli kyseessä muuten täysin tyypillinen eläinonnettomuus, paitsi että osallisena oli ilves, komisario kertoo. Tyypillisesti eläinonnettomuuksissa törmäävät auto ja peura tai kauris.

Riistaonnettomuuksia tapahtui vuonna 2020 yhteensä 14 004. Puolissa onnettomuuksista oli osallisena valkohäntäpeura. Metsäkauriiden kanssa kolaroitiin 5 094 kertaa ja hirven kanssa 1 527 kertaa. Riistaonnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä, joista kaksi menehtyi hirvionnettomuuksissa.

Luonnonvarakeskuksen ilvesraportin mukaan Ilves näyttäisi välttävän tiheämpää asutusta ja pitävän etäisyyttä asutuksen lisäksi vilkkaammin liikennöityihin teihin.

Viime vuosina ilveksiä on tilastoitu metsästetyn vuodessa 200–500. Ilvesten liikennekuolemat sisältyvät Luonnonvarakeskuksen tilastoimaan muuhun kuolleisuuteen, johon on vuosittain laskettu tyypillisesti noin 50 ilveksen kuolema.

– Aloitin täällä vuoden alussa, ja oli kyllä ensimmäinen vastaan tullut ilves, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan Juuan tapauksesta.

Ilves on yksi Suomen neljästä suurpedosta. Luonnonvarakeskus arvioi heinäkuussa 2020, että Suomessa oli noin 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä. Laji on tätä nykyä WWF:n mukaan Suomessa elinvoimainen.

Tänä vuonna Luonnonvarakeskus arvioi kannan kasvaneen hieman, noin neljä prosenttia.

– Oulun poronhoitoalueen eteläpuolisella alueella ja Uudellamaalla kanta on kasvanut, Etelä-Savon alueella kanta on sen sijaan laskenut. Muualla maassa ilvesten määrä on pääosin edellisen vuoden tasolla, kertoi ohjelmajohtaja Katja Holmala viimeviikkoisessa tiedotteessa.

Poliisi selvitti, pitääkö ilveksen ruumis toimittaa Ruokavirastoon ruumiinavaukseen, mutta enää ilveksiä ei tarvitse, tilannekeskuksen komisario kertoo.

Kuolleesta kissaeläimestä tehtiin ilmoitus Ruokavirastoon ja riistakeskukseen.

Ruokavirasto tutkii, seuraa ja ennaltaehkäisee villieläintauteja, ja se kerää näytteitä monien kuolleista eläimistä, linnuista ja kaloista.

Euraasialainen ilves eli Lynx lynx oli 1900-luvun alussa vaarassa kadota Suomesta metsästyksen vuoksi. 1960-luvulla laji rauhoitettiin. Ilveksien metsästys on sallittua vain poikkeusluvilla.