Ilmavoimien suurharjoitus voi aiheuttaa näyttäviä valoilmiöitä – mukana kymmeniä Horneteja

Ilmavoimat järjestää Ruska 21 -ilmaoperaatioharjoituksen 4.‒9.10.2021. Puolustushaaran vuoden pääsotaharjoitukseen osallistuu 50 lentokonetta ja noin 3 300 henkilöä eri puolilla Suomea. Myös Ruotsin ilmavoimat on mukana harjoituksessa.

Ruska 21 on Ilmavoimien vuoden 2021 merkittävin harjoitus, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Suomen ilmapuolustuksen valmiutta. Kaikki Ilmavoimien joukko-osastot ovat mukana harjoituksessa, joka näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata.

– Tänä vuonna Ruskan painopiste on Karjalan ja Satakunnan lennostojen reserviläisten, kantahenkilökunnan ja varusmiesten kouluttamisessa, Ilmavoimat kertoo sivuillaan.

Ruska 21 -harjoituskokonaisuudessa on mukana yhteensä noin 3 300 henkilöä, joista 1 500 on reserviläisiä. Harjoitukseen osallistuvat lentokoneet jakautuvat ilmapuolustustehtäviä harjoittelevaan ja harjoitusvastustajaa kuvaavaan joukkoon. Koneet tukeutuvat Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan mukaisesti useille lentopaikoille eri puolilla Suomea.

‒ Ilmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilaa 24/7 ympäri vuoden. Ruska 21 -harjoituksessa kantahenkilökunta, reserviläiset ja varusmiehet harjoittelevat poikkeusolojen tehtäviään käytännössä, harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Timo Herranen kertoo.

Herrasen mukaan Ruskan kaltaiset, kaikki ilmaoperaation osatekijät sisältävät harjoitukset ylläpitävät ja kehittävät Ilmavoimien valmiutta toimeenpanna vaativia ilmaoperaatioita laajaa tukikohtaverkkoa hyödyntäen.

– Nämä harjoitukset ovat joukkuepeliä parhaimmillaan, hän sanoo.

Ruska 21 on osa Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä. Ruotsin ilmavoimista harjoitukseen osallistuu JAS 39 C/D Gripen -monitoimihävittäjiä sekä valvonta- ja taistelunjohtokone Argus. Ruotsalaiset lento-osastot tukeutuvat Pirkkalaan sekä Luulajan tukikohtaan Ruotsissa.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 50 ilma-alusta, joista suurin osa on F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä. Hornetien lisäksi mukana on Hawk-suihkuharjoitus­koneita, Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskonekalustoa, Maavoimien NH90-kuljetushelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen Dornier Do 228 -valvontalentokone.

Harjoitukseen osallistuvat ilmatorjuntayksiköt puolestaan toimivat Pirkkalan tukikohdassa ja Lohtajan harjoitusalueella.

Ruska 21 -harjoituksen ilmaoperaatioihin liittyy lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla sekä mantereen yllä 10 kilometrin korkeudessa lennettäviä yliäänilentoja. Tukikohtien läheisyydessä noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Harjoituksessa käytetään lentokoneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppuja. Soihdut voivat näkyä taivaalla hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä ja silppu voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Ilmapuolustustehtäviä harjoittelevan joukon päätukikohdat ovat Rissala ja Pirkkala.

Harjoituksen aikana puolustavan joukon F/A-18 Hornet -hävittäjät tukeutuvat Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan mukaisesti myös Savonlinnan, Varkauden, Kokkola-Pietarsaaren, Seinäjoen ja Kajaanin lentokentille sekä Vieremän maantietukikohtaan.

Lisäksi Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneet käyttävät Porin lentokenttää. Harjoitusvastustajaa kuvaava joukko puolestaan operoi Rovaniemeltä, Oulusta ja Ruotsin Luulajasta.

Ruska 21 -harjoituksen lentotoiminta alkaa 4.10. kello 12 ja päättyy 9.10. kello 15 mennessä. Maanantaina ja tiistaina 4.‒5.10. lentotoiminta päättyy iltaisin kello 22. Keskiviikosta lauantaihin 6.‒9.10. lentotoimintaa on kaikkina vuorokaudenaikoina.

Suomen hävittäjäkalusto koostuu tällä hetkellä Horneteista. Ne otettiin käyttöön vuosina 1995–2000. Niiden elinkaareksi arvioitiin tuolloin 30 vuotta. Viimeiset Hornetit poistuvat käytöstä vuoden 2030 tienoilla. HX-hanke on perustettu korvaamaan nykyiset hävittäjät uusilla.