Kohta kahdeksan vuotta rikoksista tutkittu Jari Aarnio kiistää osuutensa Vuosaaren palkkamurhaan.

Entisen huumepoliisin päällikön Jari Aarnion kuuleminen Vuosaaren vanhasta palkkamurhasta eteni tutuksi tulleita latuja. Helsingin hovioikeudessa kuultu Aarnio vakuuttaa syyttömyyttään ja pyrkimystään estää rikoksia, ei tehdä niitä.

Aarnio on ollut rikostutkimusten kohteena marraskuusta 2013 lähtien eli kohta kahdeksan vuotta.

Syyttäjät vaativat Aarniolle elinkautista vankeutta Volkan Ünsalin palkkamurhasta, joka toteutettiin Helsingin Vuosaaressa 16. lokakuuta 2003. Syytteiden mukaan Aarnio tiesi murhahankkeesta, mutta ei poliisina toiminut estääkseen sen, vaan salli henkirikoksen tapahtua.

Murhasta myös syytetty ex-jengipomo Keijo Vilhunen toimi tuolloin Helsingin poliisin tietolähteenä. Hän sanoo kertoneensa Aarniolle tietoja murhasuunnitelmasta. Vilhunen sanoi hovioikeudessa, että hän soitti Aarniolle murhasta ravintola Sikarihuoneelta myös sen toteuduttua tekopäivän iltana.

– Jos hän ylipäänsä on jotain yhteyttä ottanut, sen on täytynyt olla tekstiviestinä. Ajankohta on ollut kello 22. En ollut lainkaan töissä ja yhteyspuhelin on ollut operatiivisissa tiloissa, Aarnio kuittasi Vilhusen väitteen.

Jari Aarnion omat kalenterimerkinnät murhaviikolta lokakuusta 2003.

Aarnio toi hovioikeuteen uusina todisteina oman ja vaimonsa kalenterit vuodelta 2003. Niiden merkinnät tukevat Aarnion mukaan sitä, ettei hän ole voinut olla junailemassa syyttäjien ja Vilhusen väittämiä asioita pitkin kesää ja syksyä 2003.

Murhaviikolla Aarnio on omien kalenterimerkintöjensä mukaan muun muassa tavannut lehdistöä ja hoitanut poliisitoiminnan ohjausryhmän asioita. Seuraavalla viikolla hän vaimonsa kalenterin mukaan oli syyslomalla ja kertomansa mukaan lasten kanssa kotona. He kävivät muun muassa perhekuvauksessa.

Jari Aarnion vaimon kalenteri murhan jälkeiseltä viikolta. Tästä on peitetty sellaiset vaimon merkinnät, joilla ei ole liityntää tutkittavana olevaan murhajuttuun.

Lue lisää: Jari Aarnio toi oman ja vaimonsa vanhat kalenterit hovioikeuteen – Vuosaaren palkka­murhan käsittely jatkuu.

Aarnio kertoi hovioikeudessa, kuinka Vilhunen alun perin päätyi poliisin tietolähteeksi vuonna 1999. Aloite tuli Vilhuselta.

Yhteydenpito oli tarkkaa puuhaa riskien takia. Aarnio kertoi, kuinka Vilhunen kerran joutui poliisin ratsian kohteeksi Espoossa. Hänellä oli mukanaan puhelin, jolla oli soitettu Aarniolle.

Vilhunen ratkaisi ongelman Aarnion mukaan syömällä sim-kortin ennen kuin avasi ikkunan poliisille.

– Sen jälkeen kun oli probleema Espoossa, niin lähetettiin vain tekstiviestejä eikä soitettu, Aarnio sanoi.