Koronan myyvarianttia on löydetty Suomesta – tämä siitä tiedetään

Virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo, että uuden variantin tulo ei anna syytä erityiseen huoleen.

Kolumbiassa myyvariantti on aiheuttanut paljon vakavia tautitapauksia. Asiaan vaikuttaa myös se, että maan rokotuskattavuus on alhainen. Kuva on bogotalaisen sairaalan teho-osastolta.

Etelä-Amerikan Kolumbiasta liikkeelle lähtenyt koronaviruksen myyvariantti (Mu variant) on päässyt Suomeen. Suomesta on raportoitu uuden variantin ensimmäiset kolme tautitapausta.

Myyvariantin tulosta Suomeen kirjoitti ensimmäisenä Yle.

Lue lisää: Asiantuntijat: Koko väestö tullaan todennäköisesti rokottamaan kolmesti

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo, että myyvariantti muistuttaa läheisesti beta- ja deltavariantteja. Myös myy pystyy jonkin verran väistämään rokotuksen tai sairastetun infektion kautta saatua immuunisuojaa, eli rokotuksesta tai jo kertaalleen sairastetusta koronasta huolimatta voi sairastua.

– Tämän hetken rokotteet toimivat kaikkia variantteja, myös myytä vastaan. Kahden annoksen jälkeen suoja on riittävä erityisesti vakavaa infektiota vastaan, Julkunen sanoo.

Lue lisää: Koronapandemian alkuperästä löytyi täysin uutta tietoa – vie pohjaa teorialta laboratorio­vuodosta

Julkusen mukaan myyvariantin tarttumis- tai leviämisherkkyydestä ei ole vielä täysin tarkkaa tietoa.

– Yksittäisiä tautitapauksia on useissa maissa eli voi olettaa, että leviämispotentiaalia on. Vähintään kohtuullisesti se on levinnyt erityisesti Kolumbiassa ja Ecuadorissa, joissa kolmas- ja viidesosa uusista tartunnoista on myytä, Julkunen sanoo.

Julkunen kuitenkin painottaa, että viruksen leviämiseen vaikuttavat monet tekijät: miten valtiossa toteutetaan torjuntatoimia, mikä on maan väestörakenne – tiheään asutuissa isoissa kaupungeissa virus leviää herkemmin – ja mikä on maan rokotuskattavuus. Alhainen kattavuus luo hyvää pohjaa viruksen leviämiselle.

Virusopin professorin Ilkka Julkusen mukaan huoli myyvariantin hallitsemattomasta leviämisestä on varsin pieni.

Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee myyvariantin tällä hetkellä ”seurattaviin” eli toiseksi ylimpään VOI (variants of interest) -kategoriaan. Ylimmässä VOC (variants of concern) -luokassa ovat huolestuttaviksi arvioidut alfa-, beta-, gamma- ja deltavariantit.

Julkusen mukaan huoli siitä on suhteellisen pieni, että myyvariantti voisi syrjäyttää deltan ja tulla uudeksi valtavirukseksi.

– Minun mielestäni ei ole syytä erityishuoleen tai erityisiin rajoitustoimiin. Sellaisiin ei ole lääketieteellisiä perusteita. Jatketaan entisellä linjalla eli pyritään välttämään infektiota henkilökohtaisin toimin, Julkunen miettii.

Julkunen myös painottaa kahden rokoteannoksen merkitystä. Julkunen sanoo, että THL:n tartuntatauti- ja rokotusrekistereitä yhdistelemällä ja ristiin seulomalla näkyy selvästi, että kahden rokoteannoksen antama immuunisuoja kaikkia variantteja vastaan on hyvä.

THL:n tartuntatauti- ja rokotusrekistereistä käy ilmi, että kaksi annosta suojaa erinomaisen hyvin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta. Yhden annoksen antama suoja ei ole riittävä.

– Yksi rokoteannos ei näytä olevan riittävä. Tämän hetken tiedon mukaan kaksi annosta antaa yli 95 prosentin suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Eli jos ennen 100 sairastunutta joutui sairaalaan, nyt enää vain muutama henkilö. Eri varianteista huolimatta kahden rokoteannoksen teho on riittävä, Julkunen korostaa.

” Tämän hetken tiedon mukaan kaksi annosta antaa yli 95 prosentin suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Eli jos ennen 100 sairastunutta joutui sairaalaan, nyt enää vain muutama henkilö.

– Senkin takia olisi hyvä, että kansalaiset hakeutuisivat rokotuksiin, sillä siten suojelee sekä itseään että läheisiään ja siten mahdollistetaan myös yhteiskunnan täysi avautuminen.

Julkunen sanoo, että maailmalla koronaviruksesta syntyy eri variantteja koko ajan, kun viruksessa tapahtuu sattumanvaraisesti eri mutaatioita. Suurimmalla osalla mutaatioista ei ole mitään merkitystä, tai ne ovat jopa haitallisia virukselle itselleen.

Jotkut mutaatiot ovat kuitenkin virukselle eduksi, ja jos ne tapahtuvat viruksen genomin tietyissä kohdissa, ne voivat jäädä pysyviksi.

Koronaviruksen variantteja sekvensoidaan eli niiden perimää määritellään joka puolella maailmaa. Kuva on Toursin yliopiston laboratoriosta Ranskasta.

Lopulta eri varianttien menestysedellytykset ovat siitä kiinni, miten hyvin variantti pystyy tunkeutumaan limakalvoilla ihmissoluihin, miten hyvin variantti pystyy väistämään rokotuksen tai sairastetun infektion antaman suojan ja miten tehokkaasti virus pystyy leviämään ihmisestä toiseen.

Näissä deltavariantti (entinen Intian-variantti) on tällä hetkellä selvä ykkönen, ja sen takia se on levinnyt valtaviruskannaksi käytännössä kaikkialla maailmassa.