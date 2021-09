KRP:n rikosylikomisario pelkää Suomen olevan Ruotsin ja Tanskan tiellä.

Keskusrikospoliisin (KRP) rikosylikomisario Christer Ahlgren kertoo Helsingin Uutisten haastattelussa useista Helsingissä ja kaupungin lähialueilla toimivista katujengeistä, joista osalla on huomattu olevan yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Huolestuttavassa seurassa liikkuvat Ahlgrenin mukaan jopa 13-vuotiaat.

– Maailma on muuttunut viime aikoina kiihtyvällä vauhdilla. Sen myötä myös rikollisuus. Poliisin resurssit eivät kunnolla ole pysyneet tässä kehityksessä mukana, rikosylikomisario kuvailee tilannetta Helsingin Uutisille.

Ahlgren varoittaa, että Suomessa on nähtävissä vahvasti samaa kehitystä kuin Tanskassa ja Ruotsissa. Rikoksen polulle eksyneiden nuorten elämäntavan taustalla vaikuttavat huonot esikuvat eivätkä he aina tiedosta kuuluvansa rikosvastuun piiriin. Huolestuttaviksi luokitelluille jengeille on tyypillistä jäsenistön korostunut maahanmuuttajaedustus.

Rikosylikomisarion mukaan toistaiseksi Suomessa ei ole viitteitä siitä, että Suomen nuoriso- tai katujengejä johdettaisiin aktiivisesti ulkomailta tai että ulkomaiset jengit olisivat rantautuneet maahan sellaisinaan. Tämä on hänen nähdäkseen kuitenkin vain ajan kysymys.

Helsingin nuorisojengit herättivät paljon jukista keskustelua jo viime vuoden lopulla. Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi kysymystä marraskuussa 2020 toteamalla, että asiaan suhtaudutaan vakavasti ja että siihen tullaan puuttumaan. Asiaa puitiin samoihin aikoihin myös eduskunnan kyselytunnilla.

Hallitus vakuutti tuolloin istuntosalille, ettei Suomi ole jengikehityksessään Ruotsin tiellä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi pitävänsä jokaista väkivallantekoa vakavana ja tuomittavana. Hän vetosi poliisin arvioon todetessaan, että ilmiöiden taustalla on syrjäytymistä ja eriarvoistumista, mikä johtaa usein rikollisuuteen.

Keskustelua vauhdittivat Helsingin Sanomien tiedot, joiden mukaan kaupungissa toimivat viranomaiset ovat hyvin huolestuneita noin 100–150 nuoresta, jotka liikkuvat vaihtelevissa ryhmissä ja käyttäytyvät vaarallisesti. Valtaosa nuorista oli lehden mukaan ulkomaalaistaustaisia.

Lue lisää: Mitä hallitus aikoo tehdä nuorison jengiytymiselle ja koulukoti­karkureille? Näin ministerit vastasivat

Lue lisää: Pääministeri Marin kommentoi nuorten väkivaltaa Twitterissä: ”Jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti”