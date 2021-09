Näky tunturilla kuumentaa tunteita – asiantuntijalta suorat sanat: ”Ikävältä näyttää”

Kaunispään tunturilla lukee kivillä kirjoitettuna muun muassa LAHTI, PORI ja JEESUS<3YOU.

Saariselällä Kaunispään huipulle on kirjoitettu kivillä monenlaista.

Yhden mielestä söpö vieraskirja, toisen mielestä järkyttävää maiseman pilaamista.

Tällaisia mielipiteitä sosiaalisessa mediassa on tällä viikolla esitetty liittyen kivien siirtelemiseen Kaunispään tunturilla Saariselällä.

Paikalla käynyt retkeilijä oli ottanut kuvan, jossa näkyy, miten Kaunispään huipulle on kirjoitettu kivillä erinäisiä asioita. Hän oli ladannut kuvan Facebookin Kansallispuistot tutuiksi -ryhmään, jossa kuva on poikinut yli 1 300 reaktiota ja lähes tuhat kommenttia.

Kyseisen kuvan ja Instagramiin kesän mittaan ladattujen kuvien perusteella tunturilla lukee muun muassa LAHTI, ISI, JEESUS<3YOU, PORI, HUKKA, IISALMI, JÄKE, ESPOO ja KAISA.

Kivikirjoitukset ovat ilmestyneet tunturille hiljattain.

Sosiaalisessa mediassa moni on ihmetellyt, mitä pahaa kivien siirtelemisessä on, kun Kaunispäällä on myös rakennuksia ja teitä, eikä paikka siis ole koskematonta erämaata.

Moni myös pitää kivikirjoituksia hienoina.

– Ihminen on jättänyt luolamaalauksiakin, olisiko parempi ettei niitä olisi? joku pohtii Facebookissa.

Vastapuoli taas on sitä mieltä, että kaunis tunturimaisema on tärvelty, eikä ihmisten tarve jättää jälkensä luontoon kerää sympatiaa.

– Helppo sääntö kaikille: älä jätä luontoon mitään jälkeä itsestäsi! Autiotuvan vieraskirjat ovat sitä varten, Facebookissa kirjoitetaan.

Aluejohtaja Pirjo Seurujärvi Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo, että Metsähallituksen kanta kivillä kirjoittamiseen ja muiden kivirakennelmien kyhäämiseen on yksiselitteinen: niitä ei pidä tehdä.

– Suositus on, että älä muuta luonnonmaisemaa. Älä siirrä yhtään kiveä, Seurujärvi sanoo.

Luonnonsuojelualueilla luontoon kajoaminen on kiellettyä, mutta muuallakaan kivien siirtely ei ole suositeltavaa. Maisemaa ei pidä muuttaa, olipa kyseessä luonnonsuojelualue tai jokin muu luontokohde, Seurujärvi sanoo. Aiheesta aiemmin uutisoineen HS:n haastattelema kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Siiri Tolonen on huomauttanut myös, että jotkut tunturit ovat saamelaisille pyhiä paikkoja.

Keimiötunturin rajamerkki.

Seurujärvi toteaa, että erilaiset kivilatomukset ja -kirjoitukset muuttavat maisemaa merkittävästi.

– Se muuttaa avointa, kaunista tunturimaisemaa. Se ei ole enää luonnonmaisema, kun siellä on tällaisia.

Hän kertoo, ettei ole aiemmin törmännyt vastaavanlaiseen kivillä kirjoitteluun kuin Kaunispäällä nyt.

– Ikävältä se kyllä näyttää, ja ne näkyvät kilometrien päähän avoimessa maastossa, Seurujärvi harmittelee.

Metsähallitus julkaisi tällä viikolla tiedotteen, jossa kerrotaan, että Lapissa muinaisjäännöksiä on hautautunut viime vuosina tehtyjen kivilatomusten alle.

Lue lisää: Tunturiin vaeltavat retkeilijät syyllistyvät toistuvasti samaan virheeseen – nyt asiaan reagoi Metsähallitus

Kivilatomuksia on vuosisatojen aikana tehty tuntureille muun muassa raja- ja reittimerkeiksi sekä maanmittausta varten. Osa näistä latomuksista on suojeltu muinaismuistolailla ja niihin kajoaminen on rikos.

Metsähallituksen mukaan viime aikoina tehtyjen kivilatomusten alle on jäänyt esimerkiksi Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa sijaitseva, Ruotsin vallan aikainen rajamerkki, jossa kulkee vanha Kemin ja Tornion välinen raja. Seurujärven mukaan latomuksia on tehty myös muun muassa Kiilopäälle.

Lisäksi joitain vanhoja kivilatomuksia on hajotettu, kun osa retkeilijöistä on havahtunut kivien kasaamisesta aiheutuvaan ongelmaan ja purkanut rakennelmia. Omatoimiseen purkamiseen ei kuitenkaan pidä ryhtyä, sillä silloin voi vahingossa tulla purkaneeksi muinaisjäännöksen.

– Osa kivilatomuksista on hyvin vanhoja ja muinaisjäännöksiksi luokiteltuja, mutta on hyvin vaikeaa erottaa, onko kyseessä muinaisjäännös vai ei, Seurujärvi sanoo.

– Älä siis pura kivilatomuksia vaan jätä purkaminen ammattilaisille, jotka tietävät, missä muinaisjäännökset ovat.

Suomessa on yli 50 000 tunnettua muinaisjäännöskohdetta ja muuta arvokasta arkeologista kulttuuriperintökohdetta, joista valtaosaa ei ole merkitty kyltillä.