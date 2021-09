Saara Kankaanrinnan kolumni: Miksi luonto on meille usein vain pakollinen paha?

Yhteys muuhun luontoon on niin kauan sitten katkennut, että alamme unohtaa itsemme, kirjoittaa Saara Kankaanrinta.

Herkkutatti seisoo arvokkaasti vihreyden keskellä. Upotan käden syvälle sammalmättääseen ja löydän tatin pullean jalan. Ihailen viereisen puun muhkuraisia juuria. Olo on kuin tulisi kotiin.

Kutistamme ja loitonnamme muuta luontoa ymmärtämättä että olemme osa sitä. Luonto on jotain tuolla kaukana. Mietin miksi.

Me ihmisapinat rakastamme väkertää ongelmiin hyvin teknologisia ratkaisuja. Ja moni näistä ratkaisuista on silti askel kauemmas ekosysteemistä ja luonnosta.

Ehkä meillä on liian vähän tekemistä muun luonnon kanssa. Palamme loppuun viivoittimella piirretyissä laatikoissamme digisälän ja synteettisen roskan keskellä.

Moni palautuu luonnossa, ja vain luonnossa. Vaikka tunnemme tämän omissa nahoissamme, emme silti oivalla että päätökset luonnosta ovat päätöksiä itsestämme.

” Kaiken mitä teemme luonnolle, teemme itsellemme. Ihmislaji on ollut tuhoisa, mutta pystymme parempaan. Meillä on paikkamme maapallolla, kunhan vain asettuisimme.

Tällaisessa epätodellisuuden illuusiossa, rakennetussa unohduksen maailmassa käy sitten niin, että ”se luonto” jää häntäpäähän. Politiikassakin se näyttää olevan tylsä ja epäkiinnostava asia, pakollinen paha.

Yhteys muuhun luontoon on niin kauan sitten katkennut, että alamme unohtaa itsemme, niin kuin unohdamme vuosikymmeniä sitten kuolleen sukulaisen.

Miten me erotumme muusta luonnosta? Kielen ja kulttuurin avulla? No, mehän puhumme vain yhtä luonnon monista kielistä. Eikä meillä ole aavistustakaan miten syvää tai korkeaa kulttuuria muilla lajeilla on.

Omituista on myös mekanistinen näkemys muista lajeista, ja miten kapeasti määritämme kyvykkyyttä. Ehkä koirat tuhahtelevat ihmiselle, emmehän me haista sairauksia. Lantakuoriaiset hihittelevät, kun ihminen eksyy kompassinkin kanssa. Alkeellista meininkiä.

Ja kasvit ne vasta väheksyttyjä ovatkin. Olen kateellinen miten uskomattoman hienosti ne osaavat yhteyttää. Minä en osaa. Viherhiukkanen ansaitsisi Nobelin palkinnon.

Eräs pilapiirros on suosikkini. Siinä kaksi puuta juttelee:

”Luuletko että ihmiset osaavat puhua toisilleen?”

”No miten ne voisivat, eihän niillä ole juuria.”

”Aivan, ihan hullu ajatus.”

Lääketieteen nobelisti vuodelta 1937 oli unkarilainen biokemisti Albert Szent-Györgyi. Hän muistutti, että solutasolta lähtien me olemme luontoa:

”Olemme vain viimeisimpiä lehtiä vanhassa elämänpuussa. Vaikka elämä on sopeutunut uusiin olosuhteisiin, se toimii samoilla ikivanhoilla periaatteilla. Ruoholla, ja ihmisellä joka leikkaa sitä, ei ole merkittävää eroa keskenään.”

On huimaava ajatus että rakennumme samoista aineista. Tämän ajatuksen äärellä kannattaa pysähtyä. Runoilija Yrjö Kaijärven sanoin:

”Olen tuulessa lehden veli,

muuttavan kurjen matkatoveri.”

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.