Suvun kautta huumearkea nähnyt Hjallis Harkimo kritisoi voimakkaasti vihreiden kannabiskantaa: ”Ei ole logiikkaa”

– Tupakkaa ei saisi polttaa, mutta kannabis pitäisi laillistaa. Siinä ei ole logiikkaa, Harkimo sanoo. Hän tuntee huumeriippuvuuden nurjan puolen omasta perheestään.

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (liik.) arvostelee jyrkästi vihreiden esittämää kannabiksen laillistamista.

Harkimo kertoo näkemyksiään julkaisemallaan Facebook-videolla.

Harkimolle aihe on läheinen ja tuttu, sillä hänen sisarensa Maria Thelenin poika on koukussa huumeisiin. On ollut jo 15 vuotta. Hän aloitti huumeiden käytön 15-vuotiaana kannabiksella.

Thelenin poika on nyt 30 vuotta ja vankilassa.

” Meillä on lähes 400 vanhempaa ryhmässä ja melkein jokaisen lapsi on aloittanut kannabiksella.

Thelen on puhunut perheensä huumekurimuksesta avoimesti. Myös Harkimo on julkisuudessa kertonut surevansa sisarensa perheen puolesta.

Harkimo ja Thelen kritisoivat videolla jyrkästi kannabiksen laillistamisen puolesta esitettyjä perusteluja oman perhepiirin kokemuksiin nojaten.

Thelen on perustanut kahden muun huumeille lapsensa menettäneen vanhemman kanssa yhdistyksen auttamaan läheisiä. Kondis-niminen ryhmä toimii suljettuna Facebookissa.

Mitä mieltä sinä olet vihreiden ulostulosta kannabiksen laillistamisesta, jota kaikki Soininvaaraa (Osmo) myöten puolustaa, Harkimo kysyy sisareltaan keskustelun aluksi.

– Ihmettelen sitä, kun samaan peliriippuvuutta yritetään vähentää ja tupakanpolttoa, niin yht’äkkiä tähän keksitään, että kannabis laillistetaan, Thelen vastaa.

Kannabis on Thelenin mukaan yksi vaarallisimmista huumeista, mikä juontaa juurensa sen petollisuudesta.

– Kaikki luulee, että kannabis ei ole vaarallista, kun se on luonnontuote, Thelen sanoo.

Thelenin mukaan kannabiksen laillistaminen olisi erityisen haitallista nuorille, joiden kehittymässä oleviin aivoihin kannabiksen rasvaliukoiset haitta-aineet varastoituvat ja muuttavat persoonallisuutta.

Noin puolet kannabispsykoosipotilaista saa lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin mukaan joko skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin.

Thelenin oma poika aloitti huumeidenkäytön 15-vuotiaana kannabiksesta.

Thelen kertoo huumelapsen äitinä huomanneensa kannabiksen vaikuttaneen mielenterveyteen aiheuttamalla muun muassa masennusta.

– Kun sä käytät sitä (kannabista) se on kuusi päivää sun kropassa.

” Olen nähnyt läheltä, miten vaikeaa on vanhemmille, kun niiden nuoret alkaa käyttää huumeita.

Harkimo muistutti huumeriippuvuuden vaikuttavan laajasti nuoren koko ympäristöön.

– Perhepiiri joutuu siitä kärsimään ja ihmiset jotka ovat ympärillä.

Harkimo ja Thelen uskoivat kokemuksensa pohjalta vahvasti niin sanottuun porttiteoriaan eli siihen, että kannabis johtaa käyttäjänsä vahvempien huumeiden pariin.

– Kaikki puhuu tästä porttiteoriasta. Tutkimukset sanovat, että se ei ole totta. Mutta minä voin sanoa kokemuksen perusteella, että se on totta.

Huumeiden laillistamista on perusteltu niiden tuomilla tuloilla. Thelenin mukaan huumeiden tuomat tulot menevät niiden aiheuttaminen haittojen hoitoon.

– On lapsellista sanoa, että huumeiden käyttö vähenisi, jos kannabis laillistettaisiin, Thelen sanoo.

– Ja Coloradossa käyttö lisääntyi, Harkimo täydentää.

Thelen pitää itsestään selvänä sitä, että kannabiksen laillistaminen lisää sen käyttöä.

– Kaikki ainakin kokeilee, mutta kukaan ei tiedä etukäteen, kuka on se, joka sairastuu päihderiippuvuuteen, Thelen sanoo.

Huumeiden laillistamista on perusteltu hoitoon pääsyn helpottumisella.

– Sellaisesta ei todellakaan ole kysymys. Mä tiedän ihan konkreettisesti, että huumeidenkäyttäjä pääsee pois vaikka poliisilaitokselta, kun hän sanoo menevänsä hoitoon, huumeita käyttävän lapsen äitinä 15 vuotta elänyt Thelen sanoo.