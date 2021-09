Kaikki asukkaat on evakuoitu palavasta talosta.

Rivitalo on on tulessa Salon Kaivolan alueella. Palopaikalla Tyryntiellä on useita pelastuslaitoksen yksilöitä ja niitä on myös matkalla sinne lisää.

Talon asukkaat on evakuoitu palavasta rakennuksesta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos lupaa lisätietoja tilanteesta kello 19.20 jälkeen.