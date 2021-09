Eräässä tapauksessa asiakkaan matkakortilla on laskutettu kyyti samaan aikaan kun kortinhaltija on ollut laitoshoidossa.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut savonlinnalaisen taksiyrittäjän ja kaksi taksinkuljettajaa törkeistä maksuvälinepetoksista ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Käräjäoikeuden mukaan taksiyrittäjä on käyttänyt väärin useiden asiakkaidensa matkakortteja, jotka Savonlinnan kaupunki on myöntänyt heille vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja varten.

Yrittäjä on matkakortteja väärin käyttämällä saanut Mikkelin Ulataksi Oy:n maksamaan hänelle perusteettomia kuljetuspalvelumaksuja yhteensä 83 000 euron edestä. Savonlinnan kaupunki on sopimuksen mukaisesti maksanut summat Mikkelin Ulataksi Oy:lle, joten tämä on aiheutunut taloudelliseksi vahingoksi Savonlinnan kaupungille.

Rikokset ovat tapahtuneet helmikuun 2013 ja joulukuun 2016 aikana. Yksittäisiä väärinkäytöksiä on kirjattu satoja. Käräjäoikeuden mukaan vastaajien menettely ilmentää osatekojen määrän ja intensiteetin perusteella erityistä suunnitelmallisuutta.

Käräjäoikeuden mukaan vuonna 1963 syntynyt yrittäjä ja vuosina 1979 ja 1981 syntyneet kuljettajat ovat väärinkäyttäneet matkakortteja sääntöjen vastaisesti seuraavin tavoin:

laskuttaneet matkoja, joissa kortinhaltija ei ole ollut itse kyydissä (kyydissä on voinut olla toinen henkilö tai ei matkustajaa lainkaan, kortinhaltija ei välttämättä ole ollut tietoinen matkoista)

laskuttaneet Kela-korvattavan matkan

laskuttaneet liikaa odotusaikaa, eli yli hyväksytyn 45 minuutin (odotusaika on kirjautunut osin myös hidasajona, kun taksamittaria ei ole laitettu odotukselle, vaikka on odotettu)

laskuttaneet ylimääräisiä kilometrejä taksa-asetuksen vastaisesti

laskuttaneet kyydistä taajama-alueen ulkopuolelle, vaikka asiakkaan SHL-kortti oikeutti asiointiin vain taajama-alueella.

Eräässä tapauksessa asiakkaan matkakortilla on laskutettu kyyti samaan aikaan kun kortinhaltija on ollut laitoshoidossa. Käräjäoikeus piti uskottavana syyttäjän väitettä siitä, ettei henkilö ole laitoshoitojakson aikana voinut matkustaa taksilla.

Kaikki kolme vastaajaa kiistivät törkeän maksuvälinepetoksen, mutta myönsivät syyllistyneensä perusmuotoiseen maksuvälinepetokseen.

Kuljettajat vetosivat saamaansa vähäiseen taloudelliseen hyötyyn, joka maksettiin heille provisioperusteisesti ajamiensa kyytien kokonaishinnasta. Toinen kuljettaja sai haamukyydeistä palkkaa yhteensä 7 724,84 euroa ja toinen 9 876 euroa. He myös pitivät laskujen kokonaissummaa vähäisenä suhteutettuna Savonlinnan kaupungin budjettiin.

Taksiyrittäjä myönsi virheellisen menettelyn itse ajamiensa kyytien kohdalla, mutta kiisti maksaneensa kuljettajille tahallisesti perusteetonta palkkaa tai kehottaneensa tai sallineensa kuljettajia käyttämään matkakortteja sääntöjen vastaisesti.

Käräjäoikeus arvioi tekojen täyttävän törkeän maksuvälinepetoksen kriteerit. Se perustaa päätöksensä muun muassa Korkeimman oikeuden aikaisempiin päätöksiin, joiden mukaan ”erittäin arvokasta omaisuutta törkeän tekomuodon tunnusmerkistötekijänä arvioitaessa tulkinnan pitäisi olla sama riippumatta omaisuuden laadusta tai asianomistajan taloudellisesta asemasta, koska kysymys on rahassa mitattavan arvon määrittämisestä”. Se myös huomautti korkeimman oikeuden pitäneen aiemmin suurena määränä jo 17 333 euron varoja.

– Maksuvälinepetoksessa on aiheutettu huomattavaa vahinkoa ja maksuvälinepetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen erityisesti huomioon, että teko on tehty käyttäen hyväksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevia taksiasiakkaita, käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeus tuomitsi taksiyrittäjän kolmesta törkeästä maksuvälinepetoksesta vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rangaistusta alentavana seikkana oikeus otti huomioon yrittäjän yhteistyön rikosprosessin eri käsittelyvaiheissa, puhtaan rikoshistorian sekä sen, että yrittäjä on sopinut asianomistajatahon kanssa sille maksettavan vahingonkorvauksen suorittamistavasta.

Kuljettajien tuomioissa käräjäoikeus otti huomioon rikoksista saadun taloudellisen hyödyn määrän, eli kuljettajille maksetut palkat. Kyydeillä enemmän tienannut kuljettaja sai vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen rangaistuksen ja vähemmän tienannut vuoden ja yhden kuukauden ehdollisen rangaistuksen.

Rangaistusasteikko törkeästä maksuvälinepetoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta.

Tuomio ei ole lainvoimainen.