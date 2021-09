Krista Kiuru vihjasi Ylellä: Maskeista voidaan päästä ennen ”h-hetkeä”

”Olemme valmistelleet koronapassia nopealla aikataululla.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vihjasi Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että kasvomaskien käytöstä voidaan päästä ennen h-hetkeä.

H-hetkenä Kiuru tarkoittaa aikaa, jolloin rokotekattavuus on riittävä ja yhteiskuntaa voidaan ryhtyä avaamana. Hallitus on asettanut rajapyykiksi 80 prosentin rokotettavuuden.

Maskisuosituksen muutoksia ja aikatauluja pohtii Kiurun mukaan nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Uskon, että THL tiedottaa lähiaikoina siitä, minkälaisia askeleita otetaan tässä kysymyksessä. Meidän lähtökohtamme on, että emme vain pyri siihen, että vain avataan yhteiskuntaa, vaan tiettyjä toimia otetaan jo ennakkopainotteisesti käyttöön.

Kiuru sanoo, että osa rajoituksista kevenee ennen h-hetkeä. Kevennyksiä on tullut lasten ja nuorten harrastuksiin, lieväriskisiin tapahtumiin, ravintoloiden toimintaan.

– Tähän samaan pirtaan kuuluvat maskisuosituksen muutokset ja etätyön suosituksen muutokset.

Ministeri Krista Kiuru tyrmäsi muun muassa kulttuuri- ja tapahtuma-alan arvostelut siitä, että koronapassin valmistelu on ollut hidasta ja passi tulee liian myöhään Suomessa käyttöön.

– Minulla tämä asia on ollut pöydällä noin kuukauden verran eli sain tämän elokuun alussa hallituksen neuvotteluissa tehtäväkseni.

Kiurun mukaan hallitus teki aikaisemmat linjaukset huhtikuussa. Hallitus linjasi tuolloin, että rokotepassia valmistelevat ne ministeriöt, joilla on rokotepassille käyttöä.

– Elokuun alussa käännyttiin sitten sosiaali- ja terveysministeriön puoleen ja pyydettiin, että me ottaisimme koordinointi- ja vetovastuun tästä työstä.

Kiuru lisäsi, että sosiaali- ja terveysministeriön hallintoalalla ei koronapassia tarvita.

– On hallinnonaloja, kuten opetusministeriö ja siellä ministeri Kurvisen johdolla on tehty tätä työtä, mihin passia tarvittaisiin. Ministeri Lintilän johdolla on katsottu elinkeinoelämän näkökulmasta, mihin koronapassia tarvittaisiin. Oikeusministeri Henriksson on ollut oikeudellisen arvioinnin näkökulmasta osallisena.

Koronapassi tulee Kiurun mukaan tiistaina hallituksen hyväksyttäväksi ja eduskuntaan lähetettäväsi.

– Nopealla aikataululla olemme valmistelleet koronapassia.

Kiurun mielestä koronapassiin liittyvä keskustelu on vinoutunut ja koronapassia on ajateltu rajoitustoimeksi. Maailmalla sellainen ajattelu on Kiurun mukaan vanhentunutta.

Koronapassia tarvitaan Kiurun mukaan tilanteisiin, että vaikka yhteiskunta olisi auki, jollakin alueella voi purskahtaa koronaryppäitä ja tarvitaan rajoitustoimia epidemian hallintaan.

Koronapassi toimii tapana, jolla rajoituksia voidaan lieventää.

– Ei tule ravintolarajoituksia, jos ravintola käyttää koronapassia.