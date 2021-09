HS: Rokottamaton perusterve perheenisä kuoli koronaan – asiantuntijat varoittavat rokottamattomuuden riskeistä

Rokottamaton, mutta perusterve 46-vuotias mies sai vakavan koronatartunnan ja kuoli 12 päivää kestäneen tehohoidon jälkeen. Vaimo kuvailee kuolemaa turhaksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Ylivoimainen enemmistö teho-osastoilla hoidettavista koronapotilaista on rokottamattomia. Kuopion yliopistollisen sairaalan laatiman tehohoidon tilannekuvaraportin mukaan Suomen teho-osastoilla 27. huhtikuuta ja 14. syyskuuta välisenä aikana 76,5 prosenttia kaikista tehohoitopotilaista olivat rokottamattomia. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden osuus oli 18,9 prosenttia.

Helsingin Sanomat kertoo 46-vuotiaan perusterveen miehen tarinan. Hän sai viime kesänä koronatartunnan hieman ennen juhannusta. Muun perheen oireet olivat lieviä, mutta mies joutui korkean kuumeen ja hengitysvaikeuksien vuoksi tehohoitoon. Mies ei ollut suostunut ottamaan rokotetta, toisin kuin vaimonsa.

12 vuorokautta kestäneen tehohoidon jälkeen mies kuoli aivoverenvuotoon. Sitä ennen häntä oli yritetty hoitaa useiden lääkkeiden ja hengityskoneiden avulla. Vahva ja raamikas mies oli laihtunut sairaalavuoteella 20 kiloa ennen kuolemaansa.

Vaimon mukaan kuolema oli ”turha”. Hän haluaa herätellä rokotteen ottamista epäröiviä ajattelemaan lapsia ja heidän tulevaisuuttaan.

– Miettikää, haluammeko oikeasti eroon epidemiasta ja rajoituksista. Jos rokotuskattavuutta ei saada riittävän suureksi, pandemia vain jatkuu ja jatkuu, hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimman tiedon mukaan Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 1 052 ihmistä koko epidemian aikana. Kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta, ja heistä 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Valtaosalla on ollut yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia.

Alle 50-vuotiaista koronaan on THL:n tilastojen mukaan kuollut vain 25 henkilöä koko maassa. Kuolleista yli 70-vuotiaita on 887 eli 84,3 prosenttia.

Tarkkoja tietoja rokotusten suhteesta koronakuolemiin ei ole Suomessa ainakaan toistaiseksi saatavilla, mutta THL:n tilastoista käy myös ilmi, että kuolleiden määrä on laskenut selvästi kevään ja kesän 2021 aikana rokotuskattavuuden noustessa.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan rokottamaton henkilö kuolee koronaan 11 kertaa todennäköisemmin kuin rokotettu henkilö.

Koronarokotteiden teho vakavaa tautimuotoa vastaan on kuitenkin kiistaton. Suomessa tehohoitoon on joutunut 10 henkilöä, jotka ovat saaneet molemmat rokoteannokset. Heistä kaikki ovat olleet yli 60-vuotiaita.

Kahdesti rokotettuja on yhteensä noin 3,2 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että täyden rokotesuojan saaneista yksi 320 000:sta joutuu tehohoitoon. Prosenteiksi muunnettuna määrä on 0,000003125 %.

– Tehohoitoon on joutunut molemmat rokoteannokset saaneista vain muutamia yksittäisiä iäkkäitä potilaita. Kun sen suhteuttaa rokotettujen määrään, on hyvin harvinaista, että sairastuu niin vakavasti, että tarvitsee tehohoitoa, anestesiologian ja tehohoidon professori, ylilääkäri Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta sanoi IS:lle aiemmin.

Ulkomailla rokotteiden on tehottu ehkäisseen kuolemia tehokkaasti ja suurin osa kuolleista on ollut rokottamattomia.

Uutistoimisto AP kertoi viime viikolla, että Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) teettämän tutkimuksen mukaan rokottamaton henkilö kuolee koronaan 11 kertaa todennäköisemmin kuin rokotettu henkilö. Tartunnan saamisen todennäköisyys on rokottamattomilla noin 4,5 kertaa suurempi.

CDC:n pääjohtaja Rochelle Walensky kertoi AP:lle, että Yhdysvaltain sairaalassa hoidettavista koronapotilaista reilusti yli 90 prosenttia on rokottamattomia.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana noin 690 000 ihmistä. Tällä hetkellä koko maan väestöstä täysin rokotettuja on 55 prosenttia, mutta alueelliset erot rokotekattavuudessa ovat suuria.

