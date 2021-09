Harmaa ja kolea sää valtaa Suomen usean päivän ajaksi – yöpakkaset mahdollisia

Keskilämpötilat ovat jopa viisi astetta tavanomaista matalampia.

Suomeen tulee tällä hetkellä kylmää ilmaa koillisesta, Jäämereltä asti. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että ilmamassa on kylmää ja pilvipeitteen rakoillessa myös yöpakkaset ovat mahdollisia lähes koko maassa.

Pilvisyys on Suomen yllä tällä hetkellä runsasta, mikä estää jäähtymisen yöaikaan ja hillitsee yöpakkasia. Vallan mukaan todennäköisimmin pakkaslukemille mennään öisin maan pohjois- ja itäosissa.

– Etelä-Suomessakin yöpakkaset ovat paikoin mahdollisia, jos pilvipeite repeilee. Lähiöinä etelässä on hieman tuulta, se ehkä vähän hillitsee, Valta sanoo.

Sää jatkuu tasaisen harmaana, eli poutaisena ja pilvisenä, ainakin ensi viikon puoleen väliin asti. Vallan mukaan niin auringonpilkahdukset kuin sadekuurotkin ovat silti mahdollisia.

Lämpötilat ovat etelässä noin viisi astetta vuoden keskiarvoa viileämpiä, pohjoisessa 3–4 astetta. Tämä tarkoittaa etelään noin 10 asteen, keskiosiin 8 asteen ja pohjoisosiin 6–7 asteen päivälämpötiloja. Loppuviikkoon mentäessä säätilassa on Vallan mukaan havaittavissa pientä lämpenemistä.

Vallitseva korkeapainetilanne on Vallan mukaan vaikeasti ennustettava. Alailmakehässä noin 1,5 kilometriin asti on kylmää ilmamassaa, jonka päällä on huomattavasti lämpimämpää.

– Siinä on sellainen inversiokerros, jonka päälle kumpukerrospilvet lauttaantuvat. Se saattaa aika sitkeästi pysyä päällä siinä tietyllä korkeudella. Tämä on melko tyypillistä korkeapainesäässä syksystä kevääseen. Kesällähän tällainen tilanne tarkoittaisi laajalti aurinkoista selkeää säätä koko maassa, Valta selittää.

Tällä hetkellä Itä-Suomessa on pientä repeilyä pilvipeitteessä, mutta muutoin pilvisyys on lähes koko maan kattavaa.