Hurja luku: Näin monta prosenttia koronan takia tehohoitoon joutuneista on ollut kokonaan rokottamattomia

Luku kertoo, että rokotus suojaa erittäin hyvin tehohoitoa vaativalta vakavalta tautimuodolta.

Suomen sairaaloiden teho-osastolla on 14. syyskuuta mennessä hoidettu yhteensä 984 koronapositiiviseksi todettua potilasta.

Tehohoitoon on tähän mennessä joutunut 10 henkilöä, jotka ovat sairastuneet tehohoitoa vaativasti kahdesta rokoteannoksesta huolimatta. Kaikki nämä henkilöt ovat olleet yli 60-vuotiaita.

Tieto käy ilmi Kuopion yliopistollisen sairaalan laatimasta uusimmasta tehohoidon tilannekuvaraportista.

Yhden rokoteannoksen jälkeen tehohoitoon koronainfektion vuoksi joutuneita on 41, ja heidän joukossaan on myös nuorempia potilaita.

Yhteensä rokotetut vastaavat 5,2:ta prosenttia tehohoidon koronapotilaista. Eli kääntäen: hurjat 94,8 prosenttia teho-osastoilla hoidetuista on ollut kokonaan rokottamattomia.

Vielä hurjemman kuvan rokotusten antamasta suojasta tehohoitoa vaativaa vakavaa tautia vastaan saa siitä, että Suomessa on molemmat rokoteannokset saanut 3,2 miljoonaa henkeä. Jos heistä 10 on päätynyt tehohoitoon, se vastaa suhdelukua 1:320 000.

Se on sama kuin yksi Turun ja Kuopion kaupunkien yhteenlasketusta asukasmäärästä joutuisi tehohoitoon.

Koronarokotus estää erinomaisen hyvin tehohoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa. Kahdesti rokotetuista tehohoitoon on joutunut vain keskimäärin yksi 320 000 rokotetusta.

– Tehohoitoon on joutunut molemmat rokoteannokset saaneista vain muutamia yksittäisiä iäkkäitä potilaita. Kun sen suhteuttaa rokotettujen määrään, on hyvin harvinaista, että sairastuu niin vakavasti, että tarvitsee tehohoitoa, anestesiologian ja tehohoidon professori, ylilääkäri Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta sanoo.

– Se on toki tiedettykin, että täysi rokotussarjakaan ei anna täysin 100-prosenttista suojaa. Erityisesti iäkkäillä rokotuksen antama immuunivaste voi jäädä heikommaksi, Reinikainen lisää.

Reinikainen sanoo, että lukujen ydinviesti on hyvin selvä: rokotukset kannattaa hankkia.

– Toive on, että mahdollisimman moni ottaisi rokotuksen ja vielä molemmat annokset. Jos rokotukset ottamatta jättävien osuus jää kovin suureksi, vakavia, tehohoitoa vaativia tautimuotoja voi jatkossakin tulla runsaasti, Reinikainen sanoo.

Reinikainen korostaa tehosterokotteen tärkeyttä, vaikka tehohoitoon on joutunut ”vain” 41 ensimmäisen rokoteannoksen saanutta.

Kun ottaa koronarokotuksen, kannattaa pitää huolta, että käy hakemassa myös tehosteannoksen. Vain siten saa parhaan mahdollisen suojan virukselta.

– Tärkeä huomio on kuitenkin se, että aika, jolloin he ovat sairastuneet, on 1. ja 2. rokoteannoksen välissä. Käytännössä siis 12 viikon aikajänteellä eli verrattain lyhyenä aikana. Siihen nähden 41 tehohoitopotilasta on aika paljon. Yksi annos ei anna riittävää suojaa, Reinikainen painottaa.

Reinikainen sanoo, että muutoin rokotettujen ja rokottamattomien tehohoidossa ei ole eroa. Potilaiden oireet ovat samat. Ainoa ero on se, että rokotettuja on potilaiden joukossa merkittävästi vähemmän.

Koronan vuoksi tehohoidossa olevien määrä on viime viikot pyörinyt 25:n molemmin puolin.

– Kesän ajan tehohoitopotilaiden määrä oli noin 10:ssä. Elokuun alussa se nousi nopeasti 30:een mutta tasaantui sitten. Laskua ei ole kuitenkaan tullut. Noin kuudesosa kaikista tehohoitopotilaista on koronapotilaita. Ei ole näköpiirissä, että tehohoidon tarve olisi loppumassa, Reinikainen sanoo.

Professori, ylilääkäri Matti Reinikainen muistuttaa, että koronan vuoksi tehohoitoon eivät joudu vain iäkkäät ja pitkäaikaissairaat. Rokottamattomien tehohoitopotilaiden joukossa on myös nuorempia ja perusterveitä.

Reinikainen sanoo, että monilla on sellainen käsitys, että vain iäkkäät tai perussairauksia sairastavat joutuvat koronan vuoksi tehohoitoon.

– Tehohoitopotilaiden mediaani-ikä on kuitenkin 59 vuotta, ja kvartaaliväli 48–68 vuotta, eli neljäsosa tehohoitopotilaista on alle 48-vuotiaita. Puolella tehohoitopotilaista ei ole ollut suorituskykyyn vaikuttavia pitkäaikaissairauksia. Tehohoitoa vaativa vakava tautimuoto voi huonolla tuurilla iskeä melkeinpä keneen vain, Reinikainen kuvaa.