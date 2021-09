Nimikiistan oikeudessa voittanut Vesa, 39, kertoo nyt, miksi valitsi nimekseen Lucifer

Viranomaiset paheksuivat Lucifer-nimeä.

Vesa sai kasvatuksensa perheessä, jossa hänen mukaansa uskonasioista pauhattiin säännöllisesti. Hänen äitinsä oli Vesan mukaan ”luterilainen änkyräuskovainen.”

Äiti suomensi kirjoja, joissa puhuttiin maailmanlopusta ja saatanasta. Vesaa tämä pelotti sekä ahdisti. Hän joutui tarinoille alttiiksi. Isä ei tarinoita uskonut, mutta hän ei myöskään äitiä hillinnyt.

– Jos alle 10-vuotiasta pelotellaan sodasta alkavalla maailmanlopulla, eihän se mielenterveydelle hyvä juttu ollut, 39-vuotias Vesa Linja-aho sanoo.

Vuosien mittaan Vesa lakkasi uskomasta pyhiin asioihin, mutta ei tohtinut kertoa siitä äidilleen. Vesa ei halunnut loukata äitiään.

Uskonnollisen kodin ahdistus kaikkosi, kun Vesa muutti Jokioisilta Espooseen. Hän opiskeli sähkötekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa.

Opinnot jäivät hetkeksi tauolle, kun Vesa suoritti armeijan. Ahdistava tunnetila oli palannut. Opintojen jatkaminen tuntui vaikealta.

Sitten Vesa mietti kotinsa oppeja. Hän pohti, voisiko kristinuskosta saada helpotusta ahdistukseen.

– Mä perustelin uskontoa itselleni sillä, että eihän kukaan ole voinut tämmöistä keksiä tyhjästä, vaan niin on oikeasti tapahtunut.

Vesa eli kymmenisen vuotta uskossa, kunnes se sai jäädä taakseen. Mullistava tekijä oli Enkeli-Elisasta kertova kirja. Siinä kirjoitettiin koulukiusatusta tytöstä, joka päätyi lopulta itsemurhaan. Tarina ehti levitä totena, kunnes se paljastui fiktiiviseksi.

– Se oli iso mullistus aikuisena, kun tajusi, ettei tämä (uskonto) olekaan totta.

– Joku on keksinyt hyvän uskonnollisen kertomuksen, joka on levinnyt. Ryhmäpaine estää luopumasta tarinoista.

– Kun sitä pohtii järjellä, se ei voi olla totta.

Vesan isä ja äiti ovat kuolleet. Mutta hänen isänsä nimi kummitteli ja jopa osittain häiritsi Vesan arkea.

Heidän kummankin ensimmäinen etunimensä oli virallisissa asiakirjoissa Martti. Vesaa oli kuitenkin kutsuttu aina hänen toisella etunimellään.

– Jos menin vaikka lääkäriin, niin lääkäri kutsui Martti Linja-ahoa huoneeseen, vaikka minä en ole Martti. Se tuntui oudolta.

Niinpä Vesa päätti vaihtaa ensimmäisen ja toisen etunimen paikkaa keskenään.

Kun Vesa täytti hakemuskaavaketta, hän huomasi, että Suomessa saisikin olla aiemman kolmen sijaan neljä etunimeä. Laki oli muuttunut Vesan tietämättä vuoden 2019 alussa.

Vesa Martti Olavi Lucifer Linja-aho – Koulutukseltaan sähköalan diplomi-insinööri. – Matematiikan ja tietotekniikan opettajan pätevyys. – Kokopäiväinen sähköturvallisuusalan yrittäjä. – Asuu Espoossa vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa.

– Laitoin siihen ihan piruuttaan neljänneksi nimeksi Lucifer.

– Se oli repäisevä nimi.

Toisaalta Vesa halusi myös näpäyttää.

– Tämä on toimistotyöntekijän kapina. Potkitaan vanhoillisia ihmisiä munille.

Hakemus ei mennyt kuitenkaan läpi, vaan nimiasia meni jatkokäsittelyyn Digi- ja väestövirastoon. Se ja nimilautakunta eivät kelpuuttaneet Lucifer-nimeä. Niiden mielestä Lucifer oli etu- ja sukunimilain vastainen, koska se aiheutti pahennusta.

Nimilautakunnan mielestä ehdotettuun nimeen liittyi kielteisiä sivuvaikutuksia, koska Lucifer on on samaistettavissa yhteen Saatanan monista nimistä.

Vesa pitää kirjoittamisesta, ja hän on kirjoittanut artikkeleita muun muassa sähköalan lehtiin. Niinpä hän päätti valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

– Kirjoitin nyt tästäkin, kun tässä ei ole rahaakaan kiinni.

Vesa huomautti, että Suomessa on muutamia Lucifer-nimisiä ihmisiä. Miehen mukaan Lucifer ei myöskään aiheuta nykyisessä yhteiskunnassa pahennusta, koska kristillisen uskon asema on heikentynyt.

– Jos on kristitty, Saatanan voi ajatella kielteisenä, mutta Suomessa on uskonnonvapaus. Mitä, jos onkin satanisti, silloinhan sillä nimellä on hänelle positiivinen merkitys. Viranomaiset tekevät paheksuttavaa asiasta, jonka ei pitäisi enää vuonna 2021 olla paheksuttavaa, Vesa kertoo.

Viime viikolla Helsingin hallinto-oikeus päätti, että Vesa saa neljänneksi etunimekseen Lucifer.

– Hallinto-oikeus toteaa, että nimellä Lucifer on useita merkityksiä. Se tarkoittaa muun muassa latinaksi valonkantajaa ja sillä on kristillisessä perinteessä viitattu langenneeseen enkeliin. Näin ollen kyseisellä nimellä ei voida katsoa olevan ainoastaan kielteisiä sivumerkityksiä, hallinto-oikeus muun muassa perusteli.

Vesa oli päätökseen tyytyväinen.

– Näen, että sillä on myös laajaa merkitystä yhteiskunnallisesti tai uskonnonvapauden kannalta. Ei se ole 2020-lukua, jos vanhan kummitusjutun perusteella nimi ei kelpaa viralliseksi nimeksi.

– Ei tämä hukkaan mennyt, vaikka tämä olikin vähän harrastusprojekti.

Vesan vaimo ja kolme lasta olivat huvittuneita, mutta eivät yllättyneitä.

– He ovat tottuneita mun erikoisiin tempauksiin. Mustahan kirjoitettiin jo yliopiston fuksimatrikkelissa, että olen huonon huumorin lähettiläs sekä mies, joka pitää kaikesta, josta muut eivät pidä. Mulla on omalaatuinen huumorintaju, johon perheeni on tottunut, Vesa sanoo.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa.