Anonyymiuden suojassa voidaan sanoa melkein mitä vain, ylilääkäri kertoo, mutta hän on saanut uhkaavia viestejä myös omalla kirjoitettuna.

Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen on saanut koronapandemian aikana paljon kielteistä ja uhkaavaakin palautetta, hän kertoi Ylellä Ira Hammermannille Toivomus-ohjelmassa.

– Aika paljon on tullut kielteistäkin palautetta. Ehkä se johtuu tästä ajasta. Ihmisille voi kirjoittaa mitä vain. Sellaista, mitä ei sanoisi kasvotusten. Päin naamaa ei ikinä puhuisin niin, Järvinen sanoo.

– Senkin olen tässä oppinut, miten some on muuttanut maailman. Kirjoittaessa on tavallaan anonyymi, jossain takana. Silloin voi sanoa mitä tahansa. Saatetaan kirjoittaa omalla nimellä ja oman yrityksen nimissä aika voimakkaita ja uhkaavia sanoja.

Järvinen ei ole kokenut fyysistä uhkaa, mutta viesteissä sävy on välillä uhkaava.

– Uhataan, että pitäisi toimia toimisin. Ei sillä tavalla, että kokisin henkilökohtaista uhkaa. Itselleni ne viestit ovat uusi ilmiö.

Asko Järvinen istuu Ira Hammermannin penkkiin haastateltavaksi Toivomus-ohjelmassa. Kuvahaasteessa hän maalaa merimaiseman.

Suomen suurimman sairaanhoitopiirin ylilääkärinä Järvinen on osallistunut usein koronatilannetta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin ja kertonut uusista käytännöistä, rajoituksista ja käänteistä lukuisissa haastatteluissa. Pandemian aikana hänestä on tullut suomalaisille tuttu kasvo.

– Kadulla kukaan ei tule puhumaan. Päin näköä ei sanota mitään. Minut kyllä tunnistetaan. Se on minulle uutta ja vierasta. Palautetta tulee sähköpostitse. Kaikkihan tietävät nimeni ja työpaikkani, hän sanoo.

Viestejä tulvii niin paljon, ettei Järvinen ehdi vastaamaan kaikkiin. Töitä hän paiskii paljon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek on myös kertonut saavansa paljon palautetta ja viestejä. Joukossa on uhkaavia viestejä, joista hän on joutunut tekemään rikosilmoituksen.

– Rokotusvastustajilta, koronan kieltäjiltä ja zerocovidlaisilta tulee viestejä, uhkauksiakin. Joistain olen joutunut tekemään rikosilmoituksia. En kylläkään enää ajattele, että ne heikentävät työhyvinvointia, vaan mietin pikemminkin, että lähettäjällä on jokin ongelma, Nohynek kertoi Lääkärilehdelle.

Lue lisää: THL:n Nohynek kertoo rokotus­vastustajilta saamistaan uhkauksista Lääkäri­lehdelle: "Olen joutunut tekemään rikos­ilmoituksia"

Ylilääkäri ymmärtää, mistä viestit kumpuavat. Ihmiset ovat peloissaan.

– Viestien taustalla on aika paljon pelkoa. Pitää ymmärtää, että ihmiset ovat peloissaan ja pohtivat tätä omasta näkökulmastaan. Pelko on se, joka saa ajattelemaan toisin. Kun mukana on oma pelko ja omat tunteet, me kaikki käyttäydymme eri tavalla.

Sosiaalisessa mediassa on vitsailtu, miten harrastelijavirologeja on ilmestynyt Suomeen kuin sieniä sateella. Järvinen allekirjoittaa osin väitteen Hammermannin haastattelussa.

– Ja kun kaikki seuraavat tilannetta, kaikki ovat asiantuntijoita. Ja kaikki tietävät, miten pitäisi toimia. Jokainen tarkastelee tätä omasta näkökulmastaan, ja voi olla oikein siltä kantilta tarkasteltaessa mutta ei kuitenkaan ole välttämättä kokonaisuuden kannalta oikea, hän sanoo.

Järvinen on taustaltaan sisätautien, kliinisen farmakologian ja infektiotautien erikoislääkäri. Hän sanoo, että julkisuudessa olo on vienyt pandemian aikaan paljon aikaa.

– Henkilökohtaisella tasolla elämä olisi ehkä helpompaa ilman saamaani julkisuutta, Järvinen toteaa mutta sanoo ymmärtävänsä, että tiedon paketoiminen helposti ymmärrettäväksi on tärkeää.

– On sirkushevosia ja työhevosia.Tarvitaan sirkushevonen, jotta työhevoset saavat tehdä töitä.Täytyy keskittää osa tähän, joka on enemmän showbisnestä kuin lääketiedettä. Jonkun pitää hoitaa se osuus. Se on aika tärkeä osa sitä, miten me hoidamme tämän epidemian. Että saa ihmiset ymmärtämään, missä mennään ja mahdollisesti noudattamaan antamiamme suosituksia. Ymmärrän siis roolini tärkeyden.

Järvinen sai Duodecimin Tiedottajapalkinnon viime vuonna kiitokseksi selkeästä koronaviestinnästä. Tunnustus yllätti, hän kertoo Hammermannille.

– Ystäville olen sanonut, että näkevät minua nyt enemmän, hän tokaisi televisionäkyvyydestään Duodecimin tiedotteessa.

Silloinen apulaisylilääkäri Asko Järvinen kertoi medialle sars-epidemian leviämisestä vuonna 2003 vieressään infektioerikoislääkäri Kirsi Skogberg.

Järvinen vastaa Harmmermannille sujuvalla ruotsin kielellä. Hän syntyi Helsingissä suomenkieliseen perheeseen mutta haki ruotsinkielisten mukana lääketieteelliseen tiedekuntaan ja osallistui ruotsinkieliseen opiskelijatoimintaan. Suomenkieliseltä puolelta paikkaa ei aikoinaan irronnut. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1986 ja tohtoriksi 1991. Ylilääkärinä hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta.

Hänen vaimonsa on ruotsinkielinen, joten ruotsin kieli on kotonakin vahvasti läsnä. Parin lapset ovat kaksikielisiä.

Toivomus TV1 torstaina 16.9. kello 20.00 & Yle Areenassa