Tarkat luvut: näin moni yhden tai kaksi rokotetta saaneista on joutunut tehohoitoon

Rokottamattomien tautitaakka on Suomessa nyt erittäin korkea, STM ja THL kertovat.

Koronatartunnan Suomessa viimeisen viikon aikana saaneista suuri osa on ollut rokottamattomia, ilmoittavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotustilaisuudessa.

Rokottamattomien tautitaakka on Suomessa nyt erittäin korkea, sanoi osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä. Kaksi saatua koronarokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan, täydensi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Covid-19-tehohoidon koordinoivan toimiston raportin mukaan tehohoidossa on ollut kaikkiaan 10 henkilöä, jotka ovat sairastuneet huolimatta täydestä rokotesarjasta. Täyden rokotesarjan on Suomessa saanut noin 3,2 miljoonaa ihmistä, johon suhteutettuna tehohoidon tarve on ollut harvinaista.

– Kaikki ovat olleet yli 60-vuotiaita, Voipio-Pulkki kertoi tiedotustilaisuudessa.

Yhden rokoteannoksen jälkeen tehohoitoon joutuneita on Suomessa 41. Heistä osa on tilastojen mukaan alle 60-vuotiaita.

Suomessa rokotusten piirissä olevista 64,7 prosenttia on THL:n mukaan nyt saanut toisen koronarokotteen. Ensimmäinen rokotteen saaneita on 82,9 prosenttia.

Koronapotilaita oli sairaanhoitopiirien ilmoituksen mukaan eilen kaikkiaan 95. Heistä perusterveydenhuollon osastohoidossa oli 16, erikoissairaanhoidossa 50 ja teho-osastoilla 29 potilasta.