Matkustajat kummastelivat lakon autioittamia pysäkkejä Helsingissä – ”Harmittaa laiskana aamuna”

Tarkastajien mukaan yllättävän moni ei ollut tietoinen kahdeksi päiväksi lakanneesta metro- ja ratikkaliikenteestä.

Ratikkapysäkki Helsingin Rautatieasemalla pysyy autiona, vaikka ihmisvirrat kiiruhtavat Keskuskadun jalkakäytävillä. Aikataulunäytölle lävähtävä punainen ilmoitus kertoo syyn: metro- ja ratikkaliikenne on lakon vuoksi pysäytetty Helsingissä ja Espoossa torstaina ja perjantaina. Kuljettajat ovat lakossa HKL:n yhtiöittämisaikeiden vuoksi.

Helsinkiläinen Venla Tyynelä saapuu kahdeksan aikaan pysäkille ja yllättyy siitä, ettei liikenne kulje.

– Onneksi en ole kauas menossa, hän sanoo.

Lönnrotinkadulle pääsee kävellen reilun kilometrin matkan. Aikataulu ei onneksi kiristä, Tyynelä toteaa.

– No vähän harmittaa laiskana aamuna. Mutta varmasti enemmän harmittaa niitä, joilla on pakollinen työnaloitusaika, hän sanoo.

Venla Tyynelä ei tiennyt ratikkaliikenteen seisauksesta. Hän jatkaa matkaa jalan.

Minuutin parin välein pysäkille saapuu seisoskelemaan joku, joka ei ole lakosta tietoinen.

Ratikkaa saisi odottaa lauantaiaamuun. Kuljettajat palaavat ensimmäisiin vuoroihin lauantaina aamuneljältä.

Rautatientorilla ja Elielinaukiolla bussipysäkeillä on rauhallista, vaikka korvaavia vuoroja ei ole. Kantakaupungissa henkilöautoja ei näy merkittävästi tavallista enempää.

Metrotasanteelle ei pääse.

Alapuolella Rautatientorin metroaseman kompassitasolla päivystävät Juha ja Satu, jotka yleensä työskentelevät HSL:n tarkastajina. Metroon johtavien liukuportaiden edessä on huomionauhaa ja hisseihinkin pääsy tukittu.

Juha kertoo, että lakosta tietämättömiä ihmisiä on riittänyt tasaisena nauhana aamukuudesta saakka. Juha ja Satu neuvovat ihmisille, millä bussilla mihinkin pääsee, nyt kun raiteet loistavat tyhjyyttä. HSL:llä on lista vaihtoehtoisista linjoista.

– Aina yllättää se, että huolimatta uutisoinnista tulee niinkin paljon ihmisiä, Juha sanoo.

Tavallisesti tarkastajina työskentelevät Juha ja Satu ohjaavat matkustajia Rautatientorilla.

Erityisen paljon paikalle saapuu vieraskielisiä, joille ei ole välittynyt tietoa liikenneseisauksesta.

Toistaiseksi kaikki metroon aikoneet ovat ottaneet tiedon seisauksesta hyvin vastaan, Juha sanoo, ja kertoo ymmärtävänsä hyvin, että seisaus voi aiheuttaa harmia ja nostattaa tunteita.

– Siihen tottuu. En ota sitä henkilökohtaisesti, tarkastajana työskentelevä Juha sanoo.

Hakaniemessä lippuhallitasanteelle pääsee, mutta liukuportaita pitkin metroon ei. Ulko-ovella vastassa on ilmoitus liikenneseisauksesta.

Kahden minuutin kuvitteellisen metromatkan päässä Hakaniemessä liukuportaiden edustalla on myös kolme tarkastajaa. Aamu on ollut rauhallinen, he kertovat.

– Ihmiset seuraavat nykyään tätä nykyä hyvin mediaa ja tekevät paljon etätöitä, ketkä pystyvät.

Paikalle tulee englanniksi tietä kysyvä äiti rattaissa istuvan lapsen kanssa. Tarkastajat neuvovat, että bussilla 55 pääsee Kalasatamaan, kun metro ei kulje. Äiti kiittää ja poistuu ripein askelin hisseille.

– Oh my god (suom. herranjumala), toteaa toinen englantia puhuva matkustaja autiolla lippuhallitasanteella kuullessaan, että metroon ei pääse.

Rautatientorille on kiire.

– Eivätkö he saa tarpeeksi palkkaa? hän kysyy kuljettajien lakosta.

Bussit kulkevat, mutta ratikkakiskot lepäävät maanantaiaamuun saakka. Ihmisiä Hakaniemen ratikkapysäkeillä ei näy.

HKL:n kuljettajat ovat lakossa, koska Helsinki aikoo yhtiöittää kaupungin liikenneliikelaitoksen. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina suunnitelman. Osakeyhtiömallia perustellaan sillä, että kun raideliikennettä laajennetaan eri kuntiin, ne voisi ostaa osakkeita uudesta raidekonsernista.

Tätä nykyä Helsingin seudun liikenne HSL vastaa joukkoliikenteen tilaamisesta ja HKL liikennöi metroa, raitiovaunuja sekä Suomenlinnan lauttaa ja vastaa kaupunkipyöristä. HKL omistaa Helsingin raitiotiet, metroradat ja -asemat sekä ratikat ja metrojunat ja pitää kunnossa myös Länsimetro Oy:n metroasemia. Länsimetro Oy omistaa metroradan ja -asemat Ruoholahdesta länteen. Helsingin kaupunki omistaa yhtiöstä 15 prosenttia ja Espoo 85 prosenttia.

HKL omistaa myös useita varikkoa, joilla ratikat tällä hetkellä ovat.

Seuraava ratikka liikkuu kiskoilla lauantaiaamuna.

Töölön varikon edessä päivystää viisi lakkovahtia JHL:n liiveissä.

Milla, Kalle, Heidi, Kari ja lempinimellä Faija esittäytyvä ratikkakuski tulivat töihin aamuviideltä estämään mahdollisten rikkureiden töihin tulon. Aamu on sujunut rauhallisesti, eikä varikolle ole tullut töihin kuin muiden ammattiyhdistysten jäseniä ja lakon piiriin kuulumattomia toimihenkilöitä, lakkovahdit kertovat.

– Olemme lakossa, koska ei ole suostuttu tekemään uutta puolueetonta selvitystä yhtiöittämisestä. Yt-neuvotteluiden jälkeen on tuotu pöytään se metron jääminen omaksi pöytäliikelaitoksekseen kaupungille. Me koetaan, että yt-neuvotteluita ei ole käyty asianmukaisin tavoin, ratikkakuskina työskentelevä lakkovahti kertoo.

Kari, ”Faija”, Milla, Kalle ja Heidi ja Jasmin-koira valvovat lakkoa Töölön varikolla.

JHL:n mukaan keväällä käytyjen yt-neuvottelujen aikaan aikeena oli yhtiöittää koko raidetoiminta, mutta sittemmin on kerrottu, että metron liiketoiminta jäisi tilapäisesti yhtiön ulkopuolelle omaksi liikelaitokseksi. Syynä on HKL:n mukaan automaattimetroon liittyvä korvausoikeudenkäynti, jota HKL ja Siemens käyvät sadoista miljoonista euroista.

Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto, joka ottaa kysymyksen käsittelyynsä 22. syyskuuta.

Vahtien mukana vanhojen ratikkahallien edessä päivystää Heidin pieni, ohikulkijoita iloisesti tervehtivä Jasmin-koira, joka tuskin tietää, että sen tassujen alla syysaamun viilentämät raiteet kolisevat tavallisesti ratikoiden alla. Jasmin on pitänyt rapsutustentäyteisestä aamusta.

Lakkovahdit palaavat perjantaiaamuna kello viisi varikolle.