Jos rokotteet on kunnossa, voi THL:n mukaan ulkomaille matkustaa melko turvallisin mielin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronapandemiaan liittyvää matkustamissuositustaan. THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava kertoo, että tärkein viesti matkustajille on, että jos matkustaa ulkomaille, kannattaa suojautua täydellä rokotesuojalla.

Toisen rokotuksen jälkeen tulee odottaa noin viikko tai kaksi viikkoa, että rokotesuoja on muodostunut. Jalava kertoo, ettei THL halua linjata tarkasti siitä, kauanko rokotuksen jälkeen tulee odottaa, sillä myös eri valtioilla on erilaisia maahantulolinjauksia keston suhteen.

Kaiken kaikkiaan ulkomaille matkustaessa on tärkeää tarkistaa kohdemaan maahantuloa koskevat vaatimukset, jotka voivat päivittyä usein.

Suomeen palattaessa rokotesuoja lasketaan täydeksi, kun toisen rokotteen ottamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Kun rokotesuoja on täysi tai sairastetusta koronataudista on todistuksen mukaan kulunut alle kuusi kuukautta, ei maahantulon yhteydessä tarvita testejä tai kontakteja tarvitse välttää Suomeen tultua.

Jalavan mukaan syynä THL:n ulostuloon on matkustajien suojaaminen. Rokotteella suojatut matkustajat myös tuovat harvemmin mukanaan virusta Suomeen.

– Se on opittu, että epidemiatilanne muuttuu, ja on tärkeää suojata itsensä mahdollisilta tartunnoilta, hän toteaa.

Tilanne voi muuttua kahdessakin viikossa täysin, kuten esimerkiksi Kanadassa on nähty.

Suositus hankkia täysi koronarokotussuoja koskee kaikkia niitä matkustajia, joilla on mahdollisuus saada koronarokotus Suomessa.

Jalava muistuttaa, että täyden rokotesuojan hankkimista suositellaan toki myös Suomen rajojen sisäpuolella pysytteleville.

– Olemme huolissamme siitä, että ihmisiä on ylipäätänsä ilman rokotesuojaa. Rokotesuoja on ehdottomasti paras suoja tartunnalta.

Vielä viikko sitten THL suositteli matkustussuositussivustollaan välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Nyt kyseinen kappale on poistettu tekstistä. Myös kehotus noudattaa erityistä varovaisuutta, kun matkustetaan EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset, on poistettu.

Nyt matkustussivustolle on muotoiltu seuraava teksti:

Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä THL suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä. Kaikki Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat hyvin koronavirustaudilta ja erinomaisesti sen vakavilta muodoilta sekä vähentävät oleellisesti infektioiden määrää ja tartuttavuutta. Suositus koskee kaikkia niitä matkustajia, joilla on mahdollisuus saada koronarokotus Suomessa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi maanantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että ulkomaille matkustaminen ei itsessään enää aiheuta suurta riskiä.

THL:n Mika Salminen.

– Tällä hetkellä THL:n kanta on se, että jos on saanut kaksi rokotetta ja toisesta rokotteesta on kulunut viikko, silloin voi aika turvallisin mielin matkustaa erityisesti Euroopan ja EU:n alueella.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtinen totesi viikonloppuna, että sillä ei varsinaisesti ole leviämisen kannalta väliä, matkustaako Kuopiosta Helsinkiin vai Berliiniin.

– Jos rokotukset ovat kunnossa, voi varsin turvallisesti matkustaa, hän sanoi.

THL kertoi keskiviikkona, että toisen rokoteannoksen on Suomessa saanut yli 3,16 ihmistä, mikä tarkoittaa 64,7 prosenttia 12-vuotta täyttäneestä väestöstä. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 82,9 prosenttia. Paras rokotetilanne on tällä hetkellä Etelä-Savossa ja Ahvenanmaalla (molemmissa 72,4 prosenttia). Hitaimmin rokotukset ovat edenneet Keski-Suomessa (60,1 prosenttia) ja Etelä-Pohjanmaalla (60,3 prosenttia).