Syvyyksistä nostettu esine on reliefimäinen leijonanpää.

Vapaaehtoisista sukeltajista koostuvan kansainvälisen Badewanne-ryhmä sukeltajat noutivat lauantaina Suomenlahden pohjasta veistoksen, joka koristi 1700-luvulla uponnutta sotalaivaa.

– Syvyyksistä nostettu esine on reliefimäinen leijonanpää. Se on koristanut ankkureiden käsittelyyn käytetyn ranapalkin päätä. Englanninkielinen termi ranapalkille on ”cathead”. Laiva on noin 30 metriä pitkä ja sen rakenne viittaa siihen, että se on suunniteltu 1700-luvulla. Harrastussukeltajista koostuvan Badewanne-ryhmän sukeltajiin kuuluva Jouni Polkko kertoo Ilta-Sanomille.

Leijonanpää veneessä juuri ennen huolellista pakkausta kuljetusta varten Museoviraston konservointilaboratorioon.

Ilta-Sanomat kertoi ryhmän toiminnasta elokuussa 2020.

Hän kertoo, että Merenkulkulaitos löysi hylyn sattumalta vuonna 2002. Leijonanpää on jo viety tutkittavaksi laboratorioon Kansallismuseon konservointikeskukseen.

– Nosto tapahtui lauantain sumuisessa säässä. Hylyn löytyessä leijonanpää oli paikallaan ranapalkin päässä. Sittemmin se todennäköisesti vanhuuttaan on pudonnut paikaltaan merenpohjalle laivan viereen ja oli siellä nurinpäin. Esityksestämme Museovirasto päätti leijonanpään nostamisesta konservoimiseksi ja tutkimuksia varten, hän sanoo.

Leijonanpää paikallaan hylyssä paapuurin puolen ranapalkissa vuonna 2005. Ranapalkkia käytettiin ankkureiden operoimiseen ankkurin noston ja laskun yhteydessä.

Meriarkeologi Minna Koivikko Museovirastosta nostetun veistoksen vieressä. Nosto suoritettiin Museoviraston valvonnassa.

Ville Peltokorpi nosti nostolaatikon ja nostosäkin veneeseen.

Sukeltaja Sam Stäuber on tyytyväinen onnistuneen nostosukelluksen jälkeen.

Myöhemmin leijonanpää pääsee todennäköisesti kaikkien ihailtavaksi Suomen merimuseoon Kotkaan.

– Ryhmämme sukelsi hylylle ensimmäisen kerran vuonna 2003. Kasuunihylyksi kutsuttu laiva löydettiin Kirkkonummen edustalta noin kuudenkymmenen metrin syvyydestä. Hylky tunnetaan Helsingin kasuunihylkynä, jota kutsutaan leikillisesti myös Aku Ankka -hylyksi, koska se näyttää juuri sellaiselta kuin Aku Ankka –sarjakuvissa vanhat hylyt usein esitetään, hän sanoo.

Vielä ei tiedetä, mistä maasta kolmekymmentä metriä pitkä sotalaiva saapui, ketkä sillä purjehtivat, tai selvisikö kukaan uponneesta laivasta hengissä.

Aiheesta kertoi aiemmin Yle.