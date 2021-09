Johanna Lahden kommentti: Suomiko muka tasa-arvon mallimaa – aborttilakiakin uudistetaan kansalaisaloitteella

Eduskuntaan edennyt lakiehdotus on tuhannen taalan paikka päivittää Suomen takapajuinen aborttilainsäädäntö, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Texasin uusi kovan linjan aborttilaki on virittänyt aborttikiistelyn Yhdysvalloissa uuteen roihuun. Osavaltiossa laadittu laki sallii abortin vain kuudenteen raskausviikkoon saakka, jolloin moni ei ole ehtinyt edes huomata olevansa raskaana. Lisäksi ihmisille tarjotaan ilmiantopalkkiota aikarajan jälkeisissä raskaudenkeskeytyksissä millään lailla avustaneiden käräyttämisestä. Nyt abortin vastustajat virittelevät aseitaan useammassakin osavaltiossa Texasin esimerkin innostamana.

Suomessa amerikkalainen kiihkeä aborttikeskustelu tuntuu vieraalta. Yhdysvalloissa se on erityisesti republikaaniselle puolueelle ja evankelisille kristityille keskeinen periaatekysymys, meillä aborttiin suhtaudutaan laajalti pragmaattisesti ja asialähtöisesti.

Selittääkö juuri pragmaattisuus sen, että usein edistyksen etulinjassa kulkenut Suomi ei ole käynyt aiheesta tämän vilkkaampaa yhteiskunnallista keskustelua? Usein nimittäin unohtuu, että Suomen aborttilaki on paitsi Pohjoismaiden tiukin, myös eurooppalaisittainkin tiukimmasta päästä – varsinkin jos ei oteta huomioon katolisia kieltolinjan maita kuten Puola tai Malta.

Nykyinen aborttilaki on yli 50 vuoden takaa – ajalta jolloin homoseksuaalinen kanssakäyminen oli rikos, nainen ei voinut avioituessaan pitää omaa sukunimeään eikä raiskaus avioliitossa ollut rikos. Se oli aikanaan huomattavan edistyksellinen mutta nykyään auttamattoman vanhentunut.

Muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Euroopan maissa raskauden varhaiseen keskeytykseen riittää naisen oma pyyntö. Suomessa aborttiin tarvitaan aina peruste ja useimmiten kahden lääkärin lausunto. Käytännössä abortin saa aina, mutta prosessi on turhan mutkikas ja aborttia haluavalle raskas. Joskus, onneksi harvoin, luvattomankin raskas: YLE kertoi viikonloppuna nuorista naisista, joita aborttiin kielteisesti suhtautuvat terveydenhoidon ammattilaiset olivat pyrkineet painostamaan jatkamaan raskautta.

Terveydenhuollon kuormituksen kannalta on älytöntä, että henkilö käytetään kahdella eri vastaanotolla. Vaikka Suomen aborttiluvut ovat alhaiset, se tarkoittaa vuodessa jopa 9000 käyntiä terveydenhuollon ammattilaisen pakeilla. Samoin turhaa on vaatia perustelua, kun käytännössä kaikki perustelut kelpaavat ”sosiaalisiksi syiksi”.

Hienoa on se, että uusi lakiehdotus on vihdoin eduskunnassa. Omatahto-kansalaisaloite sai täyteen vaadittavat 50 000 nimeä, ja eduskunnassa käytiin toukokuussa siitä lähetekeskustelu. Nyt aloite odottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyä.

Tiivistettynä lakiehdotuksessa sallittaisiin raskauden keskitys ensimmäisen 12 viikon aikana naisen omasta pyynnöstä ja luovuttaisiin kahden lääkärin lausunnon vaatimuksesta. Kansalaisaloitteen takana ovat mm. Väestöliitto, Suomen Kätilöliitto ja Gynekologiyhdistys.

Mutta on hämmästyttävää, että tähän yleensäkin vaadittiin kansalaisaloite. Suomalaiset suhtautuvat raskaudenkeskeytyksiin poikkeuksellisen sallivasti – muutama vuosi sitten tehdyssä Ylen kyselyssä 71 prosenttia suomalaisista hyväksyy abortin kaikissa tapauksissa ja vain 3 prosenttia vastustaa ehdottomasti. Avoimissa vastauksissa korostui naisen oma tahto.

Myös eduskunnan keväinen lähetekeskustelu oli harvinaisen yksimielinen. Vain kristillisdemokraatit sekä yksittäiset keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat vastustivat lakiehdotusta.

Ironista kyllä, nykylakiin ei ole ilmeisesti tartuttu juuri siksi, että se on toiminut niin hyvin. Koska aborttioikeus jo oikeassa elämässä toteutuu, polttavaa tarvetta lain uudistamiseen ei ole koettu. Päättäjien pöydällä on ja on ollut akuutimpiakin ongelmia.

Nyt on kuitenkin korkea aika hoitaa myös juridinen puoli ajan tasalle, vaikkei Suomessa aborttioikeuden toteutumiseen välittömiä uhkia kohdistukaan. Texasin todellisuus on äärimmäisen kaukana ja asiat Suomessa toimivat, mutta lainsäädäntö heijastelee aina yhteiskunnan arvoja. Siksi aborttilainsäädännön on syytä vastata sen laajasti hyväksyttyä käytäntöä ja kansan enemmistön kantaa. Vaikkei kysymys tuokaan väkeä barrikadeille, on itsestäänselvyyksiltä vaikuttavat lakimuutokset myös oikeasti tehtävä.

Joidenkin arvioiden mukaan poliitikot ovat myös olleet haluttomia tarttumaan herkkään aiheeseen, kun poliittisessa päätöksenteossa toivotusta lopputuloksesta ei voi koskaan olla varma. Valmiin muutosehdotuksen sisältävä kansalaisaloite onkin tuhannen taalan paikka.

Lisäksi Suomessa pidämme itseämme mielellään tasa-arvon ja naisten oikeuksien mallioppilaana ja sellaisena Suomi myös laajasti nähdään. Luontevampi ja uskottavampi paikka Suomelle on niiden 24 EU-maan joukossa, jotka sallivat abortin naisen omasta pyynnöstä.

Ennen kaikkea lainmuutosta tarvitaan niiden naisten takia, joihin laki kohdistuu. Ei-toivottu raskaus on vaikea tilanne, johon liittyy paljon tunteita ja epävarmuutta varsinkin nuorten kohdalla. Raskauden keskeyttämistä pohtivaa ei ole syytä edelleenkään sysätä hätiköityyn päätökseen eikä jättää yksin, vaan yhteiskunnan pitää tarjota ammattilaisten tukea ja keskusteluapua. Aborttia haluavan henkistä taakkaa ei kuitenkaan ole syytä lisätä venytetyllä, aikansa eläneellä muodollisella prosessilla.