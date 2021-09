Poliisi: Kirkkonummen Night cruising -tapahtumassa yli 800 autokuntaa: ”Ylilyönneiltä ei vältytty”

Poliisi kirjasi kahdeksan rikosilmoitusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja yhden rattijuopumuksesta Kirkkonummen autojen kokoontumisessa. Autoletka oli kymmeniä kilometrejä pitkä.

Kirkkonummella järjestettiin lauantaina autoilijoiden kokoontumisajo, jossa tapahtui poliisin mukaan ylilyöntejä.

Kyseessä oli Night cruising- tapahtuma, joka keräsi yhteen yli 800 autokuntaa. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin lisäksi pienimuotoinen autonäyttely.

– Vaikka pääosa osallistujista käyttäytyi hyvin, ylilyönneiltä ja niiden seuraamuksilta ei tälläkään kertaa vältytty, komisario Hannu Kontola Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomille.

Tapahtumaan liittyvän valvonnan yhteydessä poliisi kirjasi kahdeksan rikosilmoitusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja yhden rattijuopumuksesta. Vakavan piittaamattomuuden vuoksi ajokorttinsa menetti neljä henkilöä. Sakkoja kirjattiin kuusitoista kappaletta.

Kontola kertoo, että kesän mittaan vastaavia tapahtumia on ollut useita.

– Tyypillistä niille on, että tapahtumasta ei ilmoiteta etukäteen poliisille eikä varsinaisia järjestäjiä löydy. Tapahtumasta tiedotetaan yleensä sosiaalisessa mediassa. Tämä on ongelma poliisin resurssien kannalta. Jos ei ole järjestäjiä eikä liikenteen ohjausta, poliisin on ikään kuin paikattava tilanne, hän sanoo.

Esimerkkejä näistä ovat muun muassa kumin polttamiset ja niin sanotut driftaamiset väkijoukossa, poliisin tahallinen häirintä ja ylinopeudet.

– Tämänkertaisessa tapahtumassa vältyttiin onneksi onnettomuuksilta, vaikka edellytyksiä vakaville seurauksille oli lukuisia, Kontola kertoo.

Tapahtuma alkoi alkuillasta Kirkkonummelta, josta autoletkat etenivät Lohjan, Riihimäen, Hyvinkään ja Mäntsälän kautta Vantaan Tammistoon.

Jokaisessa paikassa letkat pysähtyivät isoille parkkialueille. Poliisi oli läsnä koko tapahtuman ajan, ja mukana oli partioita Länsi-Uudenmaan lisäksi Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilta.

Kontolan mukaan viime viikonloppuna mukana oli parhaimmillaan useita satoja autokuntia ja tuhansia ihmisiä.

Autoletka oli pisimmillään kymmeniä kilometrejä pitkä. Poliisin näkökulmasta tapahtumat ovat ongelmallisia niiden aiheuttaman häiriön ja vaaratilanteiden vuoksi.

Poliisi pyrkii olemaan tapahtumissa näkyvästi esillä. Kirkkonummellakin poliisi keskusteli lukuisten osallistujien kanssa.

− Koska tapahtumilla ei ole virallista järjestäjää, turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on lähes mahdotonta keskustella etukäteen. Sen vuoksi tavoitteenamme on läsnäolollamme ehkäistä ennalta vaaratilanteiden ja onnettomuuksien syntymistä tapahtuman aikana, Kontola sanoo.