Uusia muumimukeja tultiin hakemaan Citymarket Eastonista jo yöllä. Moni osti mukin keräilykokoelmaan, ei käyttöön.

Nina Svahnilla on kotona jo toistasataa muumimukia, ja uutuusmukit pääsevät vitriiniin kokoelman jatkoksi.

Muumimukit vetävät osaa suomalaisista puoleensa kuin hunaja. Aamukahdeksalta Helsingin Itäkeskuksessa Eastonin Citymarketissa on muuten väljää, mutta tietty hyllynpääty astiaosastolla imee asiakkaita luokseen.

Melkein kaikki keräävät koriinsa molemmat uutukaiset mukit, joiden nimet ovat Sininen ja Keltainen. Nelidesisten mukien kuvitus on sama kuin 1990-luvulla myynnissä olleissa mukeissa, mutta mukit ovat desin suurempia kuin mitkään aiemmat muumimukit.

Sinisessä mukissa muumiperhe maalaa, ja keltaisessa mamma sahaa polttopuita, virittää Mymmelin kanssa kaarnalaivaa tai seisoo kivikeon päällä tuulessa.

Anne Peteri vie mukit tyttärelleen, jolla on suuri kokoelma muumimukeja.

– Näitähän tulee paljon: on talvimukit, kesämukit, välimukit... Anne Peteri luettelee ja ottaa iloisena uudet mukit koriinsa.

– Tykkään tästä uudesta koosta, hän sanoo.

Hän on ostanut 15 vuoden ajan kaikki mukit tyttärelleen. Värikäs kokoelma on lasivitriinissä, ja käytössä muutamia tavallisen sarjan mukeja. Uusimmat erikoismukit piti saada, joten Peteri saapui kauppaan aamulla.

Nina Svahn ostaa aina uutuusmukit. Alun perin Norjan markkinoille tullutta Vuoret-mukia hän ei ole vielä saanut käsiinsä.

Helsinkiläinen Nina Svahn leimasi itsensä pois työpaikalta ja piipahti tauolla kauppaan. Uudet mukit myydään Citymarketin 50-vuotisjuhlamukeina, ja niitä saa vain Citymarketeista.

Svanhilla on kotona vitriinissä toistasataa muumimukia. Hän on keräillyt niitä kymmenen vuoden ajan. Käyttöön ne eivät tule, eikä myyntiaikeita ole.

– Nämä ovat kiva piriste, hän kertoo.

– Perikunta on sitten aikoinaan ihan pulassa. Tulee olemaan aikamoinen homma, hän nauraa.

Vielä 1990-luvulla hän ei kiinnittänyt mukeihin huomiota. Kerran hän osti 1990-lukulaisen mukin kirpputorilta viidellä markalla ja myi sen myöhemmin 56 eurolla. Silloin voitto tuntui satumaiselta, mutta nyt hän harmittelee myyntiä, sillä kyseisen mukin hinta olisi nyt paljon korkeampi.

1990–1996 myynnissä olleet pienemmät keltainen ja sininen muki liikkuvat nykyisin noin 200 euron hintaan.

Eastonin Citymarketissa on myynnissä uutuusmukien lisäksi 24:ää erilaista Arabian valmistamaa tavallisen kokoista muumimukia. Lisäksi on kannuja, kulhoja ja lautasia, minimukeja koristeeksi, ja lapsille suunnattu sarja. Muurlan emalisia muumiastioita on myös paljon.

Huutokauppa Helanderin muumimukiasiantuntija Minna Sirén arvioi Ilta-Sanomille, että uutuusmukit kannattaa hankkia kokoelmiinsa.

– Se on sijoitusmielessä järkevää. Keräilijät, joilla on kaapeissaan alkuperäiset 90-luvun mukit, haluavat myös uudet mukit kokoelmiinsa. Uskon, että Arabia on tekemässä uudelleen koko sarjan.

Tove Janssonin muumitarinoihin pohjaavia Arabian mukeja on tehty vuodesta 1990 yhteensä yli sata. Valtaosan niistä on suunnitellut muotoilija Tove Slotte, joka on muotoillut myös Sinisen ja Keltaisen mukin.

Suurempi koko saa asiakkailta pääosin kehuja. Mittasuhteet ovat hyvin samanlaiset kuin tavallisissa mukeissa, mutta juomaa mahtuu desi enemmän. Remonttimitalla tarkasteltaessa uusi muki näyttää olevan sentin korkeampi ja halkaisijaltaan sentin suurempi kuin vanhat muumimukit.

– Kiva koko, tykkään, sanoo korin mukeja täyteen lastannut helsinkiläisnainen.

– Näihinhän menee teetä hyvin, toinen asiakas kommentoi.

– Olen tottunut niihin pienempiin. Ehkä tämä on vähän liian iso, eräs ostaja tuumailee.

Uudet mukit ovat maltillisesti vanhaa, keskellä olevaa mukia suurempia.

Aikainen lintu nappaa mukin. Erikoiserät myydään joskus hyvinkin nopeasti loppuun, ja innokkaat keräilijät tietävät, että apajille kannattaa sännätä nopeasti. Moni kertoo olevansa kaupoilla välikäsinä puolison tai ystävän pyynnöstä. Anne Peterin lisäksi muun muassa Ronak kertoo olevansa hankkimassa mukeja myös lapselleen. Ollaanpa mukeja äidillekin hakemassa.

Kaupan henkilökunta ohjaa asiakkaita oikeaan hyllynpäätyyn, ja ihmisiä saapuu tasaisena virtana. Jotkut pyörittelevät ja tutkivat mukeja, mutta monet systemaattiset keräilijät siirtävät uusimmat tulokkaat vakaalla kädellä koriin ja jatkavat nopeasti matkaa kassalle.

Helsinkiläisnainen vie mukeja myös vaeltamassa olevalle ystävälleen ja lahjaksi.

Mukeja saa ostaa kuusi kutakin mallia, ja muutamalla on korissa kiintiö täynnä. Harvalla on muita ostoksia kerättynä, vaan aamutuimaan kaupoille on tultu nimenomaan mukimielessä.

Fiskarsin edustajat toivat upouusia juhlamukeja jo aamuneljältä ympäri vuorokauden auki olevaan Eastonin Citymarketiin, henkilökunta kertoo. Ostajia saapui jo yön tunteina mukikaupoille.

Ennen aamuyhdeksää ensimmäistä erää on jäljellä enää yksittäisiä mukeja. Erässä oli neljä pahvitelineellistä, joissa on reippaasti yli 50 mukia kussakin. Sekä keltaisia että sinisiä mukeja on ostettu tasaisesti. Henkilökunnan mukaan toinen erä on tuloillaan myymälään.

Mukit liikkuvat Citymarketissa nopeasti.

Monet kertovat, että mukit tulevat käytön sijasta keräilykokoelmaan, mutta poikkeuksiakin on.

– Olen ostanut sellaisia, mistä itse tykkään. En ole keräilijä. Pidän näiden väreistä ja kuvituksesta. Näissä on jokin idea, Tuula kertoo.

– Tuo sininen ei oikein nappaa. Keltainen on ihana, hän sanoo ja ostaa keltaisen mukin.

Värit jakavat mielipiteitä.

– Olen sinisen fani, ja halusin tulla katsomaan, miltä uusi muki näyttää. Kai minä sen nyt otan, Marianne sanoo ja ottaa sininen uutuusmukin.

