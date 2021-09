Tuore kuukausiennuste julki – tältä näyttää alkusyksyn sää

Lokakuussa on toivoa sään lämpenemisestä, jos Länsi-Euroopan yllä oleva virtaus liikkuu kohti Suomea.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen eli ECMWF:n kuukausiennusteen mukaan syyskuun loppupuolisko on Suomessa tavanomaista kylmempi. Korkeapaine on valtaamassa alaa.

Syyskuun 13. päivänä maanantaina alkaneen viikon sää on Suomessa viileää.

– ECMWF:n ennuste näyttää tosiaan sinistä väriä eli kuukausiennusteen mukaan näyttää viileältä lokakuun alkuun asti. Viileä jakso on kestänyt toisaalta pitkään ja on mahdollista, että tapahtuu vielä muutos, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa käänne voisi alkaa vähitellen ennusteen toisen viikon loppupuolella.

– Kuukausiennusteen toisen viikon loppupuolella kylmä ilma voi alkaa siirtyä idemmäs kohti Venäjää. Länsi-Euroopan yllä oleva lämmin etelä-lounaisvirtaus voisi silloin tuoda lämpimämpää ilmaa Suomea kohti, Ilmatieteen laitoksen Tuovinen sanoo.

Foreca arvioi, että kuukausiennusteen perusteella viikon sademäärä jää keskimääräistä pienemmäksi maan etelä- ja keskiosassa, mutta pohjoisessa on tavallista sateisempaa.

– Korkeapaine näyttää vallitsevan meillä edelleen 20. syyskuuta alkavalla viikolla, tämänhetkisen ennusteen mukaan vähintään viikon alkupuolen ajan. Kylmin ilma väistyy Suomen kaakkoispuolelle. Ajoittain Suomeen pääsee lännestä jo lämpimämpää ilmamassaa, meteorologi Anna Latvala kertoo Forecan sivuilla.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa syyskuun puolivälissä maan eteläosassa ja osassa länttä 14–16 astetta, maan keskiosassa enimmäkseen 12–14 astetta ja pohjoisessa laajalti 10–14 astetta, pohjoisessa Lapissa 6–10 astetta.

Kuukausiennuste ulottuu lokakuun puolelle.

Kuunvaihteen tienoilla 27. syyskuuta alkavalla viikolla kuukausiennusteessa näkyy edelleen melko sama suursäätila.

Euroopassa on tavallista korkeampi ilmanpaine ja itäisessä Euroopassa on keskimääräistä kylmempää, läntisessä Euroopassa on hieman keskimääräistä lämpimämpää.

– Suomessa viikon keskilämpötila on lähellä tavallista tai vähän kylmän puolella. Sää on ennusteessa edelleen tavallista vähäsateisempaa, Anna Latvala kertoo.

Lokakuun 4. päivä alkava viikko muistuttaa hänen mukaansa kuukausiennusteessa hyvin paljon kuunvaihteen viikkoa.

– Ennusteen epävarmuus on kuitenkin näillä viikoilla jo suurempi ja muutoksia voi tulla. On myös hyvä muistaa, että viikkojen sisälle mahtuu usein monenlaista säätä, Latvala kertoo.