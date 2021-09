Helsingin viikonloppuisesta mysteeripamauksesta uusia tietoja – seismologi: ”Siellä näkyi selkeä signaali”

Helsingin yliopiston seismologin mukaan mittauksista voi tehdä päätelmän, että kyseessä on ilmassa tapahtunut pamaus tai räjähdys.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Helsingissä huomiota herättäneen mystisen pamauksen lähteestä on saatu lisätietoa.

Lue lisää: Viikonloppuna ihmetyttänyt ”jumalaton” pamaus yhä mysteeri

Helsingin yliopiston seismologian instituutin seismologi Tommi Vuorinen kertoi, että yliopistolla oli pamauksen hetkellä Seismic Risk -projektin tiimoilta mittauksia käynnissä Kumpulassa.

Laite suoritti seismologin mukaan niin sanottuja offline-mittauksia eli dataa ei ollut saatavilla reaaliajassa, vaan vasta jälkikäteen.

– Kävin eilen purkamassa laitteet ja katsomassa, mitä dataa siellä näkyy. Siellä näkyi selkeä signaali ajassa 23.46.03, Vuorinen kertoi Ilta-Sanomille.

Vuorisen mukaan mittauksista voi tehdä päätelmän, että kyseessä on ilmassa tapahtunut pamaus tai räjähdys.

– Jos se olisi ollut maanjäristys tai louhintaräjäytys, niin siitä olisi tullut paljon selkeämpi signaali ja se olisi havaittu paljon laajemmalta.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tiistaina, että pamaus on kuultavissa Birdlifen Lintulive-videolla. Kyseinen video on katsottavissa artikkelin alussa.

Lue lisää: Kuuntele itse: Helsingin ”mystinen pamaus” tallentui Lintuliveen kello 23.46

Uusien tietojen ja analyysien jäljiltä ei kuitenkaan ole vielä mahdollista tietää tarkemmin, mikä äänen aiheutti.

Vuorinen jatkaa tapauksen tutkimista ja tieto Espoon Laajalahdessa Lintulivessä kuuluneesta äänestä voi avittaa asiassa eteenpäin.

Tarkan ajankohdan avulla voidaan selvittää, näkyykö pamaus Seurasaaressa olevan mittausaseman signaalissa.

– Ongelma tässä on se, että signaali on meidän antureilla aika heikko. Pitää tietää kohtuullisen tarkkaan, milloin se on saapunut asemalle, että sen voi sieltä bongata.

– Oli siis aika hyvä tuuri, että meillä oli laitteet juuri oikeaan aikaan Kumpulassa mittaamassa, Vuorinen päivitteli.

Asukashavaintojen perusteella lauantaina puolenyön aikoihin kuulunut pamaus oli ollut voimakkain Oulunkylässä, Käpylässä, Maunulassa, Veräjänlaaksossa, Kumpulassa, Arabianrannassa ja Koskelassa.

Oudon pamauksen syyksi on veikkailtu muun muassa meteoria, maanjäristystä tai Hornetin ylilennosta johtunutta yliäänipamausta. Toistaiseksi selitystä kovalle äänelle ei ole kuitenkaan löytynyt.

Asiaa on kyselty pelastuslaitoksilta, poliisilta ja puolustusvoimilta, mutta äänelle ei ole toistaiseksi löytynyt selitystä.