Eeva Ruotsalainen Ylen A-studiossa: Testimäärä Husin alueella pudonnut jo puoleen

Husin alueella on tehty viime päivinä vain noin 5 000 koronatestiä päivässä.

Onko tässä uuden koronatestauslinjauksen seuraus? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi tiistai-iltana Ylen A-studiossa, että viikon aikana tehtyjen koronavirustestien määrä on pudonnut lähes puoleen.

Tämä johtuu Ruotsalaisen mukaan siitä, kun alkoi liikkua puheita, että kaksi kertaa rokotettujen ei tarvitsisi testiin enää mennä lieväoireisina.

– Meillä tehdään aina viikonloppuisin puolet vähemmän testejä, mutta nyt se on jatkunut myös maanantain ja tiistain. Katsomme ja seuraamme tilannetta. Hyvä on se, että positiivisten testien osuus on säilynyt varsin korkealla noin kolmessa prosentissa, mikä kertoo, että oikeat ihmiset hakeutuvat testiin.

Muutoin Ruotsalainen pitää testausstrategian muutosta tässä kohtaa hyvänä.

– Mitään dramaattista muutosta juuri nyt tämä muutos ei aiheuta. Tarkoitus on kohdentaa testejä rokotuskattavuuden noustessa: testataan rokottamattomat, kertaalleen rokotetut mutta myös kaksi kertaa rokotettuja lieväoireisia ja riskiryhmäläisiä. On iso ryhmä, joita vielä testataan. Pitää muistaa, että kaikilla on yhä oikeus testiin iästä riippumatta, Ruotsalainen totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi A-studiossa uskovansa, että ihmiset osaavat arvioida omia oireitaan ja hakeutua tarvittaessa koronatestiin.

– Kyllä tässä varmaan haetaan vähän sellaista toimintamallia. Ihmiset varmasti tulkitsevat itse tätä niin, että ihan heti ei lähdetä testiin. Jos kuitenkin aihetta on, niin luulen, että edelleenkin testiin mennään silloin kuin se asianmukaista on. Kun aihetta on, niin ehdottomasti pitää testiin hakeutua, Puumalainen evästi.

– On tietysti mahdollista, että tätä tulkitaan väärin niin, että korona olisi jo ohi. Olemme yrittäneet korostaa sitä, että epidemia jatkuu edelleen.

Puumalaisen mukaan tärkeää onkin nyt seurata testipositiivisuuden muutosta.

– Se kertoo siitä, onko väestössä paljon toteamattomia tartuntoja.