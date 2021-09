Ravintolarajoitukset muuttuvat taas – katso oman alueesi tilanne

Ravintolat saavat olla auki tunnin pidempään.

Ravintolarajoituksiin tulee höllennyksiä parantuneen koronatilanteen vuoksi.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jossa koronan pahimmilla alueilla eli kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaika pitenee tunnilla.

Perustasolla ei enää vaadita jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa sisätiloissa.

Maakunnista Pohjois-Karjala muuttuu perustason alueeksi.

Muutokset tulevat voimaan torstaina ja ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Tiukimmat rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Anniskelu on sallittu kello 7–23 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–24.

Pubeissa ja vastaavissa on sisätiloissa käytössä puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Asiakkaita ohjeistetaan sisätiloissa istumaan istumapaikoillaan. Käytännössä esimerkiksi tanssiminen ja karaokelavalla esiintyminen eivät ole sallittuja.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa.

Anniskelu on sallittu kello 7–01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–02.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Perustasolla ovat Ahvenanmaa, Keski-Suomi, Lappi ja Pohjois-Karjala.

Perustasolla ei ole erillisiä koronarajoituksia asiakasmäärässä eikä aukioloajassa.