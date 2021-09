Ylilääkärit kehuvat uutta testaus­strategiaa: On jo aika siirtää fokus tautitaakkaan

Infektioylilääkärien mukaan on resurssien järkevää kohdentamista, että kahdesti rokotettuja ei testata lievien oireiden takia.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala pitää sosiaali- ja terveysministeriön uutta koronaviruksen testausstrategiaa hyvänä uutisena.

– Juuri tätä on haluttu, että testaaminen olisi rationaalisempaa ja kohdennettua, Rintala sanoo.

Esa Rintala.

– Pidän tätä erittäin tervetulleena, rationaalisena ja haluttuna linjauksena. Kyllä se noudattaa hyvin paljon kentän toiveita siitä, mihin testausta pitäisi suunnata, hän sanoo.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula on myös tyytyväinen uuteen linjaan.

– On erittäinkin hyvä, että testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty, koska epidemian hillinnän hybridistrategiakin on päivitetty. Ne ovat käsi kädessä, ja niiden täytyy olla linjassa keskenään.

STM:n uusi testausstrategia pohjautuu siihen, että kahdesti rokotettujen ei tarvitse käydä koronatesteissä lievien oireiden ilmaannuttua. Poikkeuksen muodostavat tietyt riskiryhmät.

– On tärkeää, että luotetaan rokotuksen antamaan suojaan. Jos henkilöllä on lievät oireet, niin hän jää sitten kotiin, eikä tarvitse mennä testiin, jos hän ei kuulu mihinkään tiedettyyn altistusketjuun tai ei ole potilastyössä oleva terveydenhuollon työntekijä, Rintala sanoo.

– Kokonaan oireetonta tai hyvin lieväoireista tartuntaa rokotetulla ei ole edes välttämätöntä huomata. Mikäli oirekuva on vaikeampi, henkilö varmasti hakeutuu terveydenhuollon piiriin, ja silloin testi tehdään ja tapaukset tulevat ilmi, Koivula sanoo.

– Uusikin ohje on, että kaikki jotka joutuvat oireiden vuoksi hakeutumaan sairaalaan tai lääkäriin, tullaan edelleen testaamaan, oli rokotettu tai ei, hän huomauttaa.

Uuden strategian mukaan rokotettu voi hakeutua testiin, jos niin haluaa.

Lue lisää: IS:n tiedot: Tällainen on hallituksen uusi testaus­strategia – rokotettujen perus­terveiden ja lievä­­oireisten testaamisesta luovutaan

Epidemian kehityksen tilannekuvaa voi Rintalan ja Koivulan mukaan seurata riittävän hyvin, vaikka tietty osa tartunnoista jäänee huomaamatta uuden strategian myötä. Tartuntaluvut ja ilmaantuvuus eivät olisi vastaisuudessa yhtä luotettavia mittareita kuin mitä ne nyt ovat. Koivulan mukaan jokaista oireetonta tai lieväoireista tartuntaa ei tarvitse diagnosoida ja tilastoida.

– On ihan oikein ja jo aika, että katseet suunnataan ilmaantuvuusluvusta tautitaakkaan eli seurataan hoitoon joutuneiden ja vakavasti sairastuneiden määrää, Koivula sanoo.

– Tilannekuvan fokus muuttuu, ja se tulee oikeammaksi, hän sanoo.

Sairaanhoitopiireissä seurataan jo nyt tarkasti monia epidemian kulun ja hallinnan kannalta tärkeitä mittareita muun muassa terveydenhuollon kuormituksen ja rokotustilanteen kannalta. Sairaalahoitoon joutuminen on yksi tärkeimpiä mittareita.

– Meillähän ei ole influenssassakaan ole sellaista tapaa, että me testaamme kaikki, jotta saamme selville influenssan laajuuden, vaan epidemian vakavuudessa seurataan muun muassa rokotuksen kattavuutta ja terveydenhuollon kuormittavuutta, Rintala sanoo.

– Kaikkia nuhia ei pysytä jatkossa testaamaan, se on aivan selvä, Rintala jatkaa.

Tämänhetkiset testimäärät ovat terveydenhuollolle erittäin raskaat. Sekä näytteitä käsittelevissä laboratorioissa että testipaikoilla ollaan Rintalan mukaan äärirajoilla, henkilökuntaa on vaikea saada lisää ja flunssakausi on alkamaisillaan.

Terveydenhuollon resursseja on uuden linjauksen myötä mahdollista suunnata enemmän muiden sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn, Koivula tiivistää.