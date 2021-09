Jatkossa täyden rokotussarjan saaneet voivat THL:n kannan mukaan matkustaa Euroopan ja EU:n alueella.

Mika Salmisen mukaan matkustaminen on turvallista kahdesti rokotetuille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoo Helsingin Sanomille, että THL on päivittämässä suosituksiaan matkustussuositusten osalta jo tällä viikolla. Salmisen mukaan matkustaminen itsessään ei aiheuta enää suurta riskiä.

– Tällä hetkellä THL:n kanta on se, että jos on saanut kaksi rokotetta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko, silloin voi aika turvallisin mielin matkustaa, erityisesti Euroopan ja EU:n alueella, Salminen sanoo HS:lle.

Ilman täyttä rokotussarjaa matkustamista ei kuitenkaan suositella vieläkään.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoi IS:lle viikonloppuna, että terveet ihmiset voivat matkustaa ainakin Euroopassa.

Lue lisää: Miksi suomalaiset pelkäävät edelleen matkustamista? Husin johtajan mukaan nyt on hyvä hetki lähteä – ”Kannattaa hyödyntää suojaa”

– Täysrokotussarja antaa itselle hyvän suojan vakavaa tautia vastaan ja pienentää tartunnan riskiä, vaikka ei kokonaan poista, Lehtonen sanoi.

– Oikeastihan sillä ei ole väliä, tuleeko Kuopiosta Helsinkiin vai Berliiniin. Ero taitaa olla niin, että ilmaantuvuus on pienempi Berliinissä kuin Helsingissä. Virus ei kunnioita rajoja, Lehtonen sanoi.