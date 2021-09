Koronapassin käyttöönoton jälkeen rokottamatonkin pääsee tapahtumiin, jos pystyy esittämään negatiivisen testitodistuksen. Koronapassiin vaadittava testi pitää kuitenkin maksaa itse.

Suomessa koronapassin käyttöönottoa valmistellaan paraikaa.

On kuitenkin ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai pysty ottamaan koronarokotetta. Miten heidän käy, jos ja kun koronapassi tulee käyttöön?

Hallitus kertoi viime viikon maanantaina uudesta koronastrategiasta, jonka mukaan valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Arvio on, että tässä tilanteessa ollaan aikaisintaan lokakuun puolivälissä.

Suomessa noin 61 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokoteannosta.

Sen jälkeen on tarkoituksena, että rajoitukset eivät olisi enää valtakunnallisia, vaan paikallisia ja alueellisia.

Siinä kohdassa avuksi tulee vapaaehtoinen koronapassi. Koronapassin ideana on, että jos jollain alueella koronatapausten määrä ryöpsähtää, alueen tapahtumat ja ravintolat voisivat pysyä auki koronapassin avulla.

Kansalainen saisi koronapassin kolmella keinolla: sillä, että on saanut kaksi rokotusta, sillä, että pystyy esittämään todistuksen koronan sairastamisesta tai sillä, että on saanut koronatestistä tuoreen negatiivisen tuloksen.

Tällä hetkellä runsaat 64 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta, kertoo THL.

Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa kokeiltiin, kuinka Omakanta-palvelusta saatavaa EU:n koronatodistusta voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan avaamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön kanssa koronapassia koskevaa hallituksen esitystä, joka pyritään antamaan eduskunnalle syyskuun puolivälissä.

Valmistelussa mukana ollut hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen STM:stä kertoo asian olevan yksinkertaisuudessaan niin, että jos henkilö ei voi tai halua vapaaehtoista maksutonta koronarokotusta ottaa, hän voi hankkia negatiivisen testitodistuksen ja saada todistuksen Omakantaan.

Toinen vaihtoehto on jäädä kotiin.

Kuluttajaliiton tekemän vertailun mukaan omakustanteinen PCR-koronatesti oireettomalle maksaa Suomessa noin 150–250 euroa. Oireettomana testaamisesta ei saa Kela-korvausta.

THL:n johtaja Mika Salminen arveli hiljattain Ylen Ykkösaamussa, että koronapassiin vaadittava testi olisi itse maksettava. Näin sanoo myös Ruuhonen.

– Jos ihminen valitsee näistä kahdesta vaihtoehdosta, että otanko rokotteen vai menenkö testiin, sen vaihtoehdon, että menee mieluummin testiin, niin sitten tässä esityksessä hän hakeutuu testiin omalla kustannuksellaan.

Kotona itsekseen tehtävä testi ei riitä, vaan koronapassiin tarvitaan terveydenhuollossa tehty testi, joka merkitään Omakantaan.

Perusteluna on se, että valtaosa ihmisistä voi ottaa rokotteen.

– On sellaisia ihmisiä, jotka eivät lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, mutta sellaisia ihmisiä on vähän. THL:n arvion mukaan he ovat käytännössä esimerkiksi saattohoitopotilaita tai sellaisia, joille on tullut ensimmäisestä rokotteesta harvinainen voimakas allerginen reaktio. Tilanteet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Pääosa ihmisistä voi ottaa rokotuksen, Ruuhonen toteaa.

Ihmisten, jotka eivät lääketieteellisestä syystä voi ottaa rokotetta, olisi perusteltua saada testaus ja siihen liittyvä todistus julkisesta terveydenhuollosta, Ruuhonen sanoo.

Ihmiset skannasivat QR-koodin Luca-Check in -sovelluksessa kirjautuessaan sisään yksityistilaisuuteen, jossa kokeiltiin koronapassin käyttämistä.

Miten kauan tällainen systeemi sitten on käytössä? Voidaanko rokottamattomien pääsyä tapahtumiin ja paikkoihin rajoittaa vuosikausia?

Hallituksen esityksen mukaan laki olisi voimassa vuoden loppuun asti, mutta malli on rakennettu niin, että se on vaihtoehto viranomaispäätöksin asetetuille rajoituksille ja velvoitteille.

Jos siis rajoituksia tarvitaan ensi vuonnakin, on mahdollista, että lain voimassaolon jatkamista esitetään. Näin ollen rokottamattomien pääsyä paikkoihin voitaisiin rajoittaa myös ensi vuonna.

Jos taas rajoituksia ei tarvita, ei tarvita myöskään koronapassia, koska silloin tilaisuuksiin kaikki saavat mennä vapaasti ja normaalisti.

Matkustaminen ilman rokotteita voi olla hankalaa jatkossakin.

Hallitus hyväksyi heinäkuun alussa uudet maahantulosäännökset, jotka tulivat voimaan 12. heinäkuuta. Niissä linjattiin, että Suomeen saapuvien tulee esittää todistus joko täydestä rokotesarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronainfektiosta.

Poikkeuksena ovat maat, joissa ilmaantuvuusluku on alle 10.

Näiden maahantulosäännösten voimassaolo loppuu lokakuun puolivälissä. Samassa hallituksen esityksessä, jossa käsitellään koronapassia, on tarkoitus myös viedä maahantulosäännösten jatkoa koskevia pykäliä eduskunnalle.

– Toistaiseksi toimeksianto on valmisteilla niin, että ne olisivat voimassa vuoden loppuun asti, mutta lausuntokierros loppui perjantaina ja nyt käymme vielä lausuntopalautetta läpi ja viimeisiä keskusteluja. En siis osaa toistaiseksi sanoa, mikä se voimaantulo on, mitä hallituksen esityksessä esitetään, erityisasiantuntija Maija Neva STM:stä kertoo.

Jos säännökset tulevat voimaan vuoden loppuun asti, siitä, mitä vuodenvaihteen jälkeen tapahtuu, täytyy sitten jälleen linjata uudestaan.

– Rokotuskattavuus nousee koko ajan, joten ei näitä toivottavasti ikuisesti tarvita, Neva toteaa.

Entä EU:n tai koko maailman tasolla? Voivatko rokottamattomat joutua maksamaan kalliista koronatestistä vielä vuosien päästäkin, jos haluavat matkustella?

Sisältö- ja viestintäasiantuntija Petra Sarias ulkoministeriöstä sanoo, että asialla on hankalaa spekuloida.

– Nyt näyttää siltä, että monessa maassa todistuksia vaaditaan ainakin vielä jonkin aikaa.

Sitä, mitä ”jonkin aikaa” tarkoittaa, ei tiedä kukaan. Tilanne on niin uusi, että sitä tarkastellaan eri maissa muutaman viikko tai kuukausi kerrallaan.

Euronewsin mukaan EU:n digitaalinen koronatodistus on voimassa niin pitkään kuin koronavirus määritellään maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi. Sitten, kun Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut maailmanlaajuisen kansanterveydellisen hätätilan päättyneen, myös todistusjärjestelmä on lopetettava, Euronews kirjoittaa.