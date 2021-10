”Meri näytti jouluiselta hautausmaalta” – Estonian uhreja pelastanut Reijo Salminen kertoo, mihin kaikkeen palomies voi joutua työssään

Palomestari Reijo Salminen sammutti uransa aikana lukuisia tulipaloja ja etsi uhreja hyisestä merestä Estonian upottua. Palomiestä tarvittiin monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi huussiin juuttuneen rouvan irrottamiseen ja norsun pystyyn nostamiseen.

– Poliisin työstä on tehty kirjoja, mutta ei palomiehen, palomestari Reijo Salminen, 66, sanoo yhdeksi syyksi, miksi hän päätti kirjoittaa työstään eläkkeelle jäätyään.

Tulta, hikeä ja kyyneleitä -kirjassaan (Siltala) Salminen kertoo, mihin kaikkeen palomies voi joutua työssään. Valtaosa tehtävistä on muuta kuin tulipalon sammuttamista.

Turussa työskennellyt Salminen teki töitä sairaankuljettajana, palomiehenä, paloesimiehenä, palotarkastajana ja palomestarina. Hän myös perusti ja koulutti meripelastukseen erikoistuneen EKA-ryhmän.

1994 hänet palkittiin Vuoden palomiehenä EKA-ryhmän vetäjänä ja kunnostautumisesta Estonian pelastustehtävissä.

Oli 28.9. 1994, kello lähenteli yhtä yöllä. Salmisella oli takanaan 17 tunnin työputki, kun kitutunneilla tuli hälytys: Tallinnasta lähtenyt M/S Estonia oli uponnut matkalla Tukholmaan. Lähes tuhat ihmistä oli kateissa myrskyävällä merellä.

Salmisen johtama ryhmä passitettiin ensin auttamaan Silja Europalle, mutta Mi-8-helikopteri ei onnistunut laskeutumaan laivan kannelle.

– Meri näytti jouluiselta hautausmaalta, Salminen kuvaa näkyä öisellä merellä, jossa pelastustöitä tekevät laivat näyttivät valolyhdyiltä.

Palomestari Reijo Salminen on ottanut osaa monenmoisiin pelastustehtäviin. Estonian pelastustyöt olivat kova paikka, silloin tehtiin työtä 37 tuntia putkeen.

Merellä näkyi myös tyhjiä pelastuslauttoja. Uhrien määrää kukaan ei osannut aavistaa.

Ryhmä oli harjoitellut lähinnä uimahallissa ja satama-altaassa, mutta nyt he olivat ensimmäisen kerran tositilanteessa ja kaikkein vaativimmassa.

Salminen muisti kuulleensa nuorena ohjeen, ettei koskaan pidä määrätä miehiä niin vaaralliseen paikkaan, ettei menisi sinne itse.

Salminen meni itse ensimmäisenä mereen. Kun hänet oli vinssattu öiseen mereen ”vaijeriapinana”, hän potki itsensä pintaan nyrkki edellä, jotta ei olisi törmännyt pinnalla mahdollisesti oleviin esineisiin.

”Tunsin itseni todella pieneksi, olin kirjaimellisesti kuin lastu laineilla. En kuitenkaan pelännyt, veressäni taisi olla aikamoinen annos adrenaliinia”, Salminen kirjoittaa.

Taistelu öisellä merellä on hyytävää luettavaa. Vähitellen Salminen ja kumppanit oppivat erottamaan merestä pelastusliivit, joissa oli ihminen.

– Yhdestä pelastusveneestä näin jotakin mustaa. Ne olivat mustat sukkahousut. Kun koppasin veden alta nuoren naisen, elämä oli jo häipynyt hänestä. Oltiin siinä nenät vastakkain....

– Kun etsintävalot osuivat tyttöön, tuntui, että hän todella lähti taivaaseen, Salminen kertoo yhdestä järkyttävästä hetkestään.

Nuori nainen oli sitonut itsensä kengännauhalla ranteesta kiinni pelastusveneen reunaan varmistaakseen löytymisensä.

” Kun etsintävalot osuivat tyttöön, tuntui, että hän todella lähti taivaaseen.

Salminen teki ryhmänsä kanssa lopulta 37 tunnin työrupeaman. 20 viime tunnin aikana he eivät syöneet mitään.

Paloaseman saunan lauteilla he kertasivat kokemaansa ja kuvittelivat itsensä uhrien tilalle.

He olivat olleet todistamassa merionnettomuutta, jossa hukkui 852 ihmistä, vain 137 saatiin pelastettua.

Estonian laivaonnettomuudesta pelastuneita tuotiin Turkuun sairaalahoitoon.

Vaikeiden työkokemusten henkinen hoito oli silloin vielä lapsenkengissä. Salmisen mukaan tarkoitus oli hyvä, mutta aivan liikaa järjestettiin eri tahojen ”jälkipuinti-istuntoja”.

”Monta kertaa tilanne kääntyi aivan nurinkuriseksi, kun jälkipuinnin vetäjät tuntuivat järkyttyneemmiltä kuin me palomiehet”, hän kertoo kirjassaan.

Estonian pelastustyöt oli kova paikka, koska uhreja oli niin paljon, mutta yhtä lailla Salmista ovat järkyttäneet monien muidenkin onnettomuuksien uhrien kohtalot.

– Ne ovat henkisesti kovia paikkoja, jos on palouhreja – varsinkin lapsia. Myös yliajo tai hukkuminen voi riipaista syvältä, Salminen kertoo.

Mutta palomiehet eivät ole aina kovassa paikassa. Turkulaiset palomiehet ovat muun muassa hakeneet ketterän rusakon ravintolasta, jossa se häiritsi siiderin juomista.

Reijo Salminen sammutusauton vieressä.

Huussiin hävinnyt rouva

Kun Reijo Salminen oli nuori palomies 1974, Turun keskuspaloasemalle tuli hälytys Hirvensalon saareen, josta mies oli soittanut apua ulkohuussiin juuttuneelle vaimolleen.

Huussin istuinosa oli mennyt rikki ja vaimo pudonnut metallisen tynnyrin puolikkaaseen, joka piti sisällään peruskamaa.

”Huussituotoksia oli roiskunut ympäriinsä, haju oli melkoinen ja rouvaparka näytti nololta ja neuvottomalta”, Salminen muistelee kirjassa huussin reiästä avautunutta näkyä – ja hajua.

Puuhuussista purettiin iso osa, ennen kuin tynnyri saatiin kallistettua. Mutta rouvapa ei irronnutkaan tynnyristä.

Rouva luiskahti vapauteen vasta, kun peltisakset otettiin avuksi. Tynnyrin haavoittama rouva pestiin paloletkulla ennen kuin sairaankuljettajat pystyivät ottamaan hänet mukaansa. Myös pelastusmiehistö ja välineistö tarvitsivat pesun.

”Itse olin jonkin aikaa tämän keikan jälkeen melko varovainen ulkohuusseissa käydessäni”, Salminen kertoo kirjassa.

Tarinasta olisi tullut traaginen, jos rouva olisi ollut yksin saaressa – tai mies ei olisi soittanut apua.

Tavaratalo Minihinta paloi Turussa 1983.

Minihinta paloi hetkessä poroksi

1983 Reijo Salminen oli sammuttamassa Turussa Minihinta-tavaratalon paloa, joka syttyi tavaratalon avajaispäivänä.

– Se oli kuin New Yorkin tornien tuhoutuminen minikoossa. Meni vain 22 minuuttia talon romahtamiseen siitä, kun pyromaani oli sytyttänyt tulen. Jälkikäteen hän kertoi halunneensa talveksi lämpimään vankilaan, Salminen kertoo IS:lle.

Avajaishulinassa sattui olemaan kaksi palomiestä, jotka ohjasivat ihmisiä ulos. Yhtään uhria palossa ei tullut.

– Mutta Turun VPK:n päällikkö sai palopaikalla sydänkohtauksen, johon hän kuoli sairaalassa, Salminen muistaa.

Kun torin laidalla ollut talo paloi, savu oli niin sankka Turun keskustassa, että sattui myös useita peräänajoja.

Minihinnan palosta on olemassa paljon kuvia, koska vastapäätä oli valokuvausliike. Palomiehet eivät ymmärrettävästi ehdi kuvia ottaa työtilanteessa.

– Nykyään paloauton kojelaudassa on kamera, joka lähettää livekuvaa, Salminen kertoo.

Salmisen tehtävät palopaikalla jatkuivat, kun hän haki sukeltamalla talossa olleen pankin tallelokeroiden tavaroita veden alle jääneestä kellarista.

Hovimäki-sarja työllisti palomiehiäkin

Palomiehiä tarvitaan joskus elokuvien ja televisiosarjojen kuvauksissakin. Tv-sarja Hovimäki (1998–2002) työllisti turkulaisia palomiehiä, sillä kuvauksissa poltettiin muun muassa olkilyhteitä pellon reunoilla.

Palolaitoksen sukeltajia tarvittiin veteen liittyvien kohtausten kuvaamisessa.

Brinkhallin kartano on tuttu Hovimäki-sarjasta.

Kerran kesäyönä tuli hälytys Brinkhallin kartanoon, eikä se ollut enää fiktiota. Sarjan tarpeisto- ja lavastevarasto olivat tulessa.

Sammutuskeikalla sattui vaaratilanne, kun palomiehiä uhkasi jäädä palavan hirsiseinän alle sen kaatuessa.

Hovimäen kuvauksia tuhot viivästyttivät. Todennäköisesti tahallaan sytytetyn tulipaljon tekijää ei löydetty.

Ei ihan onnistunut hyppy

Katkaistulla haulikolla aseistautunut mies yritti marraskuussa 2001 tunkeutua Turun keskustassa olevaan kerrostaloasuntoon. Asunnossa olivat, kuten arvata saattaa, tunkeutujan ex-naisystävä ja tämän nykyinen miesseuralainen.

Palokuntaa tarvittiin, koska miesseuralainen pakeni haulikkomiestä neljännen kerroksen ikkunan kapealle ja lumiselle reunukselle.

Puomitikasauton kuljettaja meni ylös korin mukana, sillä pimeässä koria ei voinut ohjata alhaalta tarpeeksi tarkasti. Korissa oli myös aseistettu poliisi, sillä haulikkomies oli edelleen vapaana.

Mies ei paniikissa malttanut odottaa ohjeita, vaan otti loikan koriin liian aikaisin. Hän jäi roikkumaan korin ulkopuolelle reunasta kiinni pitämällä. Poliisi ja palomies saivat vedettyä miehen koriin.

Haulikkomies oli sinä aikana tunkeutunut asuntoon, pahoinpidellyt naisen ja ottanut tämän panttivangiksi.

Poliisin neuvottelija onnistui rauhoittamaan haulikkomiehen usean tunnin panttivankitilanteen jälkeen.

Reijo Salminen Turun paloasemalla.

Mummon jätesäkit syttyivät palamaan

Keväällä 2004 Salminen oli mukana sammuttamassa paloa iäkkään naisen asunnossa, joka oli lähes kattoon asti täynnä jätesäkkejä. Säkeissä kiinni ollut kuuma kattolamppu oli sytyttänyt jätteet palamaan.

Edes vessaan ei mahtunut. Vanhus oli luultavasti säilönyt myös ulosteensa. Kaikesta päätellen hän oli elänyt vuosia jätesäkkiensä seassa.

Salmisen mukaan surullinen tapaus ei ollut ainutlaatuinen. Palomiehet kutsuvat näitä keikkoja ”keräilijämammakeikoiksi”.

”Valitettavasti tällainen pakonomainen keräily, joka täyttää jo sairauden tuntomerkit, tulee väestön ikääntyessä vain lisääntymään”, Salminen povaa kirjassaan.

Norsu jaloilleen

Yksi tavallisimmista pelastuslaitokselle tulevista avunpyynnöistä on puuhun jäänyt kissa. Salmisen kokemus on, että yleensä on parasta vain odottaa, milloin kissa suostuu tulemaan puusta alas.

Puuta ei kannata kaataa kissan takia, sillä kissa saattaa vain hypätä seuraavaan puuhun. Vesisuihkukin voi aiheuttaa kissassa vain ärtymystä.

Kerran palomiehet yrittivät saada hallintaan paria sataa sikaa, jotka olivat päässeet vapaiksi kaatuneesta rekasta. Paikalle sattui tulemaan lammaskoira, joka kokosi tehokkaasti siat yhteen ryhmään. Ilman koiraa pelastusväki olisi ollut pulassa.

1980-luvulla Salminen oli mukana nostamassa Zoolandia-eläintarhan Vanni-norsua jaloilleen. Vannilta oli mennyt jalat alta hammastulehduksen takia. Ei jalkapallossa, jota se harrasti.

Vanni-norsu oli Zoolandian vetonaula.

Palomiehet yrittivät keksiä luovia ratkaisuja. Lopulta Vanni saatiin pystyyn nostoliinojen avulla. Hommaan tarvittiin myös mm. rautakankia ja kauhakuormaaja.

Vanni sai jaloilleen päästyään pientä syötävää: pyykkikorillisen appelsiineja.

Vanni työllisti myöhemminkin palomiehiä, sillä parantumaton hammastulehdus vei siltä uudelleen jalat alta. Se kuoli myöhemmin ukrainalaisessa eläintarhassa.

Reijo Salminen, toim. Sari Rainio: Tulta, hikeä ja kyyneleitä (Siltala)