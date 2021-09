THL: Suomessa todettu 213 uutta koronatartuntaa – katso tilanne kunnittain

Suomessa on todettu 213 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 100 ihmistä.

Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 200 tartuntaa, mikä on 1 347 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 133 851.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 100 ihmistä, joista tehohoidossa on 28. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kuudella ihmisellä. Tehohoidossa on samaten kuusi ihmistä enemmän kuin perjantaina.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 130, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 154.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 208 ja Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 198. Luvut ovat pyöristettyjä.

THL kertoo myöhemmin tänään päivitettyjä tietoja koronarokotusten edistymisestä.