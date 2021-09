Tiedätkö, mikä ero on dekriminalisoinnilla ja laillistamisella? Tässä menee huumekeskustelun iso jakolinja

Usein puhutaan vain kannabiksen laillistamisesta, mutta laillisella ja laittomalla kannabiksen käytöllä on monia eri asteita.

Vihreiden puoluekokouksessa valittiin puolueelle uusi periaatelinja, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.

Tällä hetkellä kannabiksen käyttö tai hallussapito omaa käyttöä varten on rikoslaissa määritelty huumausaineen käyttörikokseksi.

Jo aiemmin vihreät on kannattanut kannabiksen käytön dekriminalisointia.

Mutta mikä ero käsitteillä on?

THL:n mukaan kannabiksen käytön rangaistavuuden höllentämiseksi on kolme vaihtoehtoa: käytön laillistaminen, dekriminalisointi eli rangaistusten poistaminen ja depenalisointi, jolloin kannabiksen käyttö olisi yhä rikos ja teot lainvastaisia, mutta niistä ei tavanomaisesti rangaista.

Jos käyttö laillistetaan kokonaan, laillistetaan tyypillisesti koko tuotanto- ja jakeluketju kannabiksen kasvattamisesta kuljetukseen ja kauppaan. Kannabiksen myynti on usein vahvasti säännösteltyä, vaikka se olisi laillista. Sitä on verrattu esimerkiksi alkoholin, tupakan ja lääkkeiden vahvasti säännösteltyyn myyntiin.

Tupakka esimerkiksi on Suomessa laillinen päihde (laittomiin päihteisiin viitataan huumausaineina), mutta tupakan myynti on kaukana vapaista markkinoista. Myöskään kannabiksen osalta juuri kukaan ei ehdota täysin vapaita, säätelemättömiä markkinoita.

Koko valtion tasolla kannabiksen ovat laillistaneet tähän mennessä Uruguay, Kanada ja Meksiko. Esimerkiksi Kanadassa on aluekohtaista, mistä kannabista voi ostaa, ja ikäraja vaihtelee 18 ja 21 vuoden välillä.

Jos kannabis laillistetaan, voidaan kannabiskauppaa ja -tuotantoa verottaa. Viime vuonna tehdyn arvion mukaan kannabisteollisuus toi Kanadan valtiontaloudelle noin 9,7 miljardin euron arvoiset tulot.

Lue lisää: Kanada laillisti kannabiksen kolme vuotta sitten – nämä ovat seuraukset tähän mennessä

Dekriminalisoinnista puhuttaessa lähdetään usein siitä, että kannabiksen käyttö, pienen määrän hallussapito ja omaan käyttöön kasvattaminen ei ole rangaistavaa.

Dekriminalisoinnilla tarkoitetaan yleisemmin laittomaksi tai rangaistavaksi säädetyn teon rangaistavuuden poistamista.

Monissa maissa on 2000-luvun aikaan dekriminalisoitu kannabis. Portugalissa dekriminalisoitiin vuonna 2001 myös muiden huumeiden viihdekäyttö ja pienten määrien hallussapito. Käyttäjä voidaan kuitenkin esimerkiksi ohjata hoitoon. Minkäänlaista virallista kannabiksen myyntijärjestelmää maassa ei ole, vaan kannabista ostetaan katukaupasta.

Suomessa 2019 eduskuntaan edenneessä kansalaisaloitteessa kannabiksen dekriminalisoinnista ehdotetaan, että täysi-ikäisillä saisi olla hallussaan 25 grammaa kannabista ilman, että siitä rangaistaisiin.

Monet tutkimuslaitokset kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukevat kannabiksen dekriminalisointia ja yleisesti huumeiden käytön rankaisemisen lopettamista.

– Nyt käytön rangaistavuus ajaa ihmiset piilottelemaan käyttöään ihan viimeiseen asti. Aikaisemmin apua pyytämällä tai yhteiskunnan puolelta siihen puuttumalla voitaisiin saada ehkäistyä pahimpia huumehaittoja, tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kommentoi Ilta-Sanomille.

Lue lisää: THL:n asiantuntija toivoo kannabis­keskustelun johtavan tärkeämpään päätökseen: ”Ajaa ihmiset piilottelemaan käyttöään viimeiseen asti”

Myös WHO ja kansainvälinen, muun muassa lukuisien valtioiden entisistä presidenteistä koostuva Global commission on drugs kannattavat huumeidenkäytön rankaisemisen lopettamista.

Hollannin coffee shopeissa kannabiksen myyminen on yleisesti sallittua joskaan ei laillista.

DepenalisaatioLLA tarkoitetaan, että vaikka kannabiksen käyttö pysyisi rikoslaissa ja rikoslain mukaan rangaistavana, käytännössä tiettyjä tekoja katsotaan yleisesti sormien läpi. Rangaistusta ei määrätä toteen. Termi tulee englannin sanasta penalise eli rangaista.

Esimerkiksi kannabiksen suhteen tunnetussa Hollannissa tilanne on tämä. Kannabista myydään niin sanotuissa coffee shopeissa, ja vaikka kannabiksen myynti on teknisesti laitonta, maan tapa on, että coffee shopeissa käyminen ja niiden pyörittäminen on hyväksyttävää.

Lain mukaan Hollannissa täysi-ikäisten on sallittua käyttää mietoja huumeita, mutta niiden hallussapito, myyminen ja kasvattaminen on kiellettyä. Pienten, omaan käyttöön olevien kannabismäärien suhteen poliisi ei nosta syytteitä.

Osassa Saksan osavaltioista tilanne on myös sama. Kannabiksen hallussapito on laitonta, mutta tietyissä osavaltioissa pienten määrien hallussapidosta ei yleisesti nosteta syytteitä.

Fakta Lääkekannabis Kannabista käytetään niin sanotun viihdekäytön lisäksi joidenkin sairauksien lääkinnässä. Lääkkeenä kannabiksen käyttö on monissa maissa muuta käyttöä vapaampaa. Suomessa markkinoilla on yksi kannabispohjainen lääkevalmiste, myyntiluvan saanut suusumute Sativex. Valmiste on tarkoitettu MS-tautia sairastavien potilaiden lihasjäykkyyden eli spastisuuden oireiden hoitoon muiden lääkkeiden lisänä, jos muut lääkkeet eivät ole auttaneet riittävästi. Suomessa lääkeviranomaiset valvovat kannabisvalmisteita siinä missä muitakin lääkkeitä. Fimean mukaan lääkekannabis on harhaanjohtava termi, sillä virallista, yksiselitteistä määritelmää eikä termiä vastaavia tuotteita ole lainsäädännön tai lääkeviranomaisvalvonnan näkökulmista lainkaan olemassa olemassa. Lähde: Fimea

Tällä hetkellä Suomessa omaan käyttöön tarkoitetun pienen kannabismäärän hallussapidosta saa tyypillisesti päiväsakkoja. Tietyissä tilanteissa huumausaineen käyttörikoksesta voi päästä pelkällä huomautuksella. Laki mahdollistaa enimmillään puolen vuoden vankeusrangaistuksen käyttörikoksesta.

Poliisihallituksen ylitarkastaja Teemu Saukoniemi totesi Ilta-Sanomille, että poliisi ei kannata kannabispolitiikan muuttamista: ei depenalisointia, dekriminalisointia eikä laillistamista.