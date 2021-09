Tutkimusprofessori Hakkaraisen mukaan kannabiksen laillistamista tärkeämpää olisi huumausaineiden käytön dekriminalisointi.

Vihreiden puoluekokouksessa äänestettiin sunnuntaina kannabiksen laillistamista vaativan aloitteen puolesta. Vihreistä tuli näin Suomen ensimmäinen kannabiksen laillistamista kannattava eduskuntapuolue.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen arvioi, että puolueen historiallinen ulostulo toimii eräänlaisena avauksena laajemmalle keskustelulle kannabista koskevasta lainsäädännöstä.

– Kun ajattelee, miten maailmalla tästä keskustellaan, ja joissain valtioissa, kuten Kanadassa, Uruguayssa, ja osissa Yhdysvaltoja on tehty radikaalejakin päätöksiä tähän suuntaan, sinänsä ei ole ihmeellistä, että Suomessakin tästä keskustellaan, Hakkarainen pohtii.

Keskustelu kannabiksen laillistamisesta tai dekriminalisoinnista on nostanut Suomessa viime vuosina aika ajoin päätään. Tutkimusprofessorin mukaan varsin moni suomalainen on laillistamisen tai osittaisen laillistamisen kannalla.

– Viimeisimmän vuonna 2018 tekemämme väestökyselyn mukaan 18 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että kannabista tulisi olla laillisesti saatavilla, ja 72 prosenttia oli sitä mieltä, että kannabista tulisi olla saatavana lääkkeellisiin tarkoituksiin.

– Tämä on myös vähän sukupolvikysymys, nuorista aikuisista kyselyssä kolmasosa oli sitä mieltä, että kannabis tulisi laillistaa, hän lisää.

Helsingin Sanomien viime kesän gallupin mukaan 35 prosenttia suomalaisista kannattaa kannabiksen myynnin sallimista. Samaisessa kyselyssä hieman yli 40 prosenttia suomalaisista kertoi kannattavansa kannabiksen käytön dekriminalisointia.

Hakkarainen ei itse ota kantaa siihen, tulisiko kannabis varsinaisesti laillistaa. Hän on kuitenkin vahvasti sen ja muiden huumausaineiden käytön dekriminalisoinnin kannalla.

– Itse olen sitä mieltä, että tärkeämpää olisi huumausaineiden käytön rangaistavuuden poistaminen niin, että se koskisi kaikkia huumausaineita, ei ainoastaan kannabista. Pystyisimme siten aikaisemmin puuttumaan ongelmakäyttöön ja ehkäisemään ongelmien pahenemista.

– Nyt käytön rangaistavuus ajaa ihmiset piilottelemaan käyttöään ihan viimeiseen asti. Aikaisemmin apua pyytämällä tai yhteiskunnan puolelta siihen puuttumalla voitaisiin saada ehkäistyä pahimpia huumehaittoja.

Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista kannattavat muun muassa virallisesti THL, Maailman terveysjärjestö WHO sekä useat muut järjestöt.

Vielä ei ole selvää, miten vihreiden kanta vaikuttaa Suomessa käytävään kannabiskeskusteluun. Todennäköistä on ainakin se, että keskustelua syntyy.

– Tämä on ensimmäinen puolue, joka ottaa kantaa tällä tavoin, vieläpä puolue, joka istuu hallituksessa. Sillä tavalla tämä on merkittävää. Jää nähtäväksi, miten ponnekkaasti he vievät tätä eteenpäin.