Suomeen saapuu myräkkä, joka muuttaa sään täysin – meteorologi: ”Aiheuttaa taatusti harmia”

Puuskissa tuulen nopeus voi nousta lähelle myrskylukemia tai jopa yli.

Maanantain aikana Suomen yli kulkee syysmyräkkä. Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että ensin tulevat sateet ja sen jälkeen tuuli. Kaikkialla sateista ja tuulista ei ”nautita” samaan aikaan.

– Tämä ei ole mikään jättimegaluokan myrsky, mutta se aiheuttaa taatusti harmia siellä sun täällä.

Esimakua alkuviikon säästä on saatu jo viikonloppuna sateina ja sumuna. Rinne kertoo, että vielä maanantain vastaisen yön ja maanantaiaamun aikana sää ei juurikaan muutu sunnuntaisesta, ja tuulet alkavat voimistua aamupäivän aikana. Päivän mittaan tuulet kulkevat läntisestä Suomesta kohti itää.

Kaikkialla, missä tuulee puuskissa kovaa, tuulituhojen riski on olemassa. Aamulla töihin voi päästä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla normaalisti, mutta kotimatkaa tuulet voivat hankaloittaa.

– Iltapäivä on hankalin aika, Rinne summaa.

Vettä voi tulla sateisimmissa paikoissa useita kymmeniä millimetrejä.

Elokuun lopussa Helsingissä oli näin sateista.

Tuulet voimistuvat päivän edetessä. Voimakkaimmillaan tuulet ovat maan etelä- ja keskiosissa ja Perämeren rannikolla. Ennusteen mukaan esimerkiksi Perämerellä tuulen keskinopeus on 15–16 metriä sekunnissa.

– Laajalla alueella maan etelä- ja keskiosissa puuskat voivat olla 15–20 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat puuskat ovat Kokkolassa ja Oulun seudulla.

– Hyvä puoli on, että myräkkä on kohtalaisen lyhytaikainen, eli se voimistuu aamupäivän aikana, on voimakkaimmillaan iltapäivällä ja alkaa heiketä iltaa kohti. Myöhään illalla voi olla paikoitellen puuskia, joista voi tulla tuhoja. Viimeistään yön aikana tuuli rauhoittuu.

Hyvä puoli on myös, että ainakin läntisimmässä Suomessa sää alkaa muuttua selkeäksi kovimpien tuulien alkaessa. Koko maassa ei olla yhtä onnekkaita. Vaakatasossa tulevaa vesisadetta Rinne ennustaa ainakin Pohjois-Pohjanmaalle.

– On myös alueita, kuten Oulun seutu, joka pääsee nauttimaan yhtä aika sekä tuulesta että sateesta. Se on sellaista vaakavettä, jota ihmiset saavat osakseen.

Vaakavettä Oulussa toukokuussa 2019.

Lue lisää: Näin Suomeen iskevä ankara myräkkä etenee – tuuli­vahinkoja, jopa 50 mm vettä, mahdollinen ensilumi...

Rinne pitää mahdollisena, että maanantaina Suomessa mitataan ensilumi. Epävarmuutta ensilumen mahdollisuuteen tuo se, että maanantaina Kilpisjärvellä sataa ensin vettä, joka muuttuu lumeksi.

– On siinä ja siinä, saadaanko huomenna ensilumi. Se vaatisi, että tasan kello yhdeksän havaintoasemalla olisi yli sentti lunta.

Jos ensilunta ei saada maahan maanantaina, tiistaina edessä on uusi yritys.

Vaikka sateet väistyvät maan etelä- ja keskiosien päältä maanantaina, ne jäävät Pohjois-Suomen päälle.

Tiistain vastaisena yönä sateet muuttuvat lumeksi laajemmin Lapissa. Lumisade on mahdollista Rovaniemellä asti.

Lapissa maahan voi sataa ensilumi.

– Läntisessä Lapissa ainakin osa sateista tulee lumena.

Meteorologi suosittelee varautumaan tiistaiaamuna ikävään ajokeliin. Erityisen tarkkana kannattaa olla, jos autossa on kesärenkaat.

Vaikka tuulet väistyvät suurimmista osasta maata, kylmä sää jatkuu pitkälle ensi viikkoon. Rinne suosittelee myös muualla kuin Lapissa asuvia varautumaan mahdollisiin liukkaisiin ajokeleihin, kun alkuviikon myräkkä on ohi.

– Yllättäviä liukkaita paikkoja voi olla esimerkiksi sillan kansilla, koska hyvin paikallista pakkasta voi esiintyä. Erityisesti maan lämpötila voi mennä öisin pakkaselle.

Lapissa päivälämpötilat eivät nouse yli 2–6 asteen. Viileä sää jatkuu pitkälle ensi viikkoon. Rinne kertoo, että Etelä-Suomessakin päivälämpötila nousee vain 12–13 asteeseen.

– Missään muualla ei tule edes lämpimimmillään kaksinumeroisia lukuja lämpötilaan.