Tutkija: Suomen mielivaltainen linja Afganistanin-evakuoinneissa voi mustata Suomen maineen

Sotatieteen dosentin Ilmari Käihkön mukaan ei tee Suomen maineelle hyvää jättää Suomen hyväksi töitä tehneitä afganistanilaisia pulaan.

Suomen kansainvälinen maine voi turmeltua Afganistanin-evakuoinnin jälkimainingeissa.

Näin arvelee Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija, sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö.

Käihkön ja Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin esittämästä kritiikistä Suomen evakuointioperaatiota kohtaan kertoi ensimmäisenä Yle.

Suomi evakuoi Afganistanista omien kansalaistensa lisäksi noin 50 Suomen valtiolle töitä tehnyttä afganistanilaista perheineen: lähetystössä työskennelleitä entisiä ja nykyisiä työntekijää sekä turvamiehiä.

Monet maat hakivat Afganistanista pois kaikki puolustusvoimilleen ja suurlähetystölleen työskennelleet afganistanilaiset. Suomi jätti kuitenkin evakuoimatta Suomea auttaneet tulkit sekä ennen vuotta 2016 työsuhteessa olleet, mm. turvamiehiä ja vartijoita.

Se on Käihkön mielestä ikävä tahra Suomen maineelle.

Sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö pitää suomalaisten virkamiesten ja poiliittisten päättäjien tilannekuvaa Afganistanista puutteellisena.

– Jos paikalliset turvamiehet ovat sitä mieltä, että Suomi jättää heidät pulaan, jos jotakin tapahtuu ja homma menee käsille... Se on aika huolestuttavaa. En välttämättä haluaisi työskennellä diplomaattina, jos Suomi saattaa turvamiehet omalla toiminnallaan vaaraan. Voiko turvamieheltä itseltäänkään odottaa silloin luottamusta ja lojaaliutta? Käihkö kysyy.

Käihkö ihmettelee yhä, mistä päätöksentekoon ilmestyi mystinen vuoden 2016 rajapyykki, jonka perusteella evakuoitavat valikoituivat. Se tuntuu Käihköstä tuulesta temmatulta, mihinkään tapahtumiin Afganistanissa se ei sovi.

– Iso ISAF-kriisinhallintaoperaatio päättyi 2014. Silloin suomalaiset sotilaat olivat viimeksi operatiivisessa työssä. Sen jälkeen suomalaiset sotilaat ovat osallistuneet pelkästään koulutustehtäviin, eivät lainkaan taistelutoimintaan, Käihkö sanoo.

Vaikka itse evakuoinnin operatiivinen puoli sujui Suomelta mallikkaasti ja 414 ihmistä saatiin tuotua Suomeen parin viikon aikana, Käihkö antaa silti sapiskaa valmistautumisen ja lainsäädäntöpuolen hitaudesta sekä tilannekuvan sameudesta.

Ranska aloitti evakuoinnit jo toukokuussa, Norjakin kesäkuussa ja Yhdysvallat sekä Kanada heinäkuussa. Suomi jätti kaiken aivan viime tippaan ja toimi vasta käytännön pakon edessä. Evakuointipäätös syntyi 13. elokuuta, jolloin Taleban kolkutteli jo Kabulin kaupungin portteja.

Taleban nousi Afganistanissa valtaan nopeasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain johtama liittouma oli poistunut maasta.

– Mikä oli virkamiesten ja poliittisten päättäjien tilannekuva ja käsillä ollut tieto? Afganistanissa oli kuitenkin oltu 20 vuotta, ja yli 10 vuotta on tiedetty, että jossakin vaiheessa sieltä lähdetään pois. Tilannetiedot ja -taju eivät ole voineet olla ajan tasalla, Käihkö väittää.

– Siinä ministerit ovat oikeassa, että noissa oloissa evakuointi sujui hyvin. Evakuointia ei olisi kuitenkaan ollut välttämätöntä tehdä noissa oloissa, jos olisi aloitettu aikaisemmin.

Erityisesti Käihköä ihmetyttää Suomen ja Ruotsin kovasti erilainen linja, vaikka maat tekivät Afganistanissa paljon tiivistä yhteistyötä. Ruotsin hallitus yritti evakuoida kaikki maan hyväksi työskennelleet afganistanilaiset koko 20 vuoden ajalta, vaikka ei lopulta onnistunut pyrkimyksessään.

– On hyvä kysymys, kuinka paljon Suomi ja Ruotsi ovat lopulta kommunikoineet. Ilmeisesti on ollut kommunikaatiopuutteita tai -katkoksia. Tilannetieto Afganistanissa oli Suomessa puutteellinen, ja Ruotsi ei jakanut Suomelle omaa käsitystään, Käihkö epäilee.

Käihkö harmittelee vielä, että Suomen puolustusvoimat ja Afganistanissa palvelleet veteraanit ovat olleet tilanteesta hiljaa.

– Siinä on merkittävä ero. Suomen puolustusvoimat tai Afganistanin-veteraanit eivät ole pitäneet ääntä, Ruotsissa puolustusvoimien rooli on ollut hyvin aktiivinen, ja he ovat painostaneet omia viranomaisiaan ja tehneet selväksi, että Afganistanissa ei voitu toimia ilman paikallisten tukea.

– Suomessa puolustusvoimien linja on ollut erilainen, mutta miksi suomalaiset Afganistanissa palvelleet ovat olleet hiljaa?

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei vastannut Ilta-Sanomien pyyntöön kommentoida Suomen evakuointilinjaan esitettyyn kritiikkiin.