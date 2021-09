Koronavirustartuntojen raportoinnissa on ollut viikonloppuna ongelmia.

Suomessa on todettu 976 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on tavanomaista suurempi, sillä mukana on myös eilen raportoimatta jääneet tartunnat.

THL:llä oli eilen ongelmia uusien koronatapausten raportoinnissa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 445 tartuntaa, mikä on 1 139 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoo myöhemmin tänään päivitettyjä tietoja koronarokotusten edistymisestä.