Etelä-Suomi peittyi sumuun: Nyt on utuisia päiviä luvassa – meteorologi kertoo, mistä on kyse

Sumua syntyy huomisillasta eteenpäin lähes koko maassa.

Etelä-Suomi peittyi lauantai-iltana sumun alle. Kyse on niin sanotusta advektio- eli siirtymäsumusta.

Siirtymäsumu syntyy, kun kosteaa ilmaa virtaa kylmälle alueelle, Foreca kertoo. Näin voi tapahtua esimerkiksi syksyllä tai talvella, jolloin suhteessa lämpimän meren päältä virtaa ilmaa kylmän maan ylle.

Siirtymäsumu on yksi yleisimmistä Suomen sumutyypeistä.

Helsingin keskustakirjasto Oodi peittyi lauantai-iltana sumuverhoon.

– Matalapaine on saapumassa Ruotsin päältä ja puskee lämmintä ilmaa, niin aika herkästi tuo ilma on kosteaa. Sumua syntyy hyvin herkästi varsinkin kun näin syksyn aikaan meri on vielä lämmin, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen.

Etelä-Suomi pysynee sumussa vielä aamullakin, Parviainen arvioi. Kosteusolosuhteista johtuen sumua syntyy huomisillasta eteenpäin lähes koko maassa.

– Varsinkin huomenna illan aikana esiintyy sumua kun tuo sade on mennyt Etelä-Suomen yli. Tulevat päivät ovat todennäköisesti aika sumuisia ja utuisia koko maassa. Lapissa on tietysti aika aurinkoista säätä, siellä ei niitä vielä esiinny.

Sumu on tällä hetkellä sankimmillaan eteläisillä merialueilla, mutta kyse ei ole vielä kovin sankasta sumusta.

– Näkyvyydet ovat tällä hetkellä alle kilometrin luokkaa, jopa alle 500 metriä, Parviainen kertoo.

Jos maanpinnan aiheuttama ilman jäähtyminen kestää riittävän kauan, voi sumupilvestä tulla hyvin paksu. Näkyvyys voi siirtymäsumussa laskea pahimmillaan alle 50 metriin.

Sumu heikentää näkyvyyttä, joten sen vaikutukset liikenteeseen ovat ilmeiset. Sumu myös sitoo Forecan mukaan itseensä lämpöenergiaa ja vähentää lämpötilan vaihtelua erityisesti aamuisin ja iltaisin.