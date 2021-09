Suomalaiset muistelevat, missä tilanteessa kuulivat WTC-iskuista: ”Luulin, että kyse on uudesta Bond-filmistä”

Syyskuun 11. päivän tapahtumat 20 vuoden takaa ovat jääneet elävänä monien suomalaisten mieleen.

Lauantaina 11. syyskuuta tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun terroristit ohjasivat kaappaamansa lentokoneet World Trade Centerin torneihin New Yorkissa ja Yhdysvaltain puolustusministeriön rakennukseen Pentagoniin.

11. syyskuuta 2001 on jäänyt elävänä monien suomalaisten mieleen. IS kokosi lukijoiden muistoja päivän tapahtumista ja siitä, missä he olivat kuullessaan pysäyttävät uutiset.

Laulaja Pentti Hietanen oli iskun aikaan studiossa laulamassa joululauluja.

Laulaja Pentti Hietanen oli kyseisenä päivänä Finnvox-studiolla viimeistelemässä Joulun ihme -joululevyään. Laulamatta oli enää Konsta Jylhän Joululaulu.

”Laulu on todella koskettava, mutta ihmettelin kuitenkin miksi en meinannut saada sitä itkultani laulettua. Kun se sitten vihdoin oli valmis, menin äänittäjän kanssa Finnvoxin kahvioon. Kaikki ihmiset siellä tuijottivat vakavana ja hiljaa tv:tä. Ensin luulimme, että sieltä tuli joku fiktiivinen ohjelma WTC-torneista, mutta saman tien tajusimme, että se oli uutiskuvaa. Muistan järkyttävän ahdistavan tunteen. Ei voinut sanoa mitään. Lähdettyäni ajamaan kotiin, mietin koko ajan tragedian kohdanneita ja lauloin tuota laulua kuin rukoillen. Kesti yhdeksän vuotta ennen kuin pystyin esittämään tuota laulua. Edelleen ihmettelen miksi juuri tuo laulu jäi juuri sille päivälle.”

Alun epäusko on ollut läsnä monien muidenkin tarinoissa. Useat lukijat kertoivat luulleensa tapahtumaa aluksi jonkinlaiseksi toiminta- tai katastrofielokuvaksi.

”Ajelin Saksassa autolla ja kuuntelin puolella korvaa radiota, jossa kerrottiin lentokoneen törmäyksestä rakennukseen. Luulin, että kyse on uudesta Bond-filmistä. Velipojan soitettua asia selvisi ja kiireesti television eteen. Ja siinä meni koko ilta.”

Eräs lukija oli juuri saapunut Phuketiin lomalle Singaporesta, kun ravintolan terassin televisio alkoi näyttää uutiskuvaa New Yorkista.

Tornien sortuminen oli kuin suoraan katastrofielokuvasta. Monilla tapahtumia televisiosta seuranneella olikin epätodellinen olo.

”Kysyin kaverilta, että onko uusi Independence Day -elokuva julkaistu? Samalla huomasin, että kyseessä oli CNN Live. Aika epätodellinen olo tuli. Sitten alkoi tulla teksiviestejä, että lentoja on peruttu ja armeija on kentällä myös Singaporessa.

No, loman pystyi viettämään, vaikka oli hieman jännitteinen tila käynnissä. Uusia iskuja pelättiin myös Thaimaassa ja kaikkialla Aasiassa. Tapasimme myös amerikkalaisen asianajajan, jolla oli toimisto WTC:n toisessa tornissa. Ilmeisesti kaikki hänen alaisensa ja työkaverinsa kuolivat iskussa... Surullista.”

Monet saivat ensitiedon tapahtumista televisiouutisten tai radion erikoislähetysten kautta. Uutisia tilanteen kehittymisestä seurattiin tiukasti yömyöhään.

”Olin kotona katsomassa jotain sarjaa, kun ruudun alareunaan taisi tulla ilmoitus New Yorkin tapahtumista. Kun sitten katsoin niitä ruudulta, luulin kuitenkin, että kyseessä oli elokuva, koska nähty oli niin surrealistista. Kävin itse vuotta myöhemmin New Yorkissa tapahtumapaikalla. Siellä oli vieläkin outo haju. Paikka oli aitojen ympäröimä, ja siellä oli kukkia.”

”Olin kesätöissä kaupungilla ja autossa. Radio päällä. Myöhemmin muistaakseni katsoin livenä kuvaa torneista kun toinen torni sai osumansa. 19-vuotias. Järkyttävä kokemus.”

”Olin kotona aikeissa katsoa Kauniita ja rohkeita. Kun avasin television, siellä oli MTV:n ylimääräinen uutislähetys, jossa näytettiin live-kuvaa New Yorkista. Ensimmäiseen torniin oli juuri isketty ja olin television ääressä katsomassa, kun toiseen kaksoistorniin iskettiin ja tornit romahtivat suorassa lähetyksessä. Samaan aikaan alkoi tulla tietoa iskuista ja niiden yrityksistä Pentagoniin ja muualle. Toimittajat huusivat puoli huutoa, kukaan ei tiennyt, mitä oli meneillään, povattiin sotaoperaatiota USA:a vastaan. Sitä en muista, alkoiko Kaunari-jakso lainkaan sinä iltana, mutta sillä ei ollut enää merkitystä. Kaikki oli epäuskoista ja epätietoisuus oli valtava, se päivä ei unohdu koskaan.”

Tauotta työskennelleet palomiehet lepäsivät rauniossa varhain syyskuun 12. päivän aamuna.

”Olin tullut lukiosta kotiin ja katsoin jotain leffaa vhs:ltä, kun kaveri soitti ja kysyi katsoinko televisiota? Sanoin katsovani leffaa ja kaveri käski kääntää töllön puolelle. Kun kysyin mille kanavalle niin sanoi vaan että mille tahansa... ensimmäinen kone oli juuri törmännyt torneihin. Toisen näin suorana.”

Ihmiset kokoontuivat julkisilla paikoilla vaitonaisina ihmettelemään, millaisia seurauksia iskuilla olisi.

”Olin tennistreeneissä 9-vuotiaana, ja treenien jälkeen menimme veljen kanssa pukemaan ulkokengät jalkaan. Kun saavuimme pukuhuoneesta ulos, katsoin ihmisiä, jotka olivat pakkautuneet tennishallin kahvion television ääreen –televisiossa näkyi toisen koneen osuma. En itse tuolloin tajunnut tapahtuman merkittävyyttä, mutta äitini päivitteli kahvionpitäjän kanssa, kuinka on aivan hirvittävää, että tällaista voi tapahtua.”

”Olin Helsingin Akateemisessa Kirjakaupassa joitain aikakauslehtiä selaamassa. Yhtäkkiä Akateemisen näytöissä alkoi tulla uutiskuvaa tapauksesta. Kello oli jotain 16 pintaan ja kirjakauppa täynnä väkeä. Järkyttävän kuvamateriaalin lisäksi muistan aavemaisen hiljaisuuden joka laskeutui Akateemiseen. Ihmiset tuijottivat epäuskoisina näkemäänsä.”

”Lasipalatsin kulmalle oli kokoontunut tusinan verran ihmisiä ja ihmettelin, mitä siellä tapahtuu. Kurkin väkijoukon yli ja pääsin uutiskulman television eteen, kun toinen kone osui. Ihmiset olivat aika hämillään, voiko tuollainen olla totta.”

Maailmaa vavisuttaneen päivän tapahtumat muuttivat maailmaa monin tavoin. Vastaiskuna käynnistetty terrorisminvastainen sota jatkuu osin edelleen 20 vuotta myöhemmin.