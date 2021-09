THL:n tilaston mukaan Suomeen on saapunut 8,2 miljoonaa koronarokoteannosta – niistä on käytetty vajaat 7,2 miljoonaa.

Sairaanhoitopiirien lääkevarastoissa on nyt rokotteita, mistä ottaa. Kuvassa Riikka Manninen hakee Tampereen yliopistollisen sairaalan rokotevaraston kylmätiloista Modernan rokotetta.

Sairaanhoitopiirien lääkevarastojen syväjäässä makaa tällä hetkellä yli miljoona koronavirusrokoteannosta odottamassa käyttöä.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastoista. Sen mukaan Suomeen on viikon 36 loppuun mennessä tullut yli 8 246 000 rokoteannosta, ja perjantain lukujen mukaan annettuja annoksia oli reilut 7 153 000.

– Ei rokotteita tietenkään varastoitavaksi ole hankittu, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo.

Tervahauta pitää kuitenkin hyvänä asiana, että rokotteita on Suomessa runsaasti. Jo maassa olevat rokoteannokset takaavat sen, että rokotetta riittää 80 prosentin rokotuskattavuuden saamiseksi, vaikka enää ei tulisi annostakaan.

Tällä hetkellä 63,3 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut molemmat rokoteannokset.

Tervahaudan mukaan varastot kasvoivat elokuun lopussa, kun Suomeen saapui kahden viikon aikana huomattavan suuri määrä rokotetta. Elokuun viimeisellä viikolla Suomeen toimitettiin 460 000 ja syyskuun ensimmäisellä viikolla 425 000 rokoteannosta.

Tällä viikolla Suomeen tuli 196 000 annosta ja ennuste kahdelle seuraavalle viikolle on molemmille alle 130 000 annosta.

Tervahauta sanoo, että varastot eivät ole karttuneet sen takia, että rokottamiseen olisi tullut pullonkauloja. Kyse on enemmänkin kansalaisten rokotusaktiivisuudesta: Suomeen on tullut enemmän rokotetta kuin menekki on ollut.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta painottaa, että koronarokotteet eivät vanhene Suomessa käsiin.

– Nuorten ja nuorten aikuisten piirissä rokotekattavuus on edelleen matalahko. Rokotuksen saamista on monessa kunnassa yritetty helpottaa, kun on järjestetty käteviä pop-up ja drive-in -rokotuspisteitä, Tervahauta sanoo.

Tervahauta myös sanoo, että rokotetta on Suomessa tällä hetkellä sen verran paljon, että toisen annoksen aikaistaminen pitäisi olla mahdollista.

– Voi olla, että ensimmäisen annoksen antohetkellä rokotusväliksi on ilmoitettu 12 viikkoa, mutta nyt toista annosta on hyvä tilaisuus aikaistaa, Tervahauta painottaa.

Tervahauta korostaa, että siitä ei ole pelkoa, että lääkevarastoissa olevien rokotteiden käyttöaika menisi umpeen. Esimerkiksi joissakin Afrikan maissa on pandemian aikana jouduttu tuhoamaan kymmeniätuhansia rokoteannoksia, kun ne ovat vanhentuneet käsiin.

– Tätä vaaraa ei Suomessa ole. Rokotteiden käyttöaika vaihtelee valmisteittain, mutta se voi olla vuodenkin eteenpäin, Tervahauta kuvaa.

AstraZenecan käyttö Suomessa on käytännössä loppunut. EU:n yhteishankintamekanismissa rokotetta yhä toimitettaisiin, mutta Suomen lääkevarastot eivät AstraZenecasta täyty. Suomi on alkanut ohjata AstraZenecan rokotetta kolmansiin maihin.

THL:n ilmoittamat luvut koostuvat pelkästään Suomessa käytettävistä rokotteista, Pfizerista ja Modernasta. EU:n yhteishankintamekanismissa on myös AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteita. AstraZenecaa ei enää juuri käytetä Suomessa, ja Johnson & Johnsonia ei Suomessa otettu käyttöön ollenkaan.

AstraZeneca ja Johnson & Johnson eivät kuitenkaan kartuta Suomen lääkevarastoja, sillä Suomi ohjaa näiden valmistajien rokotteet kolmansiin maihin Maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoiman Covax-järjestelmän kautta.